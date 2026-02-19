La Falla 'World Record' dedicada al Maratón Valencia, quiere batir un récord histórico

La comisión de la Falla Manuel de Falla–Tamarindos del barrio de Campanar plantará una Falla enteramente dedicada al Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich. Con el título de 'World Récord', el monumento hará un guiño al anhelo de la organización de la prueba y de su mecenas, Juan Roig de batir el récord del mundo de maratón en Valencia, la Ciudad del Running. Pero además, la comisión se ha propuesto otro ambicioso reto, batir el récord de la falla con mayor extensión plantada en toda la historia las fiestas falleras. Para ello, se plantará un original monumento de 42 metros de largo, en alusión a los 42 kilómetros del maratón que simbolizarán la mítica pasarela azul de meta del Maratón de València. A lo largo de dicha alfombra azul, se situarán los diversos ninots, todos relacionados con el mundo del maratón y que reflejarán desde la élite, hasta los corredores más populares. El monumento es obra del artista fallero Miguel March Azor.

Presentación del proyecto

La Comisión de la Falla ha presentado este jueves 19 de febrero el proyecto en un acto desarrollado en el propio casal de la comisión con la asistencia del presidente de la SD Correcaminos, Paco Borao; el entrenador oficial de los planes de entrenamiento del Maratón y entrenador del CA Serrano, José Garay así como las falleras mayores de la comisión y su presidente, Luis Villanueva y el vicepresidente, Adrián Munilla.

El monumento cuenta con el patrocinio de algunas de las empresas que apoyan también al Maratón Valencia, como Cárnicas Serrano, Pinturas Isaval, Patatas Meléndez y Teika. Cada una de ellas ha patrocinado uno de los ninots que se plantarán el día 15 de marzo. El vicepresidente de la Comisión, Adrián Munilla, y las falleras mayores y presidente infantil, entregaron a los representantes de las empresas el boceto del ninot patrocinado por cada una. También recibió su boceto Paco Borao, que será uno de los protagonistas en la Falla maratoniana. De hecho, en la Exposición del Ninot que puede visitarse ya en la Ciudad de las Artes y las Ciencias está expuesto uno de los ninots estrella de la Falla 'World Record' que representa a Juan Roig, presidente de la Fundación Trinidad Alfonso y a Paco Borao, junto a un atleta.

Juan Roig y Paco Borao junto a un atleta en la Exposición del Ninot / SD

Un proyecto ilusionante

La Falla Manuel de Falla–Tamarindos pertenece a la Sección 4A y cuenta con 320 falleros y falleras. Adrián Munilla, vicepresidente de la Comisión y además maratoniano, explicó cómo había surgido la idea: "cuando nos reunimos para ver qué hacíamos surgió una idea, pensamos en que siempre se piensa en hacer la Falla más alta pero ¿por qué no?, intentar hacer la más larga. Así se nos ocurrió representar la meta del Maratón y a lo largo de ella, los ninots, que serían atletas. Entonces pensamos en hacer una Falla que midiese 42 metros en referencia a los 42,195 del Maratón. Nos pareció bonito unir las dos ideas: por un lado el récord de la Falla más larga con el récord del mundo de maratón que esperemos que algún día se bata en València y ya puestos a soñar, que se baje de las 2 horas. Hablamos con el artista fallero y le encantó la idea, el proceso de creación ha sido muy chula, entre todos hemos ido dando ideas".

De hecho, en esa pasarela de meta fallera estarán representados muchos de los estereotipos runners que cada año se ven en el Maratón Valencia: "desde el corredor con la piña en la cabeza, hasta el tecnológico, o la madre que hace todo lo posible por llegar a todo y poder entrenar para correr un maratón".

Noticias relacionadas

Pinturas Isaval recibió su boceto / P.L.

Cárnicas Serrano recibió su boceto / P.L.

Borao resalta la unión del Maratón y las Fallas

Paco Borao, en nombre del Maratón de València, agradeció la iniciativa de la comisión y resaltó "hay una analogía entre lo que son las Fallas y el Maratón. Cada año, todo el mundo sabe que a principios de diciembre se corre el Maratón y que a mitad de marzo están las Fallas. El sentimiento fallero coincide con el sentimiento maratoniano, cada año hay que buscar el más y mejor. Eso nos hace mejores no sólo como corredores o como falleros, sino que nos hace mejores como personas, intentar hacer cada vez las cosas mejor nos hace mejores y creo que hoy en día más que nunca es necesario propagar ese espíritu".