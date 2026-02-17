Más de 80 atletas de élite participarán en el Marató bp Castelló y 10K FACSA Castelló

Marató bp Castelló y 10K FACSA Castelló, que se disputan este domingo 22 de febrero, reafirman su posición como dos de las grandes citas del atletismo en ruta a nivel internacional tras renovar el distintivo World Athletics Label Road Race 2026. Este reconocimiento certifica el cumplimiento de los más exigentes estándares en materia de seguridad, organización y control antidopaje, consolidando ambas pruebas como referentes dentro y fuera de nuestras fronteras. Además, son las únicas competiciones de la provincia de Castellón que cuentan con este sello internacional.

Con un circuito rápido y diseñado para favorecer grandes registros, tanto Marató bp Castelló como 10K FACSA Castelló se han convertido en escenarios propicios para batir marcas. Año tras año, atletas de primer nivel eligen Castelló para competir, atraídos por un trazado que combina velocidad, precisión organizativa y el respaldo de una afición volcada.

Castelló se prepara para una edición histórica

La edición de 2026 se presenta especialmente ambiciosa. Tras el impacto deportivo generado por la 2ª mejor marca mundial -a la espera de que el TAS decida sobre la apelación de Rhonex Kipruto-, en 10k logrado por Yomif Kejelcha en Castellón, la organización da un paso más y reunirá a más de 80 atletas de élite en la línea de salida, la cifra más alta registrada hasta la fecha. El cartel incluirá destacadas figuras tanto en categoría masculina como femenina, auténticas referencias internacionales que garantizan un espectáculo deportivo del máximo nivel.

La combinación de excelencia organizativa, circuito de alto rendimiento y participación de grandes nombres del atletismo mundial sitúa a la edición 2026 ante una jornada que promete volver a ser histórica para Castellón y para el atletismo internacional.

𝗧𝗼𝗸𝘂𝗺𝗮 𝗙𝗶𝘁𝗮 𝗚𝗲𝗺𝗲𝗰𝗵𝘂, el talento etíope se cita con el 𝗠𝗮𝗿𝗮𝘁𝗼́ 𝗕𝗣 𝗖𝗮𝘀𝘁𝗲𝗹𝗹𝗼́

El plusmarquista nacional Víctor Ruiz asaltará el 10K FACSA Castellón

𝗟𝗮 𝗲𝗹𝗶𝘁𝗲 𝗸𝗲𝗻𝗶𝗮𝗻𝗮 𝗠𝗶𝗿𝗶𝗮𝗺 𝗖𝗵𝗲𝗯𝗲𝘁 𝗮𝘀𝗮𝗹𝘁𝗮𝗿𝗮́ 𝗲𝗹 𝟭𝟬𝗞 𝗙𝗔𝗖𝗘𝗦𝗔 𝗖𝗮𝘀𝘁𝗲𝗹𝗹𝗼́

𝗝𝗮𝗰𝗸 𝗥𝗮𝘆𝗻𝗲𝗿, el recordman de Oceanía, estará en el 𝟭𝟬𝗞 𝗙𝗔𝗖𝗦𝗔 𝗖𝗮𝘀𝘁𝗲𝗹𝗹𝗼́

