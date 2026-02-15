Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Noticias Valencia CFMercado de FichajesFórmula 1
instagram

Carreras populares

La Volta a Peu Runners Ciutat de València, ¡suspendida! por el viento

La Fundación Deportiva Municipal cancela la tercera cita del Circuit Caixa Popular por la alerta naranja

La tecera cita del Circuito Caixa Popular, suspendida

La tecera cita del Circuito Caixa Popular, suspendida / FDM Valencia

Pilar Lopez

Pilar Lopez

València

El intenso temporadal de viento que afecta a la Comunitat Valenciana está teniendo también muchas consecuencias para el deporte. Entre ellas, la suspensión de la Volta a Peu Runners Ciutat de València que se tenía que disputar este domingo 15 de febrero con salida y meta en la Avenida de Aragón, a la altura de Mestalla.

Comunicado a última hora del sábado

La Fundación Deportiva Municipal de València, organizadora de la prueba comunicaba la decisión a todos los inscritos a última hora de la noche del sábado a través de un email:

"Desde la Fundación Deportiva Municipal de València informamos que sigue activa a estas horas (22:30h) por parte de la Agència de Seguretat i Emergències (Centre de Coordinació d'Emergències) la ALERTA NARANJA POR VIENTO para el litoral norte de València.

En aplicación de las medidas municipales asociadas a este nivel de alerta, y atendiendo estrictamente a criterios de seguridad, se cancela la celebración de la Volta a Peu Runners Ciutat de València, prevista para mañana.

Esta decisión se adopta en cumplimiento del Reglamento del Circuito de Carreras Populares de València y priorizando en todo momento la seguridad de las personas participantes, voluntariado, personal técnico y público asistente".

Era la tercera cita

Así, se suspende la que debería haber sido la tercera prueba del Circuit Caixa Popular de València tras la carrera Galápagos y la Never Stop Running. Ahora habrá que esperar para saber si la FDM y el club organizador, Runners Ciutat de València, reubican la prueba en otra fecha o si queda suspendida definitivamente.

Noticias relacionadas

En relación con la inscripción:…

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents