La Volta a Peu Runners Ciutat de València, ¡suspendida! por el viento

El intenso temporadal de viento que afecta a la Comunitat Valenciana está teniendo también muchas consecuencias para el deporte. Entre ellas, la suspensión de la Volta a Peu Runners Ciutat de València que se tenía que disputar este domingo 15 de febrero con salida y meta en la Avenida de Aragón, a la altura de Mestalla.

Comunicado a última hora del sábado

La Fundación Deportiva Municipal de València, organizadora de la prueba comunicaba la decisión a todos los inscritos a última hora de la noche del sábado a través de un email:

"Desde la Fundación Deportiva Municipal de València informamos que sigue activa a estas horas (22:30h) por parte de la Agència de Seguretat i Emergències (Centre de Coordinació d'Emergències) la ALERTA NARANJA POR VIENTO para el litoral norte de València.

En aplicación de las medidas municipales asociadas a este nivel de alerta, y atendiendo estrictamente a criterios de seguridad, se cancela la celebración de la Volta a Peu Runners Ciutat de València, prevista para mañana.

Esta decisión se adopta en cumplimiento del Reglamento del Circuito de Carreras Populares de València y priorizando en todo momento la seguridad de las personas participantes, voluntariado, personal técnico y público asistente".

Era la tercera cita

Así, se suspende la que debería haber sido la tercera prueba del Circuit Caixa Popular de València tras la carrera Galápagos y la Never Stop Running. Ahora habrá que esperar para saber si la FDM y el club organizador, Runners Ciutat de València, reubican la prueba en otra fecha o si queda suspendida definitivamente.

