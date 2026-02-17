ATLETISMO
Más de 80 atletas de élite participarán en el Marató bp Castelló y 10K FACSA Castelló
Ambas competiciones se reafirman su posición como dos de las grandes citas del atletismo en ruta a nivel internacional tras renovar el distintivo World Athletics Label Road Race 2026
Marató bp Castelló y 10K FACSA Castelló, que se disputan este domingo 22 de febrero, reafirman su posición como dos de las grandes citas del atletismo en ruta a nivel internacional tras renovar el distintivo World Athletics Label Road Race 2026. Este reconocimiento certifica el cumplimiento de los más exigentes estándares en materia de seguridad, organización y control antidopaje, consolidando ambas pruebas como referentes dentro y fuera de nuestras fronteras. Además, son las únicas competiciones de la provincia de Castellón que cuentan con este sello internacional.
Con un circuito rápido y diseñado para favorecer grandes registros, tanto Marató bp Castelló como 10K FACSA Castelló se han convertido en escenarios propicios para batir marcas. Año tras año, atletas de primer nivel eligen Castelló para competir, atraídos por un trazado que combina velocidad, precisión organizativa y el respaldo de una afición volcada.
Castelló se prepara para una edición histórica
La edición de 2026 se presenta especialmente ambiciosa. Tras el impacto deportivo generado por la 2ª mejor marca mundial -a la espera de que el TAS decida sobre la apelación de Rhonex Kipruto-, en 10k logrado por Yomif Kejelcha en Castellón, la organización da un paso más y reunirá a más de 80 atletas de élite en la línea de salida, la cifra más alta registrada hasta la fecha. El cartel incluirá destacadas figuras tanto en categoría masculina como femenina, auténticas referencias internacionales que garantizan un espectáculo deportivo del máximo nivel.
La combinación de excelencia organizativa, circuito de alto rendimiento y participación de grandes nombres del atletismo mundial sitúa a la edición 2026 ante una jornada que promete volver a ser histórica para Castellón y para el atletismo internacional.
Atletas inscritos en la 10K FACSA Castellón
Masculinos
Andreas Almgren
Kuma Girma
Jack Rayner
Victor Kipruto
Yann Schrub
Dawit Seare Berhanyukun
Magnus Tuv Myhre
Dennis Mutuku
Zerei Kbrom Mzengi
Morgan Le Guen
Filimon Abraham
Bereket Nega Batebo
Carlos Díaz
Simon Boch
Cormac Dalton
Henrik Børkja Ingebrigtsen
Tim Verbaandert
Juan Zijderlaan
Le Pallec Florian
Oliver Lofqvist
Jacob Boutera
Peter Durec
Giuseppe Gerratana
Jonathan Grahn
Berihun Moges
Keelan Kilrehill
Jamie Battle
Emil Danielsson
Aarno Liebl
Zerihun Adugna Abdeta
Tom Hoogeboom
Mohad Abdikadar Sheik Ali
Ådne Andersen
Nathan Houwaard
Guillaume Cachelin
Wondimu Bussy
Kobe Primoz
Roc Bellostas
Fernando González-Mohino
Joakim Mohn
Justin Mahieu
Máxime Lopes
Jakob Medved
Nicolay Andersen
Theodor Berre Jacobsen
Victor Cherotich
Harbert Kibet
Shimelis Niguse Demise
Leo Lädermann
Pol Seriñana
Henry McNulty
Gaute Kim Olberg
José Ignacio Giménez
Andrew Thomson
Femeninas
Eilish McColgan
Miriam Chebet
Jana Van Lent
Klara Lukan
Chaltu Dida Diriba
Nelvin Jepkemboi
Ababel Yeshaneh
Megan Keith
Purity Kajuju Gitonga
Caroline Makandi Gitonga
Maureen Koster
Sarah Lathi
Judy Jepngetich Chepaskwony
Federica Del Buono
Risper Cherop
Kristine Lande
Bernesh Dessie Mihret
Madelène Wanik Holum
Julia Koralewska
Bikile Anbesu Gudina
Carolina Wikström
Louise Small
Amalie Sæten
Anna Marie Sirevåg
Mia Jurenka
Ine Bakken
Sheyla Eulogio Paucar
Kristine Meinert Rød
Cordula Lassacher
Vilde Våge Henriksen
Frida Konow
Elisabetta Ribera D'alcala'
Emilie Mo
Cari Hughes
Meseret Yeshaneh
Tigist Boche Atimaw
Elsa Sundqvist
Iben Kvigne
La élite en el Mrató BP Castelló
