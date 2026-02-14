Diputación Valencia CA logra su 29º título en el Campeonato de España de Clubes Copa Iberdrola Short Track

El Palau Velòdrom Lluís Puig de València acogió este fin de semana el Campeonato de España de Clubes Short Track, con la disputa de la Copa Joma masculina y la Copa Iberdrola femenina, la cita más importante del calendario nacional por equipos en pista cubierta.

Copa Iberdrola

El Diputación Valencia C.A. se proclamó campeón del Campeonato de España de Clubes short track – Copa Iberdrola de forma contundente y, además, ante su afición en el Velódrom Lluís Puig.

El conjunto valenciano defendía el título y dominó la competición desde la primera prueba, sin encontrar rival que pusiera en riesgo su liderato. Sumó así el 29º título de su historia en 35 ediciones, un registro que reafirma su hegemonía en la competición. El triunfo fue incontestable: 96 puntos de 104 posibles, por 72 del Facsa Playas de Castellón, segundo clasificado, y 63 del F.C. Barcelona, tercero.

Podio d ela Copa Iberdrola, con el CA diputación de Valencia en lo más alto, y con el FACSA Playas de Castellón en el segundo escalón del podio. / Daniel Meumann

En la Copa Iberdrola femenina, el FACSA Playas de Castellón compitió a un gran nivel, obteniendo la segunda plaza frente a los mejores clubes del panorama nacional, el Diputación de Valencia C.A., que defendía título, y situándose por delante del F.C. Barcelona, sumando puntos importantes en diferentes disciplinas y mostrando un bloque equilibrado y competitivo. El equipo castellonense volvió a dejar patente su capacidad para rendir en todas las áreas del programa, manteniéndose en la pelea durante toda la competición y reforzando su presencia entre los clubes de referencia del atletismo español femenino en pista cubierta.

El Diputación Valencia C.A. cimentó su victoria con nada menos que nueve triunfos en las 13 pruebas del programa. Las vencedoras, por orden de consecución, fueron:

800 m: Olivia Elodie Alexandre (FRA).

400 m: Ana Prieto, 53.66, a seis centésimas de su marca personal.

200 m: Esperança Cladera.

Pértiga: Mónica Clemente, 4.46 m, líder española del año, marca personal y cuarta mejor marca española de todos los tiempos igualada. Hacía ocho años que una española no saltaba tanto bajo techo. Intentó incluso el récord de España de Naroa Agirre (4.56 de 2007).

Peso: Eliane Arruda (POR), 17.96 m.

1.500 m: Carla Masip, 4:23.06, imponiéndose en un ajustado final a Elena Martín, segunda a una sola centésima.

60 m vallas: Paula Blanquer, 8.10, marca personal y reafirmando su liderazgo nacional.

3.000 m: Beatriz Álvarez, dominando de principio a fin y venciendo con 9:15.58.

4x400 m: el relevo largo cerró la tarde-noche valenciana confirmando el título.

Respecto a los resultados del FACSA Playas de Castellón.

Segundos puestos: 5

60 m vallas, Altura, Pértiga, Peso, 4×400 m

Terceros puestos: 2

60 m, 400 m

Mejores Marcas Personales (MMP): 1

Ariadna Montalbán (200 m)

Mejores Marcas de la Temporada (MMT / SB): 5

Claudia Villalante (60 m vallas)

Laura Alegre (Altura)

Milena Mitkova (Longitud)

Belén Toimil (Peso)

Naiara Pérez (Pértiga – SB)

Sólo cuatro pruebas no tuvieron color valenciano. En longitud, Irati Mitxelena (At. San Sebastián) se impuso con 6.26 m. En 60 m, Aitana Rodrigo (At. San Sebastián) logró 7.29, séptima mejor marca española de todos los tiempos igualada. En altura, Una Stancev (Trops-Cueva de Nerja) venció con 1.85 m, líder española del año.

Mención especial merece la plusmarquista mundial de triple salto, la venezolana Yulimar Rojas (F.C. Barcelona), que debutaba en la temporada invernal y lo hizo con autoridad. En su primer intento alcanzó 14.95 m, líder mundial del año y récord del campeonato. Fue, además, designada MVA de la Copa Iberdrola.

Valencia disfrutó así de una gran estrella mundial, en una pista que volverá a ser protagonista con el Campeonato de España short track, programado en el Velódrom Lluís Puig los días 27 y 28 de febrero y 1 de marzo.

Copa Joma

En la competición masculina, el FACSA Playas de Castellón logró la tercera posición final, subiendo al podio en una edición especialmente exigente, en la que la Real Sociedad se proclamó campeona por primera vez en su historia. El conjunto donostiarra se convierte así en el séptimo club en las 45 ediciones de la competición que inscribe su nombre en el palmarés, rompiendo además el dominio ejercido durante las dos últimas décadas por el F.C. Barcelona y el Facsa Playas de Castellón.

El conjunto castellonense volvió a demostrar su fortaleza colectiva con actuaciones individuales de gran valor. José Ignacio Pérez se impuso en los 800 metros, aportando una victoria fundamental para el equipo, mientras que David González fue uno de los protagonistas en el salto de altura, compartiendo el triunfo tras superar el listón en 2.10 metros.

El equipo se mantuvo en la lucha por las posiciones de honor hasta el último relevo, confirmando una vez más su regularidad y competitividad en una de las pruebas por clubes más exigentes del calendario nacional.

Copa Joma masculina: tercer puesto y victorias clave para el FACSA Playas de Castellón. / PLAYAS DE CASTELLÓN

Victorias: 2

800 m (José Ignacio Pérez)

Altura (David González, ex aequo)

Segundos puestos: 3

Longitud, Pértiga, Peso

Terceros puestos: 2

1.500 m, Triple salto

Mejores Marcas Personales (MMP): 2

Jaime Sancho (60 m)

Sergio Rodríguez (Triple)

Mejores Marcas de la Temporada (MMT): 2

David González (Altura)

Miguel Gómez (Peso)

