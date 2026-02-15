Derrota del Servigroup Benidorm en un partido condicionado por decisiones arbitrales determinantes

El Servigroup Playas de Benidorm sufrió una dolorosa derrota en el pabellón Raúl Mesa tras caer por 1-3 (26-24, 21-25, 23-25, 21-25) ante el Conectabalear CV Manacor, en un encuentro que comenzó con buenas sensaciones para los de Matías Guidolin pero que terminó escapándose en detalles decisivos, dejando al conjunto benidormense con cinco jornadas consecutivas sin puntuar y con la permanencia más ajustada que nunca tras la victoria de Bus Leader San Roque por 3-1 ante Instercap Asisa Tarragona SPSP, que deja al equipo benidormense en puestos de descenso de nuevo, ahora a un punto por debajo.

Sin sumar

La crónica

El duelo arrancó con dominio visitante (0-3), pero el Servigroup reaccionó pronto, equilibrando el marcador (5-5) y creciendo progresivamente hasta tomar el control del juego tras el ecuador del set. Miguel Ángel Martínez fue absolutamente determinante, firmando 10 puntos en la primera manga y liderando el ataque local con contundencia. Benidorm supo abrir brecha (18-15, 23-19), aunque Manacor volvió a igualar a 24. En el momento decisivo, un gran ataque de Martínez y un error de Kucharczyk decantaron el set para los locales (26-24), premiando un buen planteamiento táctico desde el saque y una correcta gestión de los intercambios largos.

Guidolin lo resumía así: “Logramos llevarnos el primer set dificultando su recepción y aprovechando errores de saque. Fue un juego intermitente para nosotros, pero conseguimos cerrarlo"

El segundo parcial fue una batalla constante. Tras un parcial inicial visitante (2-6) que obligó a Guidolin a parar el juego, el Servigroup reaccionó hasta empatar (9-9). El intercambio de golpes fue continuo hasta el 16-16, pero en el tramo final los baleares mostraron mayor claridad ofensiva. Nieves y Díaz asumieron responsabilidades en ataque, mientras que Manacor comenzó a marcar diferencias en el bloqueo y en la transición. El set cayó del lado visitante (21-25), dejando claro que el margen era mínimo.

El tercer parcial resultó clave. El Servigroup dominó gran parte del set (10-8, 14-12, 19-16, 23-21) mostrando su mejor versión colectiva. Sin embargo, en el momento de cerrar, llegaron los errores y un parcial visitante de 0-4 que volteó el marcador.

Una acción polémica —un ataque de Martínez que fue claramente tocado por el bloqueo— no fue señalada como tal por los colegiados Sanabria - Uruen y terminó siendo punto para Manacor. Incluso el propio técnico visitante, Alexin González, reconoció tras el partido: “La pelota había tocado en el bloqueo y era punto para Benidorm, hay que reconocerlo.”

La protesta posterior derivó en la expulsión de Miguel Ángel Martínez por un set, circunstancia que condicionó el tramo final del encuentro.

Guidolin fue autocrítico pese a todo: “Antes hubo fallos nuestros en el cierre que lo hubiéramos podido hacer mejor. Se nos fue un poco la cabeza en la resolución de ese set.”

El 23-25 fue un golpe anímico muy difícil de asimilar después de una acción arbitral que marcó el devenir del encuentro, en un contexto en el que las decisiones clave terminaron perjudicando de forma reiterada al Servigroup Benidorm.

El cuarto set arrancó equilibrado (12-12), con Arnau Caparrós asumiendo el rol de opuesto tras la expulsión de Martínez y cumpliendo con solvencia. Sin embargo, tres errores consecutivos permitieron a Manacor abrir brecha. Desde ese momento, el conjunto balear gestionó con inteligencia la ventaja hasta el 21-25 final.

Alexis González explicó el desenlace: “Después obviamente se nos abrió el partido con la ausencia de Martínez. Estaba jugando muy bien y lo echaron, pero son cosas del deporte. Aprovechamos eso y sacamos el triunfo.”

Aunque el Servigroup fue superior en ataque (64 puntos por 54) y equilibró el saque directo (3-3), la diferencia estuvo en el bloqueo (3-9) y en los errores no forzados: Manacor sumó 33 puntos por errores locales, doce más que los benidormenses.

La zona central visitante fue determinante y la gestión de las pelotas incómodas en transición acabó inclinando el encuentro.

En el plano individual, Miguel Ángel Martínez volvió a liderar con 22 puntos, secundado por Valentino Vidoni (18) y Luca Cuminetti (15). Por parte visitante destacaron Gustavo Romaní (15), Carlos Nieves (13) y Alejandro Ribas (13).

Análisis final

Pese a la derrota, Guidolin quiso poner el foco en lo competitivo: “El equipo peleó un montón, hizo cosas interesantes. El partido se definió en detalles. Tenemos que crecer y llegar de la mejor forma a este cierre de temporada para lograr la permanencia.”

El pabellón Raúl Mesa, que estuvo lleno hasta la bandera empujó, el equipo compitió, pero los pequeños detalles volvieron a marcar la diferencia en una Superliga donde cada punto pesa como una final.