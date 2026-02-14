Suspendida la tercera etapa de la Volta Femenina de la Comunitat Valenciana por la Alerta Naranja

La organización de la Setmana Ciclista-Volta Femenina de la Comunitat Valenciana anunciaba este viernes por redes sociales la suspensión de la tercera etapa prevista entre Agost y La Nucía debido a las fuertes condiciones meteorológicas y el fuerte viento que azota la provincia de Alicante, decisión tomada por seguridad ante la alerta naranja decretada por la AEMET.

A pesar de la cancelación de una de las etapas clave, la carrera no queda suspendida y el pelotón femenino velará armas mañana con la disputa de la cuarta y última etapa entre Sagunto y Valencia para cerrar la ronda. La organización ha subrayado que la seguridad es prioritaria, pero también ha dejado claro que la Setmana continuará hasta su conclusión prevista tras dos jornadas completas de competición.

En lo deportivo, la neerlandesa Demi Vollering (FDJ United-SUEZ) sigue comandando la clasificación general tras sus excelentes actuaciones en las dos primeras jornadas, firmando una victoria en la primera etapa y mostrando un gran estado de forma incluso después de verse involucrada en una caída en la segunda, que no le ha impedido mantener el maillot de líder.

COMUNICADO OFICIAL

Debido a la previsión meteorológica para la jornada de mañana 14 de febrero y a la alerta naranja decretada por la AEMET a causa de la fuertes rachas de viento previstos por toda la provincia de Alicante, la etapa 3 de la Setmana Ciclista: Volta Femenina de la Comunitat Valenciana prevista entre Agost y La Nucia no se disputará.

Esta es una decisión colegiada que tomamos en consenso con los equipos, corredoras, responsables de seguridad, representantes públicos y políticos, Guardia Civil y el presidente del jurado como representante de la Unión Ciclista Internacional.

Es una decisión muy dura que tomamos para garantizar la seguridad de las ciclistas y de todas las personas involucradas en la organización de la carrera. Esta será la primera de las 39 etapas de historia de nuestra carrera que no se pueda realizar, pero la seguridad es y siempre será nuestra prioridad.

Noticias relacionadas

La carrera se retomará el domingo para la cuarta y última etapa entre Sagunt y Valencia.