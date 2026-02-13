La portera de balonmano Nicole Wiggins se une al programa Embajadoras Iberdrola

Iberdrola continúa reforzando su impulso a la igualdad a través del deporte. La eléctrica suma a la jugadora de balonmano Nicole Wiggins a su programa Embajadoras Iberdrola, compuesto por una selección de 35 deportistas y referentes que fomentan la visibilidad y el liderazgo femenino en el ámbito deportivo y a las que busca dar la mayor difusión posible en medios de comunicación y redes sociales.

Trayectoria de Nicole Wiggins

Nicole juega en la demarcación de portera y destaca por su rápida progresión y solidez bajo palos. Formada en el Club Balonmano Base Villaverde, dio un salto importante en su carrera al incorporarse al KH-7 Granollers en 2019, donde se consolidó durante cuatro temporadas. Su excelente rendimiento la llevó a debutar en el Europeo 2022 como refuerzo de urgencia tras las lesiones de las porteras titulares, Silvia Navarro y Mercedes Castellanos. En el campeonato, se convirtió en una pieza clave para las Guerreras, con las que también logró el oro en los Juegos Mediterráneos de Orán 2022.

Nicole juega en la demarcación de portera y destaca por su rápida progresión y solidez bajo palos. / IBERDROLA

En 2023 inició su etapa internacional con el OGC Nice Handball en la liga francesa, ganando experiencia competitiva antes de regresar a España en 2025. Actualmente, milita en el Super Amara Bera Bera, uno de los clubes más destacados de la Liga Guerreras Iberdrola. A nivel de selección, ha participado en grandes citas como el Europeo, el Preolímpico y los Juegos Olímpicos de París 2024, en las que ha destacado por su carácter, liderazgo y madurez deportiva pese a su juventud.

Motivación

“Ser embajadora de Iberdrola supone una gran motivación para seguir dando mi mejor versión y tratar de inspirar a más mujeres y jóvenes. El deporte femenino es un diamante en bruto e Iberdrola es una de las pocas empresas que se atreve a pulirlo, como demuestra el impulso que, desde hace una década, da a muchísimas deportistas. Su apuesta y el esfuerzo y dedicación de muchos profesionales del deporte están derribando muchos de los muros que nos rodean y hacen cada vez más posible que, como deportistas, solo tengamos que centrarnos en lo que pase en el terreno de juego”, ha asegurado Wiggins.

Nicole Wiggins se incorpora así a la familia de Embajadoras Iberdrola, compuesta por lideresas deportivas como Alexia Putellas, Teresa Perales, Carolina Marín, María Pérez, Adiaratou Iglesias, Loida Zabala, Ana Peleteiro, Paula Leitón, Sofía Val o Paula Badosa, entre otras mujeres de la élite del deporte nacional. La penúltima en incorporarse fue la patinadora artística Sofía Val, coincidiendo con el inicio de los Juegos Olímpicos (JJOO) de invierno que se celebran en Milán y Cortina d’Ampezzo.

Penúltima incorporación al programa Embajadoras Iberdrola

Más de dos décadas impulsando la igualdad a través del deporte

Desde 2016, Iberdrola es el principal impulsor del deporte practicado por mujeres. Actualmente, apoya, a través de su patrocinio, a 35 federaciones nacionales y da nombre a más de 100 competiciones. Con su compromiso, en esta década, ha contribuido a que el número de integrantes femeninas de estas federaciones se haya incrementado más de un 80%, hasta rozar las 820.000.

El balonmano es uno de los deportes que más repercusión mediática ha adquirido gracias al respaldo de la compañía en los últimos años. La Liga Guerreras Iberdrola, en concreto, se ha erigido en una de las competiciones más consolidadas y cuenta, desde el inicio del patrocinio, con la retransmisión en directo de un partido a la semana en Teledeporte.

El Grupo entrega cada año los Premios Iberdrola Supera para reconocer y dar visibilidad a los mejores proyectos puestos en marcha en España en favor de la igualdad de género a través de la práctica deportiva. Estos galardones, dotados con 50.000 euros para cada ganador, cuentan con las categorías Supera Base, Supera Competición, Supera Inclusión, Supera Social, Supera Difusión y Supera Impulso Rural.

El impulso de la eléctrica también se extiende al deporte paralímpico. Desde su creación, en 2005, colabora con el Plan de Apoyo al Deporte Objetivo Paralímpico (ADOP) del Comité Paralímpico Español (CPE) con el objetivo de proporcionar a nuestros deportistas las mejores condiciones para llevar a cabo su preparación y afrontar con garantías de éxito la participación en todas las competiciones.

Asimismo, Iberdrola, a través de su Fundación en España y junto al CPE, pone a disposición de los deportistas paralímpicos beneficiarios del Plan ADOP becas para formación universitaria y de postgrado. Este convenio de colaboración pretende facilitar la capacitación profesional del deportista de cara a su futura integración laboral, una vez finalizada su carrera.

Noticias relacionadas

Cabe recordar, por último, que la compañía es una de las empresas colaboradoras con el programa Universo Mujer, una iniciativa integral para el desarrollo y la evolución de la mujer en la sociedad que pone en marcha actuaciones que contribuyan a la transformación social por medio de los valores del deporte femenino.