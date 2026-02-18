Recorrido y cortes de tráfico en Valencia por el Duatlón By Mtri

Valencia acoge este fin de semana un evento deportivo que tendrán efectos sobre la movilidad urbana. Con este motivo, desde el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento se han preparado dispositivos especiales para garantizar el buen desarrollo de las actividades, y la fluidez de la movilidad ciudadana.

En primer lugar, el sábado 21, el Paseo de l’Albereda y los Jardines del Turia serán sede del “València Duatlón By Mtri”, un duatlón popular organizado por la Federación de Triatlón y Deporte Combinado de la Comunidad Valenciana en colaboración con la Fundación Deportiva Municipal. Se trata de una convocatoria deportiva que incluye diferentes distancias y modalidades, y cuyo desarrollo se concentrará entre las 9:00 y las 13:30 horas, en el paseo de l’Albereda (entre el puente del Real y el puente d’Aragó), en los puentes de les Flors y de l’Exposició, así como en el interior del antiguo cauce del río Túria.

Para ello, ya el viernes 20 se iniciarán los trabajos de montaje en el paseo de l’Albereda a partir de las 15:00 horas, y se realizarán cortes al tráfico, si es necesario, en dirección hacia la avenida del Port. Al día siguiente, sábado 21, de 04:30 a 08:00 horas, se realizará el montaje de los circuitos y de las zonas de salida y meta, que afectarán al paseo de l’Albereda y a los dos puentes citados. La concentración de participantes tendrá lugar entre las 08:00 y las 08:50 horas; y el desarrollo de las carreras, serán de 09:00 a 13:30 horas.

Recorrido y cortes de tráfico por el Valencia Duatlón By MTRI. / SD

Las disposiciones del tráfico incluirán la prohibición de estacionar en el paseo de l’Albereda, entre el puente de l’Exposició y el puente d’Aragó (en el lateral más cercano al antiguo cauce del río y parte central) desde mañana miércoles, día 18, a las 22:00 horas hasta el sábado 21 a las 17:00 horas. En el resto del paseo de l’Albereda, entre el puente del Real y la plaza de Saragossa, estará prohibido estacionar desde el viernes 20 a las 14:00 horas.

Finalmente, la Empresa Municipal de Transporte, EMT, ha establecido nuevos itinerarios en un total de 12 líneas durante toda la mañana del sábado, por el desarrollo del Duatlón en el paseo de la Alameda. Las nuevas rutas se pueden consultar en la página web de EMT y en sus canales de difusión habituales.