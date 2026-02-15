El CV Melilla se impuso con alguna complicación al Léleman Conqueridor, que solo pudo llevarse un set en el Pabellón Javier Imbroda. Los de Abdelkader Salim supieron decantar la igualdad inicial a su favor para cerrar la 17ª jornada de Superliga por 3-1 (25-23/25-27/25-18/25-19). Los 23 puntos de Martina y los siete bloqueos de Víctor Méndez acabaron con todas las opciones del Conqueridor. El conjunto de Melilla controló bien la situación y mandan un recado a sus rivales a dos semanas de los cuartos de final de Copa.

Los locales aprovecharon el arranque de la primera manga varios errores al saque del Léleman Conqueridor, que le pusieron cuatro puntos abajo con un bloqueo de Victor Méndez a Javi Monfort (8-4). A los valencianos les estaba costando mucho recibir y las jugadas no llegaban a manos de su colocador. Zanini enfrió el partido con una pausa que Javier Mengod se encargó de hacer buena recibiendo el potente saque de Macarro para acercarse hasta el 8-7. CV Melilla volvió a apretar para estirar el marcador al 11-7 y los valencianos tuvieron que pedir un nuevo tiempo muerto. El equipo local esta vez llegó a ampliar la ventaja hasta el 14-8 pero varios bloqueos consecutivos del Léleman Conqueridor, con Joaquín Monteagudo por partida doble, permitieron recuperar una amplia diferencia que se terminó igualando con el 18-18. Abdelkader Salim solicitaba su primer tiempo muerto y el desenlace del set mantuvo la intriga punto a punto hasta que la defensa local cerró por 25-23 con dos bloqueos.

Lance de juego en el Léleman Conqueridor - CV Melilla / Léleman Conqueridor

El Léleman Conqueridor volvió a pista con un gran nivel a manos de Maxi y Pernambuco. El brasileño al saque forzó el primer tiempo de Salim y continuó haciendo daño hasta el 4-9 con un saque directo que forzó la segunda pausa del entrenador local. Javier Monfort le cogió el testigo a su compañero poniendo las recepciones prácticamente imposibles para CV Melilla. Los valencianos doblaban en el marcador con un 5-12 que se fue maquillando hasta el 8-12. Zanini empezaba a ver el peligro y pedía una pausa para frenar la racha local. El Conqueridor supo controlar hasta la recta final la diferencia pero varias acciones acabaron ajustando de nuevo el marcador al 18-20. Martina conseguía igualar y un envío largo de Pernambuco ponía a CV Melilla por delante después de ir todo el set por detrás. Maxi salvó la primera bola de set y Pernambuco con un saque directo dio la primera oportunidad para los valencianos, que tuvieron que esperar hasta el 25-27 para poner las tablas. Además, Manu Furtado hizo su primera aparición en pista para jugar un par de puntos después de varios meses lesionado.

Noticias relacionadas

Federico Martina y Víctor Méndez llevaron el peso en el arranque forzando dos tiempos muertos de Zanini. El opuesto argentino encontraba hueco entre el doble bloqueo de Facu y Joaquín y con el 9-13 a los valencianos ya no les quedaba margen de error. Los locales aguantaron muy bien la diferencia y con pocos sobresaltos encarrilaron el partido con un inapelable 25-18 que cerró el mismo Méndez. CV Melilla se mostraba con mayor lucidez tanto en defensa como en ataque y se marchaba desde el inicio en el marcador con cuatro puntos de ventaja. El patrón del set anterior se volvió a repetir sobre la pista del Pabellón Javier Imbroda y CV Melilla acabó cerrando por 25-19 una victoria que devuelve a la derrota al conjunto de Zanini.