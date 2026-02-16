Resultados del fin de semana

Baloncesto

Euroliga masculina: Valencia Basket - ASVEL Villeurbanne. El Roig Arena vuelve a disfrutar de un coral Valencia Basket.

Clasificación.

Liga ACB: Andorra 75-107 Valencia Basket. El Valencia Basket arrolla en Andorra y llega lanzado a la Copa.

Clasificación.

Primera FEB: Flexicar Fuenlabrada 87-90 HLA Alicante

Clasificación.

Segunda FEB: Sol Gironès Bisbal Bàsquet 82-66 Proinbeni UPB Gandía; Class Bàsquet Sant Antoni 98 -54 Maderas Sorlí Benicarló; Lobe Huesca La Magia 76- 85 Club Esportiu Bàsquet Llíria; CBZ 78- 76 Amics Castelló.

Así va la clasificación.

Tercera FEB: Grupo EA, CB Morvedre 89-80 Amics Castelló B; Bauhaus Godella 106-72 Picken Claret; CB Puerto Sagunto 75-49 CB Tabernes Blanques Fernando Gil; Halal Food Quality Uixó Bàsquet - Socage Jovens L'Eliana (23/02/2026, a las 20:45 horas); Topsurface NB Paterna 105-79 BC Peñíscola; Cemalu Aldai 60-90 Fundació Caixa Rural Vila-real; The Fitzgerald el Pilar 83-70 CB Jovens Almàssera.

Así va la clasificación.

Grupo EB: Velabasket CB Sueca - ESET Ontinet (03/03/2026, a las 20:30 horas); Decprocon Carolinas 48-78 CMG Hidráulica NB Torrent; Personalhome Adesavi 79-69 Servigroup Benidorm; CA Montemar 73-83 CBI Elche; Rigalli Alginet 105-71 Lucentum Alicante; Estudiantes Cartagena 79-86 CB Jorge Juan Castelló Since 1907. Descansa: Maristas Valencia.

Así va la clasificación.

Primera División Masculina (Liga Foster's Hollywood)

Grupo A: Resultados y clasificación.

Grupo B : Resultados y clasificación.

Liga Endesa Femenina: Valencia Basket 83-57 Joventut de Badalona. El Valencia Basket se exhibe frente al Joventut y recupera la alegría en el Roig Arena.

El Valencia Basket regresó a la senda del triunfo en la LF Endesa tras imponerse con autoridad al Joventut Badalona en el Roig Arena (83-57). El conjunto de Rubén Burgos construyó la victoria desde la defensa y el juego colectivo, con actuaciones destacadas de Leticia Romero, Queralt Casas y Raquel Carrera. Las taronja rompieron el partido en el tercer cuarto con un parcial demoledor desde el perímetro y gestionaron la renta hasta el final para firmar su 16ª victoria del curso (16-5), manteniéndose en la zona alta de la clasificación.

Clasificación.

Liga Femenina Challenge: Recoletas Zamora 76-57 La Cordà NB Paterna; Fustecma Amics Castelló - MCR Lima-Horta Barcelona (aplazado).

Clasificación.

Liga Femenina 2: Elsamex CB Andratx 78-89 CB Claret Benimaclet.

Importante triunfo a domicilio para el CB Claret Benimaclet, que se impuso a Elsamex Andratx por 78-89 y suma ya 13 victorias esta temporada, consolidándose en puestos de fase de ascenso. El equipo firmó un encuentro muy sólido a nivel colectivo, destacando el regreso de Eva Cases tras varias jornadas de baja por lesión.

Así va la clasificación.

Primera División Femenina (Liga Foster's Hollywood).

Grupo A: Resultados y clasificación.

Grupo B: Resultados y clasificación.

Balonmano

Liga Nexus Energía ASOBAL: 17ª jornada, Horneo EÓN Alicante 32-28 Sanicentro BM Guadalajara.

El Horneo EÓN Alicante se lleva los dos puntos en un partido muy disputado de principio a fin frente al SANICENTRO BM Guadalajara en el que el equipo volvió a tirar de oficio para llevarse el premio. No era una cita más la de esta tarde en el Pitiu Rochel, era un cara a cara entre dos rivales directos por mantener la categoría. Importancia que se notó desde el pitido inicial con dos equipos que no se guardaron fuerzas y se convirtió en un auténtico partido de tenis con puntos en ambas áreas.

Estadísticas.

La crónica

Declaraciones Roi Sánchez

Clasificación.

Liga Guerreras Iberdrola: Elda Prestigio 27-27 Conservas Orbe Zendal BM Porriño; Cicar Lanzarote Ciudad de Arrecife 20-22 BM. Morvedre; Caja Rural Aula Valladolid 20-20 Atticgo Elche.

Empates de Atticgo Elche y Elda Prestigio y victoria del Morvedre.

El Elda Prestigio firmó un empate de mérito ante el Conservas Orbe Zendal BM Porriño (27-27) tras remontar una desventaja de cinco goles en la segunda mitad. Las de Bea Escribano reaccionaron con un parcial de 6-0 que cambió el rumbo del partido y les permitió sumar un punto de gran valor.

El AtticGO BM Elche sumó un punto en su visita al Caja Rural Aula Valladolid tras empatar 20-20 en un encuentro de ida y vuelta. El conjunto franjiverde logró frenar la dinámica negativa de las últimas semanas en un duelo muy equilibrado y competido hasta el final.

Importante victoria del BM Morvedre por 20-22 ante el CICAR en un encuentro decisivo en los minutos finales. El conjunto de Puerto de Sagunto firmó un parcial de 1-7 en el tramo decisivo para darle la vuelta al marcador y asegurar dos puntos clave en la clucha por la permanencia.

Así va la clasificación.

División de Honor Oro Femenina: Grupo USA Handbol Mislata - Schar Colores Zaragoza (aplazado).

Así va la clasificación.

División de Honor Plata Masculina: APLAZADO el derbi autonómico entre el Fertiberia Puerto Sagunto - Fundación Agustinos Alicante; Servigroup Benidorm 29-38 Trasmapi Gobycar Citubo HC Eivissa.

Aplazamiento

En la jornada 20 de la División de Honor Plata, el BM Servigroup Benidorm cayó con claridad ante el Trasmapi Gobycar Citubo H.C. Eivissa por 29-38 en el Pabellón Garganes de Altea. El conjunto ibicenco impuso un ritmo alto desde el inicio y castigó cada desajuste defensivo local, firmando una victoria contundente que se fue construyendo minuto a minuto. AQUÍ la crónica completa.

Así va la clasificación.

División de Honor Plata Femenina, Grupo C: OAR Gracia Sabadell - Atticgo Elche (aplazado); Club Almassora Balonmano - MGC Mutua Handbol Ribes (aplazado); derbi autonómico Handbol Onda 21-25 BM Marni Rosval.

Duelo autonómico

El Balonmano Marni se impuso por 21-25 en su visita a Onda y continúa liderando la clasificación. El equipo volvió a mostrarse sólido, con una actuación determinante de su portera Sofía en los momentos clave.

Así va la clasificación.

Primera División masculina, Grupo E: Resultados y clasificación.

La Jornada 21 del Grupo E de la Primera División Nacional marcó la vuelta al triunfo después de tres partidos para el Balonmano Mislata. Los de Valencia se impusieron con autoridad por 23-28 a Balonmano Móstoles para mantenerse en el lote de arriba de la clasificación. Con este resultado, los del área metropolitana de Valencia logran mantenerse en el lote de arriba de la clasificación y vuelven a sumar de a dos luego de tres partidos sin conseguirlo. La semana próxima, el Balonmano Mislata recibirá en el Pabellón La Canaleta nada menos que al líder, Handbol Sant Joan.

Rugby

División de Honor: El Huesitos La Vila descansa en esta décima jornada.

Clasificación.

División de Honor Élite Masculina: Pasek Belenos 64-33 FibraValencia Les Abelles; Valencia RC - Gernika Rugby Taldea (aplazado).

FibraValencia Les Abelles cayó por 64–33 ante Pasek Belenos RC en el Muro de Zaro (Avilés), en un encuentro en el que el conjunto valenciano compitió durante sesenta minutos, pero terminó superado en el tramo final por la contundencia local en las fases estáticas y el desgaste acumulado.

Tras el encuentro, el entrenador-jugador Lucas Martín fue claro en el análisis: “No estuvimos a la altura, tuvimos muchas indisciplinas en defensa, además de muchos errores en la conservación del balón y poca contundencia en los rucks ofensivos. Debemos seguir mejorando en las fases estáticas, donde también nos vimos superados. Competimos durante 60 minutos y en los últimos 20 nuestros errores nos pesaron demasiado y nos dejamos llevar. Seguiremos trabajando más y mejor para lograr los resultados esperados.”

Así va la clasificación de Liga.

División de Honor B Masculina, Grupo B: Barcelona Universitari Club - CAU Valencia (aplazado).

Así va la clasificación.

División de Honor B Femenina: Rugby Turia - CR Atlético Portuense (aplazado).

Así va la clasificación .

Voleibol

Superliga Masculina: Club Voleibol Melilla 3 - 1 (25-23/25-27/25-18/25-19/0-0) Léleman Conqueridor Valencia; Servigroup Playas de Benidorm 1 - 3 (26-24/21-25/23-25/21-25/0-0) Conectabalear CV Manacor.

El CV Melilla se impuso con alguna complicación al Léleman.

Derrota del Servigroup Playas de Benidorm en un partido condicionado por decisiones arbitrales determinantes.

Clasificación.

Superliga 2 Masculina

Grupo B: CV GEMAVI Vinaròs 3 - 0 (25-19/25-13/25-17/0-0/0-0) Cisneros La Laguna; Arona Spring in Motion 3 - 0 (25-14/25-18/25-20/0-0/0-0) CV Mediterráneo Castellón; Barça Voleibol 0 - 3 (18-25/23-25/18-25/0-0/0-0) UBE L'Illa Grau.

Así va la clasificación del Grupo B.

Grupo C: Almendralejo Extremadura 3 - 0 (25-22/25-21/25-17/0-0/0-0) Conqueridor Valencia; Familycash Xátiva Voleibol 3 - 0 (25-16/25-23/25-11/0-0/0-0) CDE Parla Vóley; AD Voleibol Rivas 0 - 3 (15-25/18-25/20-25/0-0/0-0) Club Voleibol Almoradí.

El Familycash Xàtiva voleibol consiguió una importante victoria el pasado sábado en el pabellón municipal de voleibol, en un partido que los de Borja Reyes y Daniel Mata controlaron con buen juego, ante el CV Parla de Madrid.

Máximos anotadores: Por Parla: Juan Castillo (8). Por el Xàtiva: Guillem García (10), Nicolas Herencia (10) y Lazaro Amoros (10).

Jugaron por Xàtiva: Héctor Sala, Ferran García, Guillem García, German Llorens, Lázaro Amorós, Jordi Escandell, Nicolas Herencia, Sergio Peñalver, Pablo Climent, Pol Benlliure, Even Gómez, Alejandro Ferrando y Alvaro Gómez.

Próxima jornada: Los de Xàtiva viajarán a la Comunidad de Madrid el sábado 21 de febrero, para afrontar una doble jornada: El sábado jugarán contra el AD Rivas a las 20:00 horas en el Pabellón José Hierro. Y el domingo 22 de febrero jugarán contra el Cox Energy CV Collado Villalba de Madrid en el pabellón Municipal Kike Blas a las 13:00 horas.

Así va la clasificación del Grupo C.

Superliga 2 Femenina

Grupo B: Grau Élite Cementos - JS Hotels Cide Palma (aplazado).

Así va la clasificación del Grupo B.

Grupo C: Universidad de Granada - Grupo Renovak CV Sant Joan (aplazado); CDU Atarfe 0 - 3 (21-25/18-25/14-25/0-0/0-0) Servigroup Playas Benidorm; Universidad de Granada 3 - 2 (20-25/18-25/25-16/25-20/15-6) Servigroup Playas Benidorm; CV Paterna Liceo 3 - 0 (25-17/25-23/25-13/0-0/0-0) Mairena Vóley club; Camporrosso Finestrat Medsur 1 - 3 (25-19/22-25/19-25/21-25/0-0) CV Emalsa Gran Canaria.

El Servigroup Playas de Benidorm sumó cuatro puntos en un exigente doble desplazamiento en tierras granadinas. Las de Sonia García vencieron con autoridad al CDU Atarfe (0-3) y cayeron en el tie-break ante la Universidad de Granada (3-2), tras haber dominado los dos primeros sets.

Así va la clasificación del Grupo C.

1ª División masculina, Grupo C. Consulta los resultados y la clasificación

1ª División Femenina Grupo C Subgrupo Ascenso. AD Voleibol Rivas 3 - 0 (25-17/25-14/25-20/0-0/0-0) Ahora Vóley Xátiva.

El AHORA Vóley Xàtiva afrontaba la sexta jornada del pasado sábado con un desplazamiento a tierras madrileñas contra uno de los candidatos más firmes al ascenso de categoría: el AD Voleibol Rivas, que junto al Mayurga de Palma de Mallorca forman la dupla de favoritos. Las de Rafa Mora, Javier Martínez y Pablo Tatay no lograron puntuar, pese a que lucharon lo indecible.

Jugaron por Xàtiva: Taina Ferrer, Alison Quintin, Martina Ponzinibbio, Joaquina Ponzinibbio, Gloria Martínez, Iratxe Ortega, Adriana López, Alejandra bolinches, Mara Alcocel, Ariadna Juan y Martina Valor.

Próxima jornada: Las de Xàtiva viajan a las Islas Baleares para enfrentarse al líder de la competición Mayurqa Voley Palma Anaya. Sera el sábado 21 de febrero a las 15:00 horas, en el Palau Municipal d,esports de Son Moix.

Clasificación.

Hockey hierba

Hockey FIH Pro League: Las RedSticks se despiden de Valencia con un heroico triunfo ante Alemania y los RedSticks se van en blanco.

Se cerró la primera fase en la División de Honor B Masculina y la División de Honor B Femenina.

En la competición femenina, el CD Giner de los Ríos jugará la Fase de Ascenso a Liga Iberdrola por primera vez en su historia, en una fase en la que también estará el Valencia CH. Por la permanencia lucharán el Universitat d'Alacant - Atlético San Vicente y el Xaloc.

El Valencia Club de Hockey, encaminado hacia el ascenso a la Liga Iberdrola .

En la masculina, el CH Carpesa jugará por el ascenso a la máxima categoría del hockey español. Mientras, el Universitat d'Alacant - Atlético San Vicente y el CD Giner de los Ríos jugarán por la permanencia en esta categoría de plata.

La Fase Final comenzará a mediados de marzo de 2026.

Hockey patines

Liga OK: AITEX PAS Alcoi 1-3 Pons Lleida. ASÍ fue el partido

Clasificación.

Liga OK Plata Sur: La competición no vuelve hasta el 21 de febrero.

Clasificación.

Liga OK Plata Femenina: La 16ª jornada se jugará el 28 de febrero de 2026.

Clasificación.

Liga OK Bronce Masculina Sur: La competición no vuelve hasta el 21 de febrero.

Clasificación.

Fútbol sala

Primera División: Barça 7-2 Family Cash Alzira FS; Servigroup Peñíscola - Noia Portus Apostoli (aplazado).

El Family Cash Alzira FS no tuvo oportunidad de dar la sorpresa en la cancha del ahora nuevo líder de la primera división, el FC Barcelona, al caer 7-2. La derrota de ElPozo 4-5 contra el Quesos El Hidalgo Manzanares sitúa al Barça al frente de la tabla.

Los de Braulio Correal jugarán el siguiente partido el domingo 22 a las 17:00 horas en el Palau d’Esports contra el Viña Albali Valdepeñas.

Clasificación.

Segunda División: Levante UD FS - Inagroup El Ejido FS (aplazado).

Así va la clasificación.

Segunda División Femenina: En el Grupo 2: AECS L'Hospitalet - Feme Castellón CFS (aplazado).

Así va la clasificación.

Segunda División B: Grupo 2, FS Albelda 4-6 FS Picassent.

Así va la clasificación del Grupo 2.

Grupo 3, CFS Bisontes de Castellón - Nunsys El Pilar (aplazado); Hospitalet Bellsport FS - Ye Faky FS (aplazado); Futsal Ibi Jypal Hogar - Canet FS (aplazado).

Así va la clasificación del Grupo 3.

Grupo 4, GH Distribución Moral FS 4-2 CD Sporting La Nucía.

Así va la clasificación del Grupo 4.

Bádminton

Top10 Iberdrola: No hay competición hasta el 21 de febrero de 2026: Astures - San Fernando Valencia; Recreativo IES La Orden - Alicante Intercity.

Clasificación Grupo A.

Waterpolo

Primera División Masculina, Grupo A: La Segunda división española masculina vivió el pasado fin de semana la disputa de la última jornada de la Primera Fase. En este Grupo A milita el Waterpolo Turia.

Así va la clasificación.

Primera División Femenina, Grupo A: Se cerró la Fase 1 de la competición. El Waterpolo Turia afronta dos semanas de descanso antes de retomar la Liga el sábado 28 de febrero, ya dentro de la siguiente fase del campeonato.

Clasificación Grupo A.

Grupo B: Se cerró la Fase 1 para los equipos de esta competición, entre los que está el Club Waterpolo Elx Manolet.

Clasificación Grupo B.

Segunda División Masculina, Grupo B: Se cerró la primera fase en la Tercera categoría del waterpolo masculino español. En el Grupo B acaba en lo más alto el Club Waterpolo Elx Selecte con 31 puntos. el otro integrante de la Comunitat Valenciana en este Grupo B es el Club Nou Godella Natación.

Así va la clasificación.

Fútbol americano

La Liga Nacional Femenina de Fútbol Americano (LNFA Femenina) 2025-2026: No hay jornada este fin de semana.

Clasificación.

XXXII Liga Nacional de Fútbol Americano (LNFA): La cuarta jornada de la Liga Nacional de Fútbol Americano (LNFA) estuvo condicionada por la metereología. La previsión de fuertes rachas de viento en Las Rozas (Madrid) y Valencia obligó a suspender los encuentros LG OLED Black Demons Las Rozas vs Camioneros de Coslada y Valencia Firebats vs Terrassa Reds. Ambos partidos quedan aplazados, a la espera de que se fije una nueva fecha para su disputa.

Resultados de la 4ª jornada de la LNFA. / FEFA

Los otros dos encuentros programados sí pudieron celebrarse con normalidad. L'Hospitalet Pioners estrenaron su casillero de triunfos en la Conferencia Este al imponerse a Mallorca Voltors por un ajustado 14-12, mientras que Gijón Mariners y Osos Rivas, en la Conferencia Oeste, firmaron tablas en campo del conjunto asturiano (20-20).

Clasificaciones.

Otros eventos

Copas de Baloncesto y Voleibol, Gay Games, Circuito Premier Pádel... 2026 llega cargado de deporte en València .

Este es el calendario del Proyecto FER 2026 .

La Nucía presenta en FITUR una gran agenda deportiva para 2026.

Atletismo : . LXII Campeonato de España Absoluto de Clubes Short Track . Resultados Copa Joma. Resultados Copa Iberdrola.

El atletismo valenciano domina España: Playas prolonga su reinado y el Diputación Valencia firma un año histórico.

El Diputación Valencia Club Atletismo ha logrado su 29º título de Copa en el Campeonato de España de Clubes Copa Iberdrola Short Track celebrado en el Palacio Velódromo Luis Puig de Valencia. / Diputación Valencia Club Atletismo

Copa Joma: en la competición masculina, el FACSA Playas de Castellón logró la tercera posición final, subiendo al podio en una edición especialmente exigente, en la que la Real Sociedad se proclamó campeona por primera vez en su historia. / CA PLAYAS DE CASTELLÓN

. VALENCIA LUIS PUIG 15-02-26 VI Campeonato Autonómico Sub16 ST JECV 2026

. VALENCIA LUIS PUIG 13-02-26 VI Control ST Tipo B Valencia

Se suspendieron las competiciones en Alicante y Castellón por las alertas decretadas por las fuertes rachas de viento que se produjeron en toda la Comunidad Valenciana.

. La Volta a Peu Runners Ciutat de València, ¡suspendida! por el viento.

. XVI Carrera Parque Natural del Turia. Aplazada.

Ciclismo : Setmana Ciclista - Volta Femenina de la Comunitat Valenciana. Demi Vollering revalida su corona en la Setmana Ciclista Valenciana.

Internacionales Chelva 2026. Luca Schwarzbauer y Anne Terpstra, ganadores de los Internacionales Chelva XCO 2026. A pesar de las difíciles condiciones meteorológicas de los días previos, la organización de esta carrera volvió a hacer posible este evento de referencia a nivel nacional en el que participan los mejores ciclistas de cross-country omlímpico (XCO) del mundo. Alrededor de 6.000 espectadores asistieron al trazado chelvano este domingo para presenciar todas las carreras del fin de semana, y es que, la actividad del sábado tuvo que ser cancelada a causa de las alertas por fuertes vientos. Un año más en este evento con categoría UCI (Unión Ciclista Internacional), las pruebas más esperadas fueron las carreras de la categoría HC Élite tanto de los ciclistas masculinos como femenino.

Victoria del alemán, Luca Schwarzbauer, con una ventaja de tan sólo medio segundo sobre el ciclista francés Luca Martin. También la tercera posición se decidió por menos de un segundo de diferencia: Luke Moir se impuso por siete décimas de segundo al ganador de Chelva de 2025, Charlie Aldridge. / K13

Anne Terpstra, llegó a meta en primera posición con una ventaja de poco más de seis segundos sobre toda una campeona del mundo como Evie Richards. Tercera fue Gwendalyn Gibson. / K13

l español Thibaut François Baudry, que en 2025 fue segundo, se ha llevado la victoria tras una carrera muy luchada hasta el final contra Paul Schehl, que ha cruzado la línea de meta a seis segundos del ganador. Martin E. Farstadvoll, Hugo Franco y Leo Lounela completaron los cinco puestos del podio tras una gran pelea en grupo. / Internacionales Chelva 2026

. Challenge de La Plana 2026.

Aplazada Almenara 3ª etapa

Resultado Vilafamés 4ª etapa.

. IV Memorial Pere Joan Caragol. Suspendido.

Suspensión

Motor : Winter Series. El Circuit Ricardo Tormo inaugura la temporada de carreras con las Winter Series.

Noticias relacionadas

Carrera de Fórmula 4, en el Circuit Ricardo Tormo. / Producciones Alcobendas

Vela : Comunitat Valenciana Olympic Week 2026 Youth. Las condiciones metereológicas impidieron que no se pudiera competir hasta la cuarta jornada. Se pudieron completar cuatro pruebas y, con ello, el Real Club Náutico de Valencia pudo proclamar a los campeones de la Olympic Week Comunitat Valenciana Youth (OWCVY) en la clase ILCA 4, así como a los diferentes integrantes del podio de 29er en sus respectivas categorías, en el marco de la Eurocup 29er. Margherita Martarelli y Camilla Ceruti, Alexandre Mostini y Raphaël Allain y Karolina LojKova y Kristian Bexusek en Absoluto; Mateo y Simón Codoñer en +19; Liv Martin y Olha Lubianska, Bruno Iacomelli y Mateo Trotta e Ida Kocieda y Hubert Glowala en Sub-17, campeones en 29er, mientras que Marta Ferrando y Noah Gorris en SUB16 y Blanca Ferrando y MacGregor Lewis en Sub-18 se hacen con el título en ILCA 4.