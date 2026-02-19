La FDM de Valencia impulsa el proyecto “Tapones por el deporte”

La Fundación Deportiva Municipal ha impulsado una recogida extraordinaria de tapones de botellas de plástico dentro del proyecto “Tapones por el deporte” creado por València Innovation Capital en colaboración con la Fundación Deportiva Municipal, el València CF y el Instituto Tecnológico del Plástico AIMPLAS. Esta iniciativa piloto ofrece un ejercicio de sostenibilidad, cohesión social, solidaridad y economía circular, puesto que los tapones se convertirán en elementos de instalaciones deportivas.

De este modo, tres acontecimientos deportivos que se celebran en la ciudad, la Minicopa Endesa de Baloncesto (19-22 febrero), la Copa del Rey de Voleibol (26 febrero-1 de marzo), las dos al Pabellón de la Font de Sant Lluís, y el Campeonato de España Absoluto de Short Track 2026, en el Palau Velódromo Lluís Puig, se convertirán en puntos de recogida de tapones, y se sumarán así a los partidos que el València CF dispute en Mestalla o en la ciudad deportiva del club.

La ampliación del piloto permitirá incrementar de manera significativa la recogida selectiva de tapones de botellas generados durante estas competiciones. Estos residuos serán tratados y transformados en nuevo mobiliario y equipamientos deportivos, como por ejemplo asientos de grada o redes para tablas de ping-pong, que se destinarán a instalaciones municipales afectadas por la dana en las pedanías de El Forn d’Alcedo, Castellar-L’Oliveral y La Torre.

La concejala de Deportes, Rocío Gil, ha destacado que cada evento que se suma multiplica el efecto solidario del proyecto y permite que la ciudadanía participe activamente en la recuperación y mejora de nuestras instalaciones deportivas municipales. Con la ampliación de este proyecto, la FDM refuerza el compromiso con la solidaridad y la innovación social.

El director de Operaciones e infraestructuras del València CF, Christian Schneider, señaló: “El objetivo de este piloto es facilitar la recogida selectiva y concienciar sobre la importancia de los pequeños gestos individuales que generan grandes impactos colectivos”. “Desde el València CF pretendemos mostrar nuestra satisfacción por la ampliación del proyecto “Tapones por el deporte” a nuevos grandes acontecimientos deportivos de la ciudad. Para nuestra entidad, es un orgullo formar parte de una iniciativa que demuestra que el fútbol, y el deporte en general, pueden ser una herramienta de transformación social y ambiental”, indica Schneider.

Proyecto estratégico de economía circular

“Tapones por el deporte” es una experiencia piloto con una duración prevista hasta finales del 2026 que sitúa a València como ciudad en lo referente a la aplicación de la economía circular a grandes eventos deportivos. La concejala de Innovación, Paula Llobet, ha subrayado que esta ampliación "refuerza el compromiso de València con un modelo de ciudad que apuesta por la innovación útil, la que mejora la vida de las personas y responde a retos reales como la gestión responsable de los residuos. El proyecto es un ejemplo de cooperación público-privada orientada a la innovación y al impacto social".

Impacto ambiental y social

La iniciativa pretende un triple objetivo: reducir residuos en acontecimientos multitudinarios, fomentar hábitos responsables entre la afición y generar un retorno tangible en forma de equipamientos renovados para barrios especialmente afectados por la dana. Gracias a la experiencia técnica de AIMPLAS, los tapones recogidos se transforman mediante procesos de reciclado mecánico en materia prima de alta calidad apta para fabricar productos duraderos y seguros que cumplen con las normativas vigentes.

"La normativa europea pide que los tapones se mantengan unidos a las botellas para evitar que acaben en la naturaleza, pero en acontecimientos deportivos suelen retirarse por seguridad. Con este proyecto garantizamos que los tapones, ya convertidos en residuo, se recogen y reciclan correctamente, generan valor para la industria, para el medio ambiente y para la sociedad", ha explicado el investigador de AIMPLAS, Adrián Morales.

El objetivo de este piloto es facilitar la recogida selectiva y concienciar sobre la importancia de pequeños gestos individuales que generan grandes impactos colectivos.

Noticias relacionadas

Ahora, con esta ampliación, València consolida “Tapones por el deporte” como iniciativa estratégica que integra sostenibilidad, innovación y deporte y que convierte cada cita deportiva en una oportunidad para avanzar hacia una ciudad más resiliente, solidaria y comprometida con el futuro.