Carreras populares
La Volta a Peu Runners Ciutat de València, ¡suspendida! por el viento
La Fundación Deportiva Municipal cancela la tercera cita del Circuit Caixa Popular por la alerta naranja
El intenso temporadal de viento que afecta a la Comunitat Valenciana está teniendo también muchas consecuencias para el deporte. Entre ellas, la suspensión de la Volta a Peu Runners Ciutat de València que se tenía que disputar este domingo 15 de febrero con salida y meta en la Avenida de Aragón, a la altura de Mestalla.
Comunicado a última hora del sábado
La Fundación Deportiva Municipal de València, organizadora de la prueba comunicaba la decisión a todos los inscritos a última hora de la noche del sábado a través de un email:
"Desde la Fundación Deportiva Municipal de València informamos que sigue activa a estas horas (22:30h) por parte de la Agència de Seguretat i Emergències (Centre de Coordinació d'Emergències) la ALERTA NARANJA POR VIENTO para el litoral norte de València.
En aplicación de las medidas municipales asociadas a este nivel de alerta, y atendiendo estrictamente a criterios de seguridad, se cancela la celebración de la Volta a Peu Runners Ciutat de València, prevista para mañana.
Esta decisión se adopta en cumplimiento del Reglamento del Circuito de Carreras Populares de València y priorizando en todo momento la seguridad de las personas participantes, voluntariado, personal técnico y público asistente".
Era la tercera cita
Así, se suspende la que debería haber sido la tercera prueba del Circuit Caixa Popular de València tras la carrera Galápagos y la Never Stop Running. Ahora habrá que esperar para saber si la FDM y el club organizador, Runners Ciutat de València, reubican la prueba en otra fecha o si queda suspendida definitivamente.
En relación con la inscripción:…
