Valencia presenta el logo para el Campeonato de Europa de Atletismo indoor de 2027

La ciudad de València será la encargada de acoger el Campeonato de Europa de Atletismo indoor en el año 2027 y todas las instituciones implicadas siguen quemando etapas preparativas de manera exitosa. Este jueves, en la Sala de Conferencias del Palau de l'Exposició, se ha presentado en logo oficial de la competición que se disputará en marzo del próximo año.

El acto ha contado con la presencia de representantes de todas las entidades que han hecho posible que València vuelva a acoger un campeonato de semejante magnitud, algo que no ocurría desde el año 1998, así como sus ilustres embajadores: Concha Montaner y José Antonio Redolat, históricos atletas valencianos.

28 años de evolución y progreso

Un toque emotivo a caracterizado al inicio de la presentación, recordando aquel año 1998 en el que València acogió uno de los únicos tres Campenatos de Europa de Atletismo que se han celebrado en España. Se ha pueso en valor el progreso y la evolución de una ciudad deportista, vibrante, verde y llena de vida. Por supuesto, se ha agradecido a todas las insituciones que lo han hecho posible: Real Federación Española de Atletismo, Federación de Atletismo de la Comunitat Valenciana, Dirección de Deportes de la Generalitat Valenciana, Ayuntamiento de València, Fundación Deportiva Municipal de València, Fundación Trinidad Alfonso.

Rocío Gil, Luis Cervera y Raúl Chapado / Daniel Tortajada

"Somos una referencia"

Los primeros protagonistas en tomar la palabra fueron Raúl Chapado, presidente de la RFEA; Luis Cervera, Director General de Deportes de la Generalitat; y Rocío Gil, concejala de Deportes del Ayuntamiento de València. Los tres coincidieron en el orgullo que supone acoger un campeonato así y Rocío dejó claro que "somos muy exigentes en la organización de eventos porque somos referentes. Gracias por creer en València".

Xavi Sempere y Esteban Fuentes, de Trumbo / Daniel Tortajada

Rasgos de la propia tipografía de la ciudad

Y sin más demora, se dio paso Xavi Sempere y Esteban Fuentes, director creativo y director de diseño de Trumbo respectivamente, encargados de la creación del logo. Xavi comenzó afirmando que "desde el principio sabíamos que este proyecto tenía un potencial enorme". Esteban explicó detalles del logo: "Queríamos representar colores vivos y el dinamismo del deporte". Por eso los colores escogidos fueron el "azul mediterráneo y del mar" y el "amarillo del sol". En cuanto a la tipografía de las letras, explicaron que "hemos cogido rasgos de la propia tipografía de la ciudad".

Logo oficial del Campeonato de Atletismo de Europa València 2027 / Daniel Tortajada

Concha Montaner y Juan Antonio Redolat

Un campeonato así no podía contar con mejores embajadores que Concha Montaner y Juan Antonio Redolat, atletas históricos valencianos. "Es un orgullo ser embajadora", comenzó Concha. "Correr en casa fue algo distinto, fue la lanzadera a mi carrera deportiva", continuó Redolat. Ambos coincidieron en que el velódromo Luis Puig, donde se disputará el campeonato, "es mi pista" y dejaron claro que "una oportunidad como esta hay pocas a lo largo de una carrera"

Concha dejó una frase emotiva con la que representó a la perfección el sentimiento: "Nunca entendí a los futbolistas que jugaban mejor en casa hasta que corrí en València y volaba. Me dejaba llevar por el público".

Jose Antonio Redolat y Concha Montaner / Daniel Tortajada

Como acto de clausua, a los embajadores se les hizo entrega los testigos que se utilizarán en el Campeonato.