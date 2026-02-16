El Léleman Conqueridor no olvidará el 2025

El Léleman Conqueridor Valencia recordará este 2025 como un año de crecimiento y consolidación del proyecto. Un periodo cargado de nombres propios que han permitido alcanzar objetivos inimaginables en un espacio corto de tiempo. Su presidente, Manuel Clemente, es uno de los grandes artífices de que el club haya dado este gran salto para competir de tú a tú contra rivales consagrados de la Superliga. Equipos de enjundia. Clásicos de la competición que conocen lo que es levantar trofeos y a los que ahora les supone un gran reto batir al conjunto valenciano.

Los inicios de 2025

El equipo valenciano ha dado un paso adelante para situarse como un conjunto atractivo y competitivo que aparece entre los destacados de la competición. El balance de 2025 se podría desglosar por tramos de ilusión y frustración donde lo positivo brilla por encima de cualquier mal recuerdo.

El inicio del primer trimestre tuvo muchas complicaciones para un equipo que venía de arrasar en la primera vuelta. Febrero trajo consigo la mayor espina del año con la temprana eliminación en cuartos de final de la Copa del Rey. El equipo viajaba a Zaragoza como uno de los grandes candidatos a llegar a la final. Unicaja Costa de Almería se cruzó en los planes de los valencianos para dejarlos fuera a la primera de cambio. Eso le costó el puesto a Marcos Dreyer, que en la primera vuelta había conseguido poner al equipo como líder de la Superliga. Pero el equipo no atravesaba su mejor momento y después de la Copa del Rey, con varias derrotas consecutivas, el gran objetivo de entrar en Europa estaba en peligro.

Una clasificación europea histórica

Así es como llegaba Emanuele Zanini a dirigir al equipo en la última jornada de Superliga y con los play-offs todavía por definir. Su llegada causó un efecto rebote en la plantilla con la victoria directa ante Conectabalear CV Manacor. Un resultado que permitió al Léleman Conqueridor Valencia garantizarse una eliminatoria más asequible contra el Unicaja Costa Almería. La sed de revancha por lo ocurrido en la Copa del Rey fue otro aliciente para que el equipo superara la primera ronda y materializara el deseo de clasificarse a competición europea por primera vez en su historia.

La clasificación se confirmó tras la victoria ante Unicaja Costa de Almería por 3-1 (29-27, 22-25, 25-23, 25-22) en un emocionante encuentro disputado en el Pabellón de Deportes de la Universitat Politècnica de Valéncia. Un triunfo que permitió avanzar al conjunto valenciano a las semifinales del play-off de la Superliga. Ahí, el Grupo Herce Soria les cerró las puertas de la final.

Partido europeo en casa frente al Fino Kaposvar. / LÉLEMAN CONQUERIDOR VALENCIA

El 9 de diciembre de 2025 quedará en la memoria de la entidad como el debut europeo en la CEV Challenge Cup. A pesar de la derrota en Hungría ante el Fino Kaposvar por 3-2, el equipo se trajo buenas sensaciones para el primer partido que abrió el calendario 2026. En el Nou Moles, los discípulos de Zanini superaron por tres sets a cero (25-21/25- 21/25-21) al conjunto húngaro para escribir una nueva página en la historia del club y clasificarse para los octavos de final de la CEV Challenge Cup en su primera participación europea. En esa ronda, el equipo valenciano no pudo superar al Norwid Czestochowa. El equipo polaco se impuso en el primer partido de la eliminatoria en el Nou Moles por 0-3 (20-25, 22-25 y 20-25) y en la vuelta en Polonia por 3-0 (25- 18/30-28/27-25). Acababa así la aventura europea de un Léleman Conqueridor que supo llevar con orgullo el nombre de Valencia lejos de nuestras fronteras.

Traslado al Pabellón del Nou Moles

Tras varios años de tener el Pabellón de la UPV como escenario de sus partidos, el Léleman Conqueridor Valencia ‘tomaba’ el Pabellón del Polideportivo Nou Moles. El sábado 1 de noviembre, a las 19:00 horas, la nueva casa del Léleman Conqueridor acogía la segunda jornada de la temporada 2025-2026, que enfrentaba a los valencianos contra el Bus Leader San Roque, al que derrotaron por por el marcador de 3-0 (25-19/25-21/25-23).

Léleman Conqueridor - San Roque: Las mejores imágenes / Edu Ripoll

La temporada arrancó con el adiós de jugadores que elevaron al equipo a lo más alto: Vicente Monfort, Javi Jarque y Fernando Mengod.