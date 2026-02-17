BeachBol consagra a València como referente internacional del vóley playa

València continúa consolidando su posición como ciudad de referencia en el ámbito deportivo de diferentes disciplinas debido a numerosos factores, entre los que destaca la calidad de sus instalaciones deportivas. Es el caso de la instalación municipal de vóley-playa de La Malva-rosa, gestionada por el Club de Vóley Playa La Malva.

Los 32 campos de arena recibieron durante la temporada 2025 más de 120.000 usos libres, cifra que además de un récord de utilización, convierte esta instalación en un punto de encuentro cotidiano para el deporte saludable y la vida activa tanto para jugadores profesionales como para aficionados. Se trata de un espacio accesible, seguro y de calidad para practicar deporte al aire libre durante todo el año. Este elevado volumen de uso no solo refleja el atractivo del vóley-playa entre la ciudadanía sino también que BeachBol es un espacio accesible, seguro y de calidad para practicar deporte al aire libre durante todo el año.

Esto explica que la instalación municipal haya sido elegida como base de preparación por diversas selecciones nacionales. Durante 2025, la selección argentina de vóley-playa realizó durante un mes un campo de entrenamiento en La Malva-rosa, por donde también han pasado los combinados nacionales de Inglaterra y Catar en distintas semanas de entrenamiento.

Estos entrenamientos de alto rendimiento han puesto a València en el mapa global del vóley playa profesional con atractivo para federaciones, clubes y atletas de élite que valoran la calidad y condiciones de las pistas así como la climatología de la ciudad.

60 eventos y alcance global

Por estos motivos, durante 2025, BeachBol acogió aproximadamente 60 eventos deportivos y se consolida como un escenario atractivo para competiciones de diferentes niveles y formatos. Estos eventos reunieron a participantes de toda Europa y otros continentes y contribuyen al dinamismo cultural y económico de València como ciudad deportiva.

Asimismo, durante el año, más de 70 entidades distintas utilizaron las pistas municipales en actividades que incluyen desde entrenamientos y concentraciones hasta torneos y encuentros formativos. BeachBol ha colaborado con clubes, asociaciones y federaciones para dinamizar la instalación. BeachBol desarrolla también su labor como escuela de formación, competición y promoción del deporte base. Esta colaboración ha consolidado un modelo ejemplar en el que el deporte de calidad, la formación y la inclusión conviven y refuerzan el papel de València como referente en la práctica deportiva en espacios públicos.

En este sentido, uno de los pilares fundamentales de la actividad de BeachBol es su vinculación educativa. Gracias al programa de la Fundación Deportiva Municipal “El cole se va a la playa”, más de 3.000 estudiantes de centros de formación han practicado vóley-playa en las instalaciones municipales. Además, BeachBol ha impulsado un proyecto pionero con cuatro colegios del barrio, lo que ha permitido que 350 alumnos y alumnas de primaria entrenen gratuitamente durante el invierno. Esta iniciativa se ha renovado en 2025 con el mismo éxito, lo que refuerza el compromiso social y formativo de la escuela.

Hito histórico para el vóley playa femenino valenciano

El equipo femenino de BeachBol completa un año histórico y consigue la clasificación para el Campeonato Europeo de Clubes en el que lograron la novena posición. Se trata de un logro inédito: la primera vez que un equipo femenino de la Comunitat Valenciana alcanza un europeo de vóley playa.