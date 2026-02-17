¿Quién es Gu Eileen? La deportista que ha desatado la guerra entre Estados Unidos y China
La esquiadora ha demostrado ser una de las grandes figuras de los JJOO de Invierno y no deja de subir seguidores en redes sociales
Nació y creció en Estados Unidos, pero compite por China
A sus 22 años, Eileen Gu se ha consolidado como una de las figuras más fascinantes y comentadas del deporte mundial, trascendiendo el esquí acrobático para convertirse en un fenómeno mediático y cultural durante los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.
Nacida el 3 de septiembre de 2003 en San Francisco (Estados Unidos), Gu comenzó a esquiar desde muy pequeña y pronto destacó por su talento extraordinario en disciplinas de freestyle skiing como big air, halfpipe y slopestyle. Su carrera deportiva tomó un giro internacional cuando, en 2019, decidió competir bajo la bandera de China — país de origen materno — con la ambición de inspirar a más jóvenes, especialmente mujeres, a practicar deportes de invierno.
Récords olímpicos y éxitos deportivos
Gu irrumpió en la escena olímpica en Beijing 2022, donde se convirtió en la esquiadora más joven en ganar dos medallas de oro en freestyle skiing y la primera mujer en su deporte en lograr tres medallas en unos mismos Juegos Olímpicos (dos oros en big air y halfpipe, y una plata en slopestyle).
Cuatro años después, en Milano-Cortina 2026, Gu ha vuelto a dejar su huella. Ha sumado al menos dos medallas de plata — en slopestyle y big air — alcanzando un total de cinco medallas olímpicas, cifra que la convierte oficialmente en la mujer con más medallas en la historia del freestyle skiing olímpico.
Su actuación en el big air, celebrada en condiciones climáticas difíciles en Livigno, fue un ejemplo de resiliencia: tras un pequeño error en el segundo salto, Gu desplegó un último intento técnicamente impecable que le valió el podio ante una feroz competencia internacional.
Más allá de las montañas
El impacto de Gu excede sus resultados deportivos. Con millones de seguidores en redes sociales y un perfil mediático que combina deporte, moda y cultura, ha trabajado como modelo para grandes marcas internacionales y es una de las atletas femeninas mejor pagadas del mundo. En 2025, Forbes la situó entre las deportistas mejor remuneradas, con ingresos que superan los 20 millones de dólares anuales mediante contratos publicitarios.
Pero su figura también divide opiniones. Su elección de representar a China, pese a haber nacido y crecido en Estados Unidos, ha generado debates en medios deportivos y políticos, con críticas focalizadas en sus prioridades o percepciones sobre identidad y lealtad nacional.
El legado de Gu en 2026
En Milano-Cortina, Gu ha sabido combinar estabilidad competitiva con una narrativa personal que va más allá de las pistas de esquí: con estudios universitarios en pausa en Stanford, campañas de moda en su haber y una presencia constante en eventos internacionales, su papel en estos Juegos la convierte en algo más que una atleta: es una marca global en sí misma.
Mientras el esquí acrobático sigue ganando popularidad, la historia de Eileen Gu en el invierno de 2026 — marcada tanto por sus medallas como por su proyección fuera del deporte — la sitúa como una de las protagonistas inevitables de estos Juegos y de la conversación olímpica contemporánea.
