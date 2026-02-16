València, la terreta del hockey

Eventos. Competición. Turismo deportivo. Alto rendimiento. El hockey valenciano cerró el 2025 por todo lo alto, siendo uno de los años más importante de su historia. Por su crecimiento global. Por el nivel de sus clubes y selecciones autonómicas. Por ser uno de los años con mayores eventos deportivos. Por su tecnificación y por el CEAR Hockey. Por esto, y otras tantas cosas, la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana vivió un 2025 inolvidable.

Comenzaba el año con diversas concentraciones de equipos nacionales que volvieron a convertir a la hierba valenciana en el búnker de España. Ante Irlanda y Países Bajos, las Redsticks encendieron la mecha de los eventos organizados por la FHCV con un Trofeo Internacional de Hockey ‘Ciudad de Valencia’ que medía el nivel de los equipos nacionales.

Culminó el Trofeo Internacional de Hockey 'Ciudad de Valencia' con una victoria de España ante Irlanda por 2 a 1. / Óscar Matheu

FITUR se convertía en el lugar donde Visit València presentaba los eventos deportivos más relevantes de 2025, cuyo objetivo principal era impulsar la recuperación del turismo y contribuir a regenerar la economía local tras la DANA. Entre los eventos más destacados emergía la World Master Hockey Valencia que aterrizaba meses más tarde en la capital del Turia. Casi de forma paralela comenzaron a celebrarse las mesas redondas del Plan Estratégico de la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana en un ciclo de charlas y ponencias que marcarán el futuro de la gestión deportiva del hockey territorial. Los eventos subían su apuesta con la celebración del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Sub-14, tanto masculino como femenino, que se desarrollaba en los campos de hockey del poliesportiu Verge del Carme-Beteró, La Carrasca y Tarongers.

Llegaría así los primeros éxitos de los jugadores valencianos, tras el bronce continental conseguido por Lola Riera el EuroHockey Indoor con el Sanse Complutense y la Copa del Rey lograda por César Curiel con el Club de Campo Villa de Madrid.

FIH Pro League, World Master Hockey y un verano a ritmo de evento

La Federación de Hockey de la Comunitat Valenciana celebró la World Masters Hockey European Championship Valencia 2025 del 23 de mayo al 01 de junio y del 20 de junio al 29 de junio en el campo de hockey del poliesportiu Verge del Carme- Beteró, Tarongers y La Carrasca.

La Federación de Hockey de la Comunitat Valenciana celebró la World Masters Hockey European Championship Valencia 2025. / FHCV

Cerca de 3000 personas, entre los 67 equipos participantes, jugadores, técnicos, árbitros, oficiales, voluntarios, y personal de organización y aficionados, disfrutaron de un evento deportivo internacional que promueve la competición y el turismo deportivo.

Entre medio de ambos eventos, la FHCV celebró una nueva edición de la FIH Pro League con el doble enfrentamiento entre España y Argentina, tanto en la categoría masculina y femenina, que llenaron las gradas de Beteró.

7 equipos en DHB

Otra temporada más, la División de Honor B comenzaba su competición con 7 equipos valencianos gracias a la participación de los equipos masculinos del CH Carpesa, CD Giner de los Ríos y Universidad d’Alacant- San Vicente, y los equipos femeninos del Valencia CH, CH Xaloc, CD Giner de los Ríos y Universidad d’Alacant-San Vicente. Además, el Valencia CH se quedó a las puertas de la Liga Iberdrola tras acariciar el ascenso.

Segunda temporada del CEAR Hockey Valencia

El Centro Específico de Alto Rendimiento de Hockey Valencia comenzó su segunda temporada con la participación de 39 jugadores que iniciaron su preparación en las instalaciones municipales del poliesportiu Verge del Carme-Beteró.

El Centro Específico de Alto Rendimiento de Hockey Valencia comienza su segunda temporada con la participación de 39 jugadores. / FHCV

La Selección Valenciana Sub- 18, bronce nacional

El sprint final del 2025 tenía preparado un Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Sub- 18 que premió a la Selección Valenciana con el bronce masculino. Resultado que pone en valor el trabajo de los clubes y el fruto de los Planes de Tecnificación Deportiva Cheste. Con todo esto, el hockey vuelve a poner a Valencia bajo la lupa del panorama nacional e internacional.

La capital del Turia se convirtió un año más en 2025 en la capital del hockey. Pasión, compromiso y orgullo. Valencia, la terreta del hockey hierba.