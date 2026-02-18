Ariela Sánchez Benítez, bronce en el European Open de Liubliana

Ariela Sánchez Benítez volvió a subirse a un podio internacional al conquistar la medalla de bronce en la categoría femenina de -63 kg en el European Open de Liubliana 2026, en el que 38 deportistas luchaban por una presea.

El camino hacia el bronce

La yudoca inició su recorrido con una victoria ante la finlandesa Louna-Lumia Seikkula, en un combate que duró 3 minutos y apenas un segundo. Ariela logró dos puntuaciones claras durante el enfrentamiento y no concedió ni puntos ni sanciones a su rival, mostrando solidez desde el inicio y control absoluto del ritmo. En la segunda ronda se enfrentó a la estadounidense Karlee Carrouth en un combate mucho más cerrado que se resolvió tras los cuatro minutos reglamentarios. Ariela logró una ventaja mínima en el marcador, asegurando así el pase a los cuartos de final.

Ya entre las ocho mejores del Open, dio un golpe de autoridad ante la ucraniana Yuliia Kuzmenko, a la que derrotó por ippon en 2:30. Sin embargo, en semifinales se encontró con la eslovena Kaja Kajzer, quien terminaría proclamándose campeona del torneo. En un combate intenso que se resolvió tras los cuatro minutos reglamentarios, Kajzer logró una puntuación, dejando a la española a las puertas de la final y enviándola a la lucha por el bronce.

Lejos de venirse abajo, Ariela mostró su carácter competitivo. En la repesca, se midió a otra representante local, Leila Mazouzi. Fue un enfrentamiento muy táctico y cerrado, que se resolvió por la mínima tras el tiempo reglamentario. Así, se aseguró la tercera posición y se colgó una medalla de enorme valor deportivo y emocional.

El bronce en Eslovenia no es solo una medalla más: es la confirmación de que está nuevamente preparada para luchar entre las mejores. / Erika Zucchiatti

Regreso tras la lesión

El regreso no fue sencillo. La yudoca venía de atravesar un largo periodo de recuperación tras una lesión de hombro que la obligó a pasar nuevamente por el quirófano. Sobre ese proceso, explica: “El momento más difícil creo que ha sido la vuelta. Las cosas no estaban saliendo como queríamos y como veníamos trabajando para ello, era mi tercera operación de hombro y esta vez fue más difícil y complicada por lo tanto la recuperación también”.

La medalla en Liubliana adquiere así un significado especial. “Significa mucho para mí, diría que de las más importantes, no tanto por el valor de la medalla sino por el momento en el que vino, la necesitaba para recuperar la confianza en mí”. Más allá del resultado, el bronce representa un punto de inflexión en su regreso a la élite internacional.

Ariela también pone en valor el aprendizaje personal que le deja esta etapa: “Muy contenta por siempre exigirme más y aprendí que debo tener más confianza en mí, por supuesto gracias a mis entrenadores y todas las personas que me rodean por darme la confianza y el empujón para poder seguir y dar lo mejor de mí”.

Con este resultado, Ariela Sánchez no solo vuelve al podio europeo en una categoría altamente competitiva, sino que reafirma su fortaleza mental y su capacidad para reinventarse tras la adversidad. El bronce en Eslovenia no es solo una medalla más: es la confirmación de que está nuevamente preparada para luchar entre las mejores.