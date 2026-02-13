Los grandes éxitos de 2025, en el Crónica del Deporte Valenciano

SUPER y Levante-EMV vuelven a apostar un año más por el Crónica del Deporte Valenciano, un anuario de 56 páginas con un completo resumen de todo lo acontecido en el deporte de la Comunitat Valenciana durante 2025, que llegará a los quioscos el próximo 15 de febrero de manera gratuita junto al periódico Levante-EMV.

Con la colaboración, entre otros, de la Generalitat Valenciana, la Fundación Trinidad Alfonso, Iberdrola, Léleman, SOMA, Teika, Autiber, Toyota, Euronics, Milar, Ribera Sanz Multiópticas y las Federaciones de Pilota Valenciana, Baloncesto, Gimnasia, Hockey, Balonmano y Taekwondo, el ‘CDV 2025’ se hace eco de los éxitos de los deportistas valencianos, de sus clubes y de los eventos y acontecimientos que han hecho un año más que la Comunitat Valenciana sea motor del deporte nacional e internacional.

Los grandes éxitos

La tercera Liga Femenina Endesa consecutiva del Valencia Basket, la final de Liga y el título de Supercopa de los de Pedro Martínez, su espectacular regreso a la Euroliga y el histórico estreno del Roig Arena, con más de 15.000 abonados entre ambos equipos, pusieron el foco del deporte valenciano en el club taronja.

El Valencia Basket masculino, campeón de la Supercopa. / acb Photo / Mariano Pozo

Unos éxitos a los que se sumaron en voleibol la semifinal de Superliga y el estreno europeo del Léleman Conqueridor Valencia, el récord histórico de 'finishers' en el Maratón Valencia Trinidad Alfonso, con mejor marca femenina mundial del año, el bronce de Fátima Diame y la cuarta plaza de Quique Llopis en el Mundial de Atletismo, las cuatro medallas en el Mundial de Atletismo paralímpico, el regreso del Mundial de MotoGP a Cheste con récord de nueve pilotos valencianos y más de 200.000 aficionados en las gradas, el Mundial de F3 de Campos Racing, el podio de Tosha Schareina en el Dakar y la lluvia de medallas en el ciclismo con Ricardo Ten, Eric Igual, Héctor Álvarez, Leyre Almena y Felipe Orts.

Sin olvidar el gran año de David Cantero en triatlón, el primer título europeo del Pas Alcoy de hockey patines, las medallas de Bárbara Pardo y Ander Martín en piragüismo y beach sprint, la final de la Copa David con Pedro Martínez Portero en pista y David Ferrer como capitán, el número 1 mundial junior del tenista Andrés Santamarta, el subcampeonato del Atticgo Elche en la Liga Guerreras Iberdrola, el histórico triunfo de Ángela Martínez en la Copa del Mundo de 10K en aguas abiertas en Ibiza, el campeonato del mundo de ILCA ganado por la joven regatista Blanca Ferrando, el regreso de Valencia Firebats a la élite nacional de Fútbol Americano o el triunfo de la golfista Carla Bernat en el Augusta National Women's Amateur, las medallas de Aitana Díaz en judo, el ascenso del Family Cash Alzira o la plata de Andrés García en el Mundial Absoluto de Tiro Olímpico, entre otros muchos éxitos del deporte valenciano, con nuevas figuras que surgieron también en la pilota valenciana.

Noticias relacionadas

Alegrías en el fútbol

Y todo en un año en el que, pese al sufrimiento del Valencia CF, llegaron también alegrías en el fútbol valenciano con el ascenso del Levante UD y la clasificación del Villarreal para la Champions. Eso sí, en el fútbol femenino, el Levante sufrió para lograr la permanencia y el Valencia CF no pudo evitar el descenso.