Cifra récord de inscritos en el duatlón de Mediterránea Triatlón en València

València Duatlón by MTRI ha cerrado inscripciones. Oficialmente estamos en semana de competición. El circuito arranca el sábado 21 de febrero a las 09:00 horas desde el Puente de las Flores de València, y lo hará con cerca de 800 duatletas tomando salida en supersprint: individual y parejas, y en doble supersprint. Las parejas vuelven a ser protagonistas en Mediterránea Triatlón. Un total de 150 que competirán en formato mixto o bien mismo sexo. El València Duatlón by MTRI otorgará 500 puntos extra en el ranking final del circuito Mediterránea Triatlón que en esta edición volverá a entregarse en MTRI Castellón. Sin duda los deportistas vuelven a demostrar con estas cifras el interés por el deporte de las transiciones, por sumar nuevos retos deportivos y por disfrutar compartiendo en pareja o en familia, como sucede con el duatlón familiar.

Inicio de la competición el próximo jueves con la entrega de dorsales

La prueba arrancará oficialmente el jueves desde las 12:00 h con la entrega de dorsales en Decathlon Campanar. Los duatletas podrán recoger su dorsal el jueves 19 y viernes 20 de febrero de 12:00 oras a 21:00 horas. Se reservará un espacio para últimos dorsales el día de la competición desde las 07:30 horas bajo el Puente de las Flores. Junto con el dorsal, los duatletas recibirán su bolsa de bienvenida que incluirá el obsequio de esta edición, una bandana del patrocinador 42K, personalizada con el exclusivo diseño MTRI 2026; una barrita o gel Nutrisport y bidón de la marca para los inscritos al duatlón familiar; así como muestras de productos colaboradores. Con la entrada a meta, además de recibir la esperada medalla finisher MTRI, también se les entregará una malla de naranjas Torres, partner de todo el circuito 2026. Los competidores cerrarán su jornada en el postmeta Mediterránea Triatlón que en esta edición se ubicará bajo el Puente de las Flores.

Y como viene sucediendo desde la primera edición, también los clubes contarán con su Team Village para poder colocar su carpa de equipo, y plantear el evento como una jornada de hermanamiento, de deporte en familia, donde celebrar nuevos retos y vivir la experiencia del triatlón. Más aún teniendo en cuenta que son muchos los clubes de running que se animan con este formato como forma de descubrir nuevas modalidades.

Bajo Puente de las Flores, zona cero de la prueba

El evento amplía su zona cero a nuevos escenarios ante el aumento de inscripciones. En esta edición, ocuparemos también la parte de abajo del Puente de las Flores. De tal manera que se distribuirán en ese espacio: guardarropa, últimos dorsales, voluntarios y postmeta. Esto permitirá generar una nueva zona de animación debajo del río, pues recordemos que el segmento de carrera a pie tiene lugar alrededor de la explanada entre el Puente de las Flores y el Puente de la Exposición.

Zona cero competición. / TRICV

Horarios de la jornada de competición

SALIDAS

* 9:00 INDV MASC hasta ABM

* 9:01 INDV MASC VET

* 9:02 INDV FEM

* 9:07 PAREJAS MASC

* 9:08 PAREJAS FEM

* 9:13 PAREJAS MIXTAS

* 11:15 DOBLE MASC hasta ABM

* 11:17 DOBLE MASC VET

* 11:25 DOBLE FEM

* 12:30 FAMILIAR

ENTREGA DE PREMIOS

* 10.30H – Supersprint individual & parejas

* 12.45H – Doble Supersprint