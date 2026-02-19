Calendario polideportivo del fin de semana

Baloncesto

Copa del Rey: Cuartos de final entre el Valencia Basket y el Joventut de Badalona, jueves 19 de febrero a las 18:00 horas en el Roig Arena.

Guía de la Copa del Rey Valencia 2026: agenda, programación, cómo llegar, horarios, actividades paralelas, fan zone...

Horarios y enfrentamientos de la Copa del Rey 2026. / ACB

En la actualidad hay cinco competiciones masculinas diferentes en la pirámide nacional: la primera es la Liga ACB, la segunda es la Primera FEB, la tercera la Segunda FEB, la cuarta es la Tercera FEB y la quinta que se trata de la Primera División (Liga Foster's Hollywood). En competición femenina, tenemos la Liga Femenina, la Liga Femenina Challenge, Liga Femenina 2 y la 1ª División Fem (Liga Foster's Hollywood).

Liga ACB: La competición se para por la disputa de la Copa del Rey.

Clasificación.

Primera FEB: HLA Alicante - Hestia Menorca, sábado 21 de febrero a las 19:00 horas en el Centre de Tecnificació Esportiva d’Alacant

Clasificación.

Segunda FEB: Club Esportiu Bàsquet Llíria - Class Bàsquet Sant Antoni, sábado 21 de febrero a las 18:30 horas en el Pabellón Pla del Arc de Llíria; Proinbeni UPB Gandía - Homs U.E. Mataró, sábado 21 de febrero a las 19:00 horas en el Pabellón Municipal de Gandía; Amics Castelló - Oca Global C.B. Salou, domingo 22 de febrero a las 12:00 horas en el Pabellón Municipal Ciutat de Castelló; Maderas Sorlí Benicarló - Bueno Arenas Albacete Basket, domingo 22 de febrero a las 12:00 horas en el Pabellón Municipal de Benicarló.

Clasificación.

Tercera FEB: Grupo EA, Fundació Caixa Rural Vila-real - Picken Claret, sábado 21 de febrero a las 18:00 horas; Bauhaus Godella - Topsurface NB Paterna, sábado 21 de febrero a las 18:15 horas; BC Peñíscola - The Fitzgerald el Pilar, sábado 21 de febrero a las 19:00 horas; CB Jovens Almàssera - CB Puerto Sagunto, sábado 21 de febrero a las 19:15 horas; Socage Jovens L'Eliana - CB Morvedre, sábado 21 de febrero a las 19:30 horas; Amics Castelló B - Cemalu Aldaia, sábado 21 de febrero a las 19:30 horas; CB Tabernes Blanques Fernando Gil - Halal Food Quality Uixó Bàsquet, sábado 21 de febrero a las 20:15 horas.

Así va la clasificación.

Grupo EB: Maristas Valencia - CA Montemar, sábado 21 de febrero a las 18:15 horas; CMG Hidráulica NB Torrent - Rigalli Alginet, sábado 21 de febrero a las 19:00 horas; Lucentum Alicante - Estudiantes Cartagena, domingo 22 de febrero a las 11:00 horas; Servigroup Benidorm - Decprocon Carolinas, domingo 22 de febrero a las 12:00 horas; ESET Ontinet - Personalhome Adesavi, domingo 22 de febrero a las 18:30 horas; CBI Elche - Velabaslet CB Sueca, domingo 22 de febrero a las 18:45 horas . Descansa: CB Jorge Juan Castelló Since 1907

Así va la clasificación.

Primera División Masculina (Liga Foster's Hollywood)

Grupo A: Horariosy clasificación.

Grupo B : Horarios y clasificación.

Liga Endesa Femenina: Innova TSN Leganés - Valencia Basket, sábado 21 de febrero a las 17:00 horas.

Clasificación.

Liga Femenina Challenge: La Cordà NB Paterna - Alter Enersun Al-Qázeres Ext., sábado 21 de febrero a las 17:30 horas en el Pabellón Municipal de Paterna; Oses Construcción - Fustecma Amics Castelló, domingo 22 de febrero a las 12:00 horas.

Clasificación.

Liga Femenina 2: CB Claret Benimaclet - Hierros Díaz Extremadura Miral, sábado 21 de febrero a las 17:30 horas en el Pabellón de la Universidad de Valencia.

Clasificación.

Primera División Femenina (Liga Foster's Hollywood).

Grupo A: Horarios y clasificación.

Grupo B: Horarios y clasificación.

Balonmano

Liga Nexus Energía ASOBAL: 18ª jornada, Bathco BM. Torrelavega - Horneo EÓN Alicante, sábado 21 de febrero a las 16:30 horas.

Clasificación.

Liga Guerreras Iberdrola: Atticgo Elche - Conservas Orbe Zendal BM Porriño, sábado 21 de febrero a las 19:00 horas; BM. Morvedre - Replasa Beti-Onak, sábado 21 de febrero a las 19:30 horas en el Pabellón René Marigil; Grafometal Sporting La Rioja - Elda Prestigio, domingo 22 de febrero a las 19:00 horas.

Clasificación.

División de Honor Oro Femenina: AD Carballal - Grupo USA Handbol Mislata, sábado 21 de febrero a las 20:00 horas.

Clasificación.

División de Honor Plata Masculina: Barça Atlètic - Servigroup Benidorm, sábado 21 de febrero a las 16:30 horas; Fundación Agustinos Alicante - Bendio Sinfin Santander, sábado 21 de febrero a las 18:00 horas en el Pabellón Colegio San Agustín; Club Cisne Colegio Los Sauces - Fertiberia Puerto Sagunto, sábado 21 de febrero a las 19:00 horas.

Clasificación.

División de Honor Plata Femenina, Grupo C: Atticgo Elche - Handbol Sant Quirze, sábado 21 de febrero a las 16:30 horas; KH-7 BM. Granollers Atlètic - Handbol Onda, sábado 21 de febrero a las 20:30 horas; BM Marni Rosval - Club Handbol Plautordera Salicru, domingo 22 de febrero a las 12:30 horas en el Polideportivo Marni. Descansa: Club Almassora Balonmano.

Clasificación.

Primera División masculina, Grupo E: Horarios y clasificación.

Rugby

División de Honor: El Huesitos La Vila - CR Liceo Francés, domingo 22 de febrero a las 12:30 horas en el Estadio de El Pantano.

Clasificación.

División de Honor Élite Masculina: FibraValencia Les Abelles - Club de Rugby Sant Cugat, sábado 21 de febrero a las 16:00 horas en el Polideportivo Quatre Carreres; Hernani CRE - Valencia RC, domingo 22 de febrero a las 12:00 horas.

Clasificación.

División de Honor B Masculina, Grupo B: CAU Valencia espera el inicio de la segunda fase, en la que luchará por el ascenso. Esta segunda vuelta contará con 8 jornadas y se ha dividido a los equipos en 4 grupos: uno de 9 equipos que jugará por el ascenso a una vuelta, en el que está el CAU Valencia, y otros 3 grupos de 5 equipos a doble vuelta que lucharán por la permanencia. Además habrá play-offs solo para el grupo del Ascenso.

Clasificación.

División de Honor B Femenina: El Rugby Turia no pudo cerrar el pasado fin de semana la segunda fase de la Liga regular al aplazarse su partido ante el Atlético Portuense.

Clasificación.

Voleibol

Superliga Masculina: Derbi autonómico: Léleman Conqueridor Valencia - Servigroup Playas de Benidorm, sábado 21 de febrero a las 11:30 horas en el Pabellón Nou Moles.

Semana de derbi entre Léleman Conqueridor y Servigroup Playas de Benidorm.

Clasificación.

Superliga 2 Masculina

Grupo B: CV Mediterráneo Castellón - Barça Voleibol, sábado 21 de febrero a las 17:00 horas en el Pabellón Pablo Herrera; UBE L'Illa Grau - Indescar Zaragoza, sábado 21 de febrero a las 17:00 horas en Pabellón Ciutat Esportiva (Castellón); Cratevo Vòlei Arenys - CV GEMAVI Vinaròs, sábado 21 de febrero a las 19:30 horas.

Así va la clasificación del Grupo B.

Grupo C: Conqueridor Valencia - CDE Parla Vóley, sábado 21 de febrero a las 15:30 horas en el Pabellón Nou Moles; AD Voleibol Rivas - Familycash Xátiva Voleibol, sábado 21 de febrero a las 20:00 horas; Cox Energy CV Collado Villalba - Familycash Xátiva Voleibol, domingo 22 de febrero a las 13:00 horas. Descansa: CV Almoradí.

Así va la clasificación del Grupo C.

Superliga 2 Femenina

Grupo B: AVK Voleibol Sant Just - Grau Élite Cementos, sábado 21 de febrero a las 20:30 horas.

Así va la clasificación del Grupo B.

Grupo C: Servigroup Playas Benidorm - Fedes Ascensores La Laguna, sábado 21 de febrero a las 17:00 horas en el Pabellón Raúl Mesa; Grupo Renovak CV Sant Joan - Guía CDV UFP Canarias, sábado 21 de febrero a las 20:30 horas en el Polideportivo Municipal de San Juan; Camporrosso Finestrat Medsur - CV Paterna Liceo, domingo 22 de febrero a las 12:30 horas en el Pabellón Municipal Finestrat.

Así va la clasificación del Grupo C.

1ª División masculina, Grupo C. Consulta los horarios y la clasificación

1ª División Femenina Grupo C Subgrupo Ascenso. Mayurqa Voley Palma Anaya - Ahora Vóley Xátiva, sábado 21 de febrero a las 15:00 horas.

Clasificación.

Hockey hierba

Compromisos de las selecciones españolas. Las RedSticks viajarán a Hobart (Australia) para disputar, del 20 al 24 de febrero un doble enfrentamiento contra las selecciones de Australia y China, corresponiente a la FIH ProLeague.

Se cerró la primera fase en la División de Honor B Masculina y la División de Honor B Femenina.

En la competición femenina, el CD Giner de los Ríos jugará la Fase de Ascenso a Liga Iberdrola por primera vez en su historia, en una fase en la que también estará el Valencia CH. Por la permanencia lucharán el Universitat d'Alacant - Atlético San Vicente y el Xaloc.

El Valencia Club de Hockey, encaminado hacia el ascenso a la Liga Iberdrola .

En la masculina, el CH Carpesa jugará por el ascenso a la máxima categoría del hockey español. Mientras, el Universitat d'Alacant - Atlético San Vicente y el CD Giner de los Ríos jugarán por la permanencia en esta categoría de plata.

La Fase Final comenzará a mediados de marzo de 2026.

Hockey patines

Liga OK: Igualada Rigat HC - AITEX PAS Alcoi, domingo 22 de febrero a las 18:00 horas.

Clasificación.

Liga OK Plata Sur: Corredor Mató Plafrugell - Sporting Alcoi Erum, sábado 21 de febrero a las 20:00 horas.

Clasificación.

Liga OK Plata Femenina: La 16ª jornada se jugará el 28 de febrero de 2026.

Clasificación.

Liga OK Bronce Masculina Sur: Club Deportivo Santa María del Pilar - Club Promoción Patín Raspeig, sábado 21 de febrero 19:45 horas.

Descansa: PAS Alcoi

Clasificación.

Fútbol sala

Primera División: Jaén Paraíso Interior - Servigroup Peñíscola, sábado 21 de febrero 19:00 horas; en el Palau d'Esports de Alzira - Viña Albali Valdepeñas, domingo 22 de febrero a las 17:00 horas en el Palau d'Esports de Alzira.

Clasificación.

Segunda División: Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda FS - Levante UD FS, sábado 21 de febrero 18:00 horas.

Así va la clasificación.

Segunda División Femenina: En el Grupo 2: Feme Castellón CFS - CN Caldés, sábado 21 de febrero 16:00 horas en las Instalaciones Deportivas Chencho.

Así va la clasificación.

Segunda División B: Grupo 2, FS Picassent - Sala Quinto CD, sábado 21 de febrero 18:00 horas en el Pabellón Polideportivo Municipal de Picassent.

Así va la clasificación del Grupo 2.

Grupo 3, Illes Balears Palma Futsal - CFS Bisontes de Castellón, sábado 21 de febrero 13:00 horas; Colegio Santo Ángel CCR Baixud de Castelldefels A - Futsal Ibi Jypal Hogar, sábado 21 de febrero 16:00 horas; Ye Faky FS - Club Natació Sabadell, sábado 21 de febrero 18:00 horas en Pabellón Polideportivo Municipal de Cocentaina; Nunsys El Pilar - Industrias Santa Coloma, domingo 22 de febrero a las 12:00 horas en el Pabellón del Colegio el Pilar.

Así va la clasificación del Grupo 3.

Grupo 4, CD Sporting La Nucía - CD Albacete FS, sábado 21 de febrero 17:00 horas en el Pabellón Municipal Camilo Cano.

Así va la clasificación del Grupo 4.

Bádminton

Top10 Iberdrola: Astures - San Fernando Valencia, sábado 21 de febrero 17:00 horas ; Recreativo IES La Orden - Alicante Intercity, sábado 21 de febrero 17:30 horas.

Clasificación Grupo A

Waterpolo

Primera División Masculina, Grupo A: La Segunda división española masculina vivió el pasado fin de semana la disputa de la última jornada de la Primera Fase. La Segunda Fase se iniciará para el Waterpolo Turia, inmerso en el Grupo D, el 7 de marzo de 2026 a las 16:00 horas cuando reciba al CN Premià.

Primera División Femenina, Se cerró la Fase 1 de la competición. El Club Waterpolo Elx Manolet iniciará la Segiunda Fase, en el Grupo C, con la visita al CN Barcelona el 28 de febrero a las 16:30 horas. Por su parte, el Waterpolo Turia, en el Grupo D, recibirá al Waterpolo Málaga el 28 de febrero a las 18:00 horas.

Segunda División Masculina. Se cerró la primera fase en la Tercera categoría del waterpolo masculino español. En la Segunda Fase, el Club Waterpolo Elx Selecte, en el Grupo C, visita al AR Concepción Ciudad Lineal el domingo 1 de marzo a las 17:30 horas. En el Grupo D, el Club Nou Godella Natación visita al Urbat IKE el sábado 28 de febrero a las 20:15 horas.

Fútbol americano

La Liga Nacional Femenina de Fútbol Americano (LNFA Femenina) 2025-2026: L'Hospitalet Pioners Fem.- Valencia Firebats, domingo 22 de febrero a las 11:00 horas.

Clasificación.

XXXII Liga Nacional de Fútbol Americano (LNFA): Badalona Dracs - Valencia Firebats, sábado 21 de febrero a las 16:00 horas.

Clasificaciones.

Otros eventos

Copas de Baloncesto y Voleibol, Gay Games, Circuito Premier Pádel... 2026 llega cargado de deporte en València .

Este es el calendario del Proyecto FER 2026 .

La Nucía presenta en FITUR una gran agenda deportiva para 2026.

Duatlón : València Duatlón by MTRI, sábado 21 de febrero a las 09:00 horas desde el Puente de las Flores de València.

Cifra récord de inscritos en el duatlón de Mediterránea Triatlón en València.

Recorrido y cortes de tráfico en Valencia por la València Duatlón By MTRI.

Recorrido València Duatlón By MTRI. / AYTO. D VALENCIA

Polideportivo : Quatre Carreres, segunda parada del programa ‘Esports al barri’ 2026, sábado 21 de febrero de 11:00 a 14:00 horas, en el barrio de Quatre Carreres-Monteolivete.

Atletismo : Marató bp Castelló y 10K FACSA Castelló, domingo 22 de febrero desde las 09:00 horas con salida en la Avenida Vila Real, frente a El Corte Inglés.

Más de 80 atletas de élite participarán en el Marató bp Castelló y 10K FACSA Castelló.

30ª Meridiano Media Maraton Internacional y 10K Aguas de Alicante / Alicante. Fecha: 22/02/26 / Jornada: M / Ruta / Internacional / Organiza: C.A.Montemar

Control Federado Autonómico Sub-16 de Pruebas Combinadas ST + Control 16 Federado / Valencia (Luís Puig). Fecha: 20/02/26 - 21/02/26 / Hora: 16:30 / Jornada: T-M / Pista Cubierta / Autonómico

Campeonato de España de Lanzamientos Largos de Invierno / Castellón. Fecha: 20/02/26 - 22/02/26 / Aire Libre / Nacional / Organiza: RFEA

Campeonato Provincial Individual Sub-12 ST JECV Valencia + Control Jabalina Sub-14-16 / Valencia (Turia). Fecha: 21/02/26 / Hora: 16:40 / Jornada: T / Aire Libre / Juegos Deportivos / Organiza: C.A.Quart de Poblet

VI Control Federado Tipo B - Delegación de Alicante / La Nucia - Alicante. Fecha: 21/02/26 / Jornada: T / Aire Libre / Nacional / Organiza: C.A.La Nucia

Campeonato Provincial Sub-14 Individual ST JECV Alicante + II Control Sub-16 ST JECV Alicante / La Nucia - Alicante. Fecha: 21/02/26 / Jornada: M / Aire Libre / Juegos Deportivos / Organiza: C.A.La Nucia

Campeonato Autonómico Master Short Track Comunidad Valenciana / Valencia (Luís Puig). Fecha: 21/02/26 / Pista Cubierta / Autonómico / Organiza: FACV

Campeonato Autonómico Sub-18 Short Track Comunidad Valenciana / Valencia (Luís Puig) . Fecha: 21/02/26 / Jornada: T / Pista Cubierta / Internacional / Organiza: C.A. Safor Teika

XXI Mitja Marató de Xátiva / Xàtiva - Valencia. Fecha: 22/02/26 / Hora: 10:00 / Jornada: M / Ruta / Autonómico / Organiza: C.A.Ajos Xàtiva

Campeonato Provincial Sub-14 ST JECV Valencia / Valencia (Turia). Fecha: 22/02/26 / Jornada: M / Aire Libre / Juegos Deportivos / Organiza: C.A.L'Eliana.

Ciclismo : XL Volta La Marina 2026. Etapa 4, sábado 21 de febrero, con inicio en Benissa y con 68 km de distancia total.

Perfil de la ruta. / FCCV

. Hero Costa Blanca Calpe-Benisa, sábado 21 de febrero. Prueba integrada en la Copa del Mundo UCI de Cross-Country Marathon (XCM), considerada una de las citas más prestigiosas del calendario internacional de maratón de mountain bike.

La jornada deportiva arrancará desde primera hora de la mañana con el siguiente programa:

08:00 horas — Élite masculina

08:10 horas — Élite femenina

08:20 horas — Máster (masculina y femenina)

08:30 horas — Amateur (recorridos de 82 km y 50 km)

09:30 horas — HERO KIDS

. Marcha BTT Torrente, domingo 22 de febrero desde las 09:00 horas.

. Challenge de la Plana 2026 - 4ª Etapa, domingo 22 de febrero desde las 10:30 horas.

. Copa CV BMX San Vicente Cree en tí, Este domingo, día 22 de febrero, comienza la temporada de la 𝗖𝗼𝗽𝗮 𝗕𝗠𝗫 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗖𝗩 𝟮𝟬𝟮𝟲 en San Vicente del Raspeig, Parque Lo Torrent. La competición comenzará a las 10:00 horas.

Arranca la temporada de la 𝗖𝗼𝗽𝗮 𝗕𝗠𝗫 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗖𝗩 𝟮𝟬𝟮𝟲 en San Vicente del Raspeig

. Open BTT-XC - I Trofeo BTT Masía La Safranera, domingo 22 de febrero a partir de las 09:00 horas en el circuito de la Masía La Safranera en Alcoy (Alicante). También habrá competición para las Escuelas de Ciclismo.

. Castellón Gravel Race, domingo 22 de febrero desde las 09:00 horas en Lucena del Cid (Castellón).

Motor : Porsche Sprint Challenge Southern Europe, sábado 21 de febrero desde las 09:00 horas en el Circuit Ricardo Tormo. Los GT toman la pista con una competición monomarca que reúne a algunos de los coches más espectaculares del calendario europeo.

Natación :

Noticias relacionadas

Agenda

Esgrima : Trofeu "Mestre Joan Ramon Arcarons", sábado 21 y domingo 22 de febrero en el Puerto de Sagunto. Por tercera año consecutivo, el Club d'Esgrima Morvedre organiza este torneo amistoso, punto de encuentro entre las escuelas de esgrima valencianas, catalanas y manchegas. Entre los participantes destacan la figura local Lucía Ríos, que ha debutado en tres ocasiones con la selección española Cadete, y Sión Castañón, que el año pasado brilló al entrar al TOP 10 español en una prueba europea y que defiende la medalla de oro en este torneo.