Laura Casabuena: "Sólo deseo que las lesiones me respeten todo lo que queda de ciclo"

Más allá de cualquier resultado deportivo, Laura Casabuena tiene un gran deseo para este curso 2026: que le respeten las lesiones para poder competir de forma regular tras dos años de desgracias físicas. "Llevo dos años con bastantes problemas y muy desfavorables. Sólo deseo que las lesiones me respeten todo lo que queda de ciclo, y poder ofrecer mi mejor gimnasia", destacó la gimnasta del Proyecto FER en declaraciones a su página web.

Un cúmulo de desgracias

Casabuena volvió tocada de los Juegos Olímpicos de París. Pudo reaparecer en abril de 2025, en la Copa del Mundo de Jesolo (Italia), pero pocas semanas después, padeció un edema óseo tibial, contratiempo que le privó de participar en el Campeonato de Europa (en mayo, en Alemania). Luego, sin estar al cien por cien, volvió a competir a mediados de septiembre en la Copa del Mundo de París, dónde se clasificó para dos finales de aparatos ( 8ª plaza en barra de equilibrios y 7º puesto en paralelas). Una caída en la Copa del Mundo de Hungría, entre el 26 y el 28 de septiembre, le dejaba fuera del Campeonato del Mundo, que iba a celebrarse a finales de octubre en Indonesia y le obligada operarse del hombro derecho un viernes 7 de noviembre por una rotura del Labrum del Hombro, la articulación que conforman cuatro huesos (húmero, clavícula, omóplato y esternón): "Mi hombro ya va cogiendo más fuerza, más estabilidad. Pero todavía falta un tiempo para que esté totalmente recuperado. Sigo con rehabilitación y preparación física y aún no he retomado los entrenamientos de gimnasia", comentó Casabuena en una entrevista al Proyecto FER.

Sin fecha para reaparecer

Laura Casabuena no quiere forzar su regreso al tapiz, pero sueña con estar en el Europeo de este verano: "No lo sé con certeza. Yo estoy tranquila y no me quiero precipitar con la reaparición. Esta lesión me ha hecho más paciente. Cuando esté para volver, retomaré la gimnasia con más ganas que nunca. Dicho esto, espero estar bien a principios del verano y, de esta manera, poder llegar al Campeonato de Europa, que se celebra en Croacia a mediados de agosto. Y si no, habrá que esperar al Mundial, previsto en octubre en los Países Bajos".