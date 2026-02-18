Quatre Carreres, segunda parada del programa ‘Esports al barri’ 2026

La segunda parada del programa ‘Esports al Barri’, que impulsa el Ayuntamiento para promover la práctica deportiva en los barrios desde edades tempranas, se celebrará este sábado, 21 de febrero, en el barrio de Quatre Carreres-Monteolivete. La plaza del Doctor Torrens será el espacio al aire libre en el que se habilitarán diferentes estaciones para que las familias conozcan las posibilidades de práctica deportiva que la Fundación Deportiva Municipal ofrece en sus instalaciones distribuidas por todos los barrios de la ciudad.

“Este sábado os animamos a participar en la siguiente edición de ‘Esports al barri’, una oportunidad única para que nuestros niños y niñas conozcan nuevas disciplinas deportivas y sigamos generando cantera en nuestra ciudad”, ha explicado la concejala de Deportes, Rocío Gil.

Horarios y actividades

La jornada se desarrollará entre las 11:00 y las 14:00 horas, gracias a la colaboración de la FDM con diferentes federaciones y clubes deportivos de la ciudad. "Se trata de una iniciativa con un doble objetivo ya que, además de difundir la propuesta deportiva que hay en València, promociona la actividad física y los hábitos saludables en un ambiente pensado para compartir en familia", dijo Rocío Gil.

Se habilitarán espacios destinados a la práctica de diferentes deportes como hockey, triatlón, vóley, ajedrez, pádel, pilota valenciana y balonmano, entre otros. Asimismo, y con el apoyo de El Corte Inglés se desarrollarán actividades destinadas a niños y niñas, como pintacaras o globoflexia.

Edición 2025

Durante el año pasado, 2025, se celebró un total de 8 jornadas. La primera en la pedanía de La Torre, “como homenaje y en solidaridad con esta localidad afectada por la dana de 2024”, ha subrayado la concejala de Deportes; y la última fue en Orriols. Durante todo el ejercicio, la actividad se llevó a cabo en el Parc Central, el Jardí d’Aiora, los parques de Marxalenes i de l’Oest, en Algirós i en Benimàmet.

Quatre Carreres es una cita habitual del programa, ya que ha acogido una de las jornadas durante los tres últimos años, además de ser una de las que tomó parte en la edición inaugural del proyecto ‘Esports al Barri’, que se celebró en 2020.