Semana de derbi entre Léleman Conqueridor y Servigroup Playas de Benidorm

Semana determinante la que afrontan tanto Léleman Conqueridor como Servigroup Playas de Benidorm. Los dos equipos atraviesan momentos delicados en Superliga tras caer derrotados en la pasada jornada. Los valencianos sufrieron un duro golpe por parte del CV Melilla 3-1 (25-23/25-27/25-18/25-19), mientras que los alicantinos cayeron 1-3 (26-24/21-25/23-25/21-25/) contra Conectabalear CV Manacor. En la última jornada de Superliga previa al parón por la Copa del Rey, el derbi de la Comunitat Valenciana centra las miradas este sábado 21 de febrero a las 11:30 horas.

Clasificación

Los de Zanini mantienen la quinta plaza con 25 puntos pero a falta de cinco jornadas todavía no tienen asegurada su presencia en los play-off. Por detrás amenazan con los mismos puntos Pamesa Teruel, le siguen Cisneros La Laguna (23), Unicaja Costa de Almería (21) y UC3M Voleibol Leganés (20). Cinco equipos para solo cuatro plazas y donde un tropiezo te puede mandar a la cola sin opciones de disputar los objetivos de la temporada. Urge también la victoria en el conjunto de Benidorm, que tras la última derrota ha caído a la undécima plaza y corre el riesgo de no mantener la categoría.

Así va la clasificación. / rfevb

Declaraciones

En las filas valencianas ha hablado el receptor Juanmi González para analizar la situación adversa que atraviesa el equipo tras la derrota en Melilla. “Empezamos el partido descolocados, aunque supimos rehacernos en el segundo set. Luego ellos fueron alcanzaron ese nivel que venían demostrando en casa en las últimas jornadas y no supimos adaptarnos. Empezaron a defender, acertados en el saque y culminaban los contraataques haciendo puntos. No supimos responder rápido a ese momento que exigía del partido y tenemos que aprender de esta derrota porque lo que viene contra ellos es importante”.

Precisamente CV Melilla será el rival que le espera en la Copa del Rey al Léleman Conqueridor tras su derbi de la Comunitat Valenciana. Por eso es tan necesario para el equipo recobrar la confianza antes de la cita que se disputa en Valencia. “El sábado contra Benidorm es clave en cuanto a confianza. A nivel personal de como se siente uno físicamente y el feeling que tiene con la pilota para que en la Copa salga todo lo que sabemos hacer. Será un partido de mucha emoción porque es un derbi y vendrán a casa a ganarnos, pero tenemos que centrarnos en recuperar esa confianza que tenemos en cada uno y llevarla hacia la Copa”, señalaba Juanmi González.

Precedentes

El derbi de la Comunitat Valenciana en la máxima categoría del voleibol nacional solo tiene el precedente de esta temporada. El Léleman Conqueridor se impuso en el Palau l’Illa de Benidorm el pasado 22 de noviembre por 0-3 (23-25/23-25/22-25). Cuatro meses después, Servigroup Playas de Benidorm llega con más experiencia a la cita y con un gran nivel que no se ha visto reflejado en sus últimos resultados.