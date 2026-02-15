El atletismo valenciano domina España: Playas prolonga su reinado y el Diputación Valencia firma un año histórico

La temporada 2025 quedará grabada como una de las más brillantes del atletismo valenciano, con el doblete nacional del Diputación Valencia Club Atletismo en categoría femenina y el dominio incontestable del Facsa Playas de Castellón en categoría masculina, que prolongó su hegemonía histórica. A estos éxitos se sumaron resultados colectivos autonómicos destacados y una agenda competitiva que tuvo como epicentro la Comunitat Valenciana.

Doblete histórico del Diputación Valencia Club Atletismo

El conjunto valenciano rubricó una campaña perfecta conquistando los dos grandes títulos nacionales: la Copa Iberdrola de Clubes y la Liga Iberdrola de División de Honor.

La primera gran alegría llegó en febrero, en el Velódromo Luis Puig de València, donde el equipo se impuso con autoridad sumando 91 puntos y superando a sus principales rivales en una competición muy ajustada. Meses después, en la final disputada en Soria, las atletas volvieron a demostrar su potencial conquistando su 29º título liguero, consolidando al club como una referencia del atletismo nacional.

Playas de Castellón: hegemonía masculina y éxitos globales

El club castellonense volvió a firmar una temporada sobresaliente al conquistar su decimoséptimo título consecutivo de la liga masculina de División de Honor, ampliando su récord como el club más laureado de la historia. Además, en categoría femenina logró el subcampeonato nacional, solo por detrás del Diputación Valencia.

En la Copa de Clubes celebrada también en el Luis Puig, el Playas se llevó el triunfo con 88 puntos, superando al Fent Camí Mislata, segundo clasificado con 72. El balance final fue espectacular: 24 títulos de campeones de España por equipos y tres coronas continentales, además de liderar nuevamente la clasificación por clubes en el Campeonato de España de Cross.

La selección valenciana, en el podio nacional

A nivel autonómico, la Comunitat también brilló con el tercer puesto en el Campeonato de España por Federaciones disputado en el Polideportivo Rey Juan Carlos I de Ciudad Real. El triunfo fue para Cataluña, por delante de Madrid, en una competición que confirmó el alto nivel del atletismo valenciano en el panorama estatal.

Quique Llopis enciende al público en València

El calendario arrancó con uno de los grandes eventos del invierno: el Gran Premio Internacional de Valencia, nuevamente en el Velódromo Luis Puig. Allí, el protagonismo fue para el vallista valenciano Quique Llopis, que hizo vibrar a los 2.500 espectadores al rozar el récord de España en los 60 metros vallas.

La cita tuvo además un componente solidario, ya que toda la recaudación se destinó a la reconstrucción tras los daños provocados por la dana, reforzando el vínculo entre deporte y compromiso social.

Un futuro prometedor para el atletismo valenciano

Los resultados de 2025 confirman la fortaleza estructural de los clubes valencianos, con proyectos deportivos sólidos, cantera de alto nivel y presencia constante en la élite europea. Tanto el Playas de Castellón como el Diputación Valencia Club Atletismo han demostrado que la Comunitat Valenciana sigue siendo uno de los grandes motores del atletismo español, con perspectivas de mantener su dominio en los próximos años.