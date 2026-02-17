La natación valenciana roza el podio en el Nacional de Federaciones Autonómicas

La natación de la Comunitat Valenciana ha firmado un buen fin de semana deportivo. La selección autonómica logró un meritorio cuarto puesto en el Campeonato de España Infantil y Júnior por Federaciones Autonómicas, celebrado en Pontevedra. En el ámbito universitario, la Universitat Jaume I volvió a reinar en el Autonómico disputado en Elx.

Orgullosos

Nacional de Federaciones

El Campeonato de España Infantil y Júnior por Comunidades Autónomas, celebrado en Pontevedra, reunió a las mejores promesas del panorama nacional. La selección de la Federación de Natación de la Comunitat Valenciana, compuesta por 35 nadadores, firmó una buena actuación que le permitió alcanzar la cuarta posición en la clasificación conjunta (Júnior + Infantil) con un total de 1.338,5 puntos.

Clasificación final conjunta

La Comunitat Valenciana solo fue superada por Federación Catalana de Natación (1.881,5 puntos), Federación Madrileña de Natación (1.748 puntos) y Federación Andaluza de Natación (1.643 puntos), consolidándose como una de las grandes potencias emergentes del país.

Cuarto puesto

Especialmente destacado fue el rendimiento del equipo Infantil masculino de la FNCV, que logró un brillante tercer puesto, subiendo al podio nacional y confirmando el excelente trabajo de base que se está desarrollando en la Comunitat. Con este resultado, la natación valenciana iguala su posición reciente en esta competición, sumando un nuevo hito a su palmarés con el 4º puesto en 2026 (Pontevedra).

Clasificaciones

Campeonato Autonómico Universitario

En paralelo, la piscina Esperanza Lag (50 metros) de Elx acogió el Campeonato Autonómico Universitario, organizado bajo el paraguas de la Federación de Natación de la Comunitat Valenciana, y que reunió a 181 nadadores de ocho universidades de la Comunitat Valenciana.

La Universitat Jaume I se proclamó campeona autonómica universitaria por tercer año consecutivo, confirmando su dominio en la competición. El conjunto castellonense sumó 178 puntos, superando a la Universitat de València (157 puntos) y a la Universitat Politècnica de València (91 puntos), segunda y tercera respectivamente.

La próxima cita para los nadadores universitarios será el Campeonato de España, que se celebrará del 10 al 12 de abril en Granada, donde la representación valenciana buscará trasladar su excelente momento de forma al ámbito nacional. Con estos resultados, la natación de la Comunitat Valenciana reafirma su crecimiento sostenido tanto en categorías de formación como en el ámbito universitario, consolidando un proyecto deportivo que mira con ambición al futuro.