El RCN de Valencia cierra la Olympic Week CV Youth y la Eurocup 29er con nuevos campeones

No fue a la tercera, pero sí a la cuarta jornada cuando se pudo navegar en Valencia. Las previsiones para la última entrega apuntaban a buenas condiciones en líneas generales, con un viento de entre 18 y 25 nudos de intensidad, sobre un eje que ha oscilado entre los 280º y 300º.

Estas condiciones han permitido completar cuatro pruebas y, con ello, el Real Club Náutico de Valencia pudo proclamar a los campeones de la Olympic Week Comunitat Valenciana Youth (OWCVY) en la clase ILCA 4, así como a los diferentes integrantes del podio de 29er en sus respectivas categorías, en el marco de la Eurocup 29er.

Clase 29er

En la clase 29er, incluida en el programa de la Olympic Week de la Comunitat Valenciana (OWCVY) y organizada por la Federación de Vela de la Comunitat Valenciana y el RCNV, los franceses Alexandre Mostini y Raphaël Allain, del SNO Nantes, han demostrado una superioridad incontestable en aguas valencianas. El tándem galo firmó un pleno impecable, cuatro victorias en cuatro pruebas, dejando clara su autoridad desde el primer momento. Tras aplicar el descarte, los franceses se hacen con la primera plaza de la general absoluta con solo 3 puntos.

La lucha por las otras posiciones del podio estuvo mucho más ajustada. La plata fue para los italianos Emilia Salvatore y Pietro Rizzi, de la Società Canottieri Garda Salò, con 4 puntos, los mismos que sumaron los valencianos Mateo y Simón Codoñer, del RCNV, que se colgaron el bronce. Finalmente, los mejores parciales del equipo italiano inclinaron la balanza a su favor en el desempate, asegurándoles el segundo cajón del podio.

Por categorías y en Top Over 19 el podio se cierra, acompañando a los Codoñer, con los húngaros Mor Csekovszky y Martin Zarandy (Spartacus Sailing Club), plata, y los británicos Joe Wimpory (Hayling Island SC) y Charlie Hopkinson (Nottingham SC). En los Sub-17 Liv Martin y Olha Lubianska, categoría Femenina; Bruno Iacomelli y Mateo Trotta, Masculina, e Ida Kocieda y Hubert Glowala en Mixto.

En categoría Absoluta Bianca Marchesini y Lucia Finato se llevan el oro en féminas, mientras que Alexandre Mostini y Raphaël Allain en masculino y Karolina LojKova y Kristian Bexusek en categoría mixta.

Eurocup 29er. / ©Pep Portas-RCNV

ILCA 4

En ILCA 4, en cuanto a los Sub-16, podio de color valenciana en féminas: Marta Ferrando primera con 6 puntos, seguida de Mª Soledad de Tomás y Romina Vicent. En chicos, el título viaja a Calp de la mano de Noah Gorris, acompañado por Hugo Lerma del RCN de Denia, y bronce para el local Marc Gandia (RCNV).

En Sub-18 Blanca Ferrando (RCNV) ha sumado 3 puntos, tras cerrar la regata con 3 triunfos parciales y 6º puesto, conseguido en la última prueba en la que la valenciana levantaba el pie del acelerador. Por detrás, acompañándola en el cajón, se han subido Marta Ferrando y Mª Soledad de Tomás, por este orden. En chicos, y junto a Lewis, se han colocado Tono Llabrés y Pepe Burgos, ambos del RCNV.

Noticias relacionadas

La entrega de trofeos ha contado con la presencia de Rafel Chirivella, vicepresidente de la FVCV; Andrés Arlandis, presidente del RCN de Valencia, acompañado por Sergio Ferrando, Vocal de Vela Ligera, y Stéphane Eyme, Gerente.