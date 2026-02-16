CRÓNICA DEL DEPORTE 2025
Consolidació del model de gestió global de la FPV
Tonet IV i Victoria van estendre el seu llegat en un any en què es van consolidar Natalia, Júlia, Seve, Alejandro o Hilari i es va coronar Marc
La temporada 2025 de la pilota professional va oferir noves pàgines en la història d’este esport. La Lliga, primera gran competició del calendari, va deixar en el seu haver el naixement d’una altra jove estrela, Alejandro. El de Montserrat, amb tan sols 21 anys, s’alçà al costat de l’intractable Nacho amb el títol de la Lliga CaixaBank d’escala i corda i es convertí en el jugador revelació de la temporada.
En raspall femení començava a veure’s recompensat el creixement esportiu d’altres protagonistes del 2025, Natalia i Júlia, que al costat d’Ana es van alçar amb el primer títol de l’any. Iván i Ricardet van recolzar la gran temporada de Lorja perquè guanyara per primera vegada la seua primera Lliga després de set finals.
La Copa Diputació d’Alacant va deixar les victòries d’Irene, Mar i Fanni en una final apoteòsica a Benidorm. En escala i corda el títol se’l van emportar Marc, Héctor i Guillem Palau.
Al mà a mà, els grans favorits van respondre. Victoria i Ana es van tornar a donar cita en la gran final, que una vegada més va acabar del costat de la valenciana per 25-15. De la mateixa forma que ho va aconseguir Tonet IV amb el seu sext títol consecutiu. El de El Genovés va patir davant Iván (20-20), però el seu caràcter inigualable de campió li va proclamar de nou triomfador. En escala i corda, Pelayo va acollir una final inèdita: Marc contra De la Vega. Un dels títols més disputats amb eixe iguals a 55 que va acabar caient per al de Montserrat després de molts anys perseguint el somni.
Abans de l’aturada d’estiu, la Copa Diputació de Castelló va deixar les victòries d’Ana, Anabel i Natalia en raspall femení, així com de Salva Palau, Javi i Álvaro Mañas en escala i corda.
La Copa Caixa Popular tornava a setembre amb l’arribada de nous talents a la competició de raspall femení. Ana i Natalia, que ja havien alçat la Lliga, van repetir com a campiones de Copa al costat de Patri. En la categoria masculina, Montaner i Seve van acabar donant-li la volta a un 20-05 contra Marrahí, Lorja i Néstor per a emportar-se el títol.
La pilota també va somriure a un Pere Roc II incansable, que després de molts tornava a alçar un merescut títol acompanyat del talent d’Hilari.
El Trofeu Mestres va posar fi el mes de desembre amb un altre títol per a Alejandro i Hilari, que al costat de Salva es van emportar el campionat on sol accedixen els jugadors més regulars de l’any. A eixa foto de campions tampoc van faltar Marrahí i Tonet IV, que van revalidar el títol. Mentres que en raspall femení Ana va tornar a coronar un gran any de la mà d’Amparo.
Clubs
Durant els 23 campionats de clubs en les diferents modalitats celebrats al llarg de 2025, es va comptar amb un total de 1563 equips participants. Una xifra molt similar a la del 2024 i que manté la tendència dels últims cinc anys, on se superen en tot moment els 1500 conjunts.
En la modalitat d’escala i corda, un total de 218 conjunts han jugat els campionats de Lliga, Copa, Individual i Individual al 7 i mig. En la 27ª Lliga Trofeu Diputació de València, es va viure un intens duel en la final de Primera amb sabor a ‘derbi’ entre els dos equips del CPV La Baronia.
Pel que fa a la 2ª Copa d’escala i corda Trofeu Diputació de València, es va repetir el club guanyador, La Baronia.
En allò referent al raspall, a la Lliga Trofeu Diputació de València el campió de Primera masculina el va guanyar Bicorp. En Primera femenina, el guanyador va ser Moixent.
A la 27ª Copa de raspall Trofeu Diputació de València, que va engegar la competició amb 152 formacions es van coronar Gavarda (homes) i Baix Girona (dones).
La modalitat de galotxa és la que més equips suma entre les quatre competicions amb un total de 265 formacions. En la 50 edició del Campionat Autonòmic El Corte Inglés 2025 van participar 158 equips, la més nombrosa de les competicions d’enguany.
Quart de les Valls se va imposar en Primera carrer. En la categoria femenina, Meliana es va fer amb el títol.
La 39 edició del Campionat Interpobles Gran Premi Edicom 2025 la van començar 131 conjunts. Montserrat es va tornar a fer amb el títol de Primera. La categoria Femenina la va vèncer Bonrepòs i Mirambell.
Parlant ja del frontó, un total de 213 equips han participat en els tres campionats de clubs. En l’Autonòmic Parelles, El Puig guanyà la final de Primera Cap de setmana. En Primera femenina, Alfara del Patriarca es va endur el campionat.
En l’Individual de frontó Trofeu Generalitat Valenciana 2025, Pasqual del CPV Racó de la Pobla va enderrocar del tro a Alejandro de Bvalve El Puig. En la màxima categoria femenina, Mar del CPV Massalfassar va tornar a vèncer.
En la modalitat de ratlles, enguany s’ha estrenat un nou campionat, el I Campionat de Curtes en ratlles, on CPV Mutxamel va vèncer la partida pel títol.
En la Lliga de llargues Trofeu Diputació d'Alacant, Sella es va endur el títol de Primera.
La Rectoria va estrenar el seu palmarés amb el títol de Primera de la Lliga de Palma i ho va ampliar amb el de Primera de la Lliga de Perxa.
La setena edició del Campionat Autonòmic de pilota grossa Espai Trinquet va coronar a l’Abdet, tant en categoria masculina com femenina.
La novena edició del Campionat Autonòmic de Frare Diputació de Castelló, el guanyador va ser l'equip de La Baronia
Per últim, al 15é Autonòmic de One Wall tant en la modalitat individual com en la de parelles, Tavernes Blanques va monopolitzar els títols tant masculí com femení.
Escoles
La 43 edició dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana (JECV) va comptar amb un total de 4289 participants en totes les modalitats, rècord dels últims anys en nombre de jugadors i jugadores amb un increment de més 250 participants respecte a l’edició anterior on van formar part 4004 equips.
Les modalitats on més xiquets i xiquetes en edat escolar han participat són el raspall i el frontó. Enguany, el raspall ha sumat un total de 342 equips de 77 escoles diferents a la modalitat per equips mentre que a l’individual masculí dels JECV ha hagut 625 participants de 67 escoles i, al femení, 162 pilotàries de 36 escoles diverses.
Cal afegir que també se juga la modalitat de raspall en un campionat a banda on participen les Escoles Municipals de València, integrat dins dels Jocs Esportius. En aquest torneig han participat un total de 191 equips pertanyents a 47 centres educatius diferents.
Els Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana es poden celebrar gràcies a la participació dels ajuntaments que cedeixen les seus en cada jornada així com a l’aportació de Caixa Popular, de la Generalitat Valenciana i de la Diputació de València.
Selecció
L’Eurojove de Pilota a Mà celebrat a Ath (Bèlgica) a principis de setembre, la selecció de la Comunitat Valenciana va finalitzar segona en categoria femenina i tercera absolut en categoria masculina, amb huit medalles en totes les modalitats amb un total de dos ors, quatre plates i dos bronzes.
La modalitat on millors resultats va aconseguir la nostra selecció va ser en one Wall, amb presència en les finals de 5 de les 6 categories.
Els Sub-17 i les Sub-19 van conquistar la medalla d’or, mentre que el Sub-17 i Sub-15 femení i el Sub-15 masculí van fer-se amb els subcampionats.
