El Roig Arena acoge la velada de MMA liderada por Ilia Topuria y Cristiano Ronaldo

El auge de las artes marciales mixtas en España vive un nuevo impulso con la confirmación de que Ilia Topuria, principal exponente del deporte en nuestro país, llevará una velada de MMA al Roig Arena: un evento que promete consolidarse como uno de los más relevantes en el calendario nacional de combate y que tendrá lugar el 11 de abril en València.

La iniciativa, llevada a cabo por la promotora WOW FC, en la cual Topuria tiene un papel protagonista y de la que también forma parte Cristiano Ronaldo, supone un paso más en la ambición de profesionalizar y visibilizar las MMA en España, un deporte que ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años, sobre todo, ante los éxitos de Ilia.

Un luchador global con impacto local

Topuria, que ha cosechado un recorrido impecable en el octágono y una carrera que lo ha llevado a lo más alto de la Ultimate Fighting Championship (UFC), combina ahora su faceta de competidor con la de promotor en su país. Tras anunciar su regreso a los octágonos tras meses fuera por motivos personales, el hecho de llevar una velada de MMA de alto nivel al Roig Arena representa un hito para el circuito nacional.

Este movimiento se enmarca en una trayectoria de implicación directa de Topuria con el desarrollo de la disciplina más allá de sus propios combates, algo que ya quedó patente en eventos previos donde la promotora WOW FC ha conseguido llenar recintos como el Madrid Arena con resultados de 'sold out', demostrando el creciente interés entre el público, cada vez más amante de las artes marciales mixtas.

Un legado que trasciende el octágono

La figura de Topuria, doble campeón invicto en la UFC antes de su pausa competitiva, ha sido clave para la popularización de las MMA en España. Su carrera, exitosa como pocas, ha inspirado a generaciones de deportistas y ha abierto las puertas para que eventos de MMA de alto nivel competitivo se consoliden en nuestro país.

Topuria golpea a un Oliveira noqueado. / LAP

La organización del evento en el Roig Arena apunta también a responder a una demanda creciente de aficionados que buscan ver combates de élite sin tener que trasladarse al extranjero, y coloca a la Comunitat Valenciana como un punto estratégico en el mapa de las artes marciales mixtas europeas.

El Roig Arena, recinto todoterreno

La elección del Roig Arena no es casualidad. El recinto se ha convertido en uno de los grandes motores del ocio y el deporte en Valencia. No solo es la nueva casa del Valencia Basket, sino que ha demostrado una clara vocación polivalente al albergar conciertos internacionales, grandes espectáculos y ahora también eventos de MMA de primer nivel.

Sin ir más lejos, el Roig Arena acogerá el 21 de marzo el Freestyle World Tour, un espectáculo de acrobacias y trucos vertiginosos a cargo de cinco de los pilotos más exitosos en el freestyle a nivel mundial. Muestra de que es el nuevo gran recinto cubierto multiusos de la ciudad de Valencia, donde se celebrarán eventos deportivos, de entretenimiento y corporativos. El proyecto cuenta con un presupuesto de 400 millones de euros sufragados íntegramente por Juan Roig, presidente de Mercadona, con su patrimonio personal. El Roig Arena tiene una capacidad máxima estimada de 20.000 espectadores en modo concierto.