La Nucía acoge este sábado el Campeonato Provincial de Atletismo Sub-14

Este sábado 21 de febrero por la mañana el Estadi Olímpic de La Nucía acogerá el Campeonato Provincial Individual Sub-14, prueba incluida en el calendario autonómico de la Federació d’Atletisme Comunitat Valenciana y en los JECV (Jocs Escolars de la Comunitat Valenciana). Además, en esta jornada de atletismo también se realizarán controles Sub -16, tanto por la mañana como por la tarde. Por tanto, La Nucía será el centro de atención del atletismo alicantino con estas pruebas provinciales que reunirán a más de 900 jóvenes atletas en el Estadi Olímpic Camilo Cano. La entrada para este evento será libre y gratuita.

Este Campeonato Provincial Individual Sub-14 está organizado por el Club de Atletismo La Nucía, la FACV (Federació d’Atletisme de la Comunitat Valenciana) y JECV (Jocs Escolars de la Comunitat Valenciana), con la colaboración de la Diputación de Alicante y Generalitat Valenciana.

La presentación de este evento contó con la presencia de José Antonio Brotons, responsable Club Atletismo La Nucía y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

Atletismo provincial

Este sábado 21 de febrero por la mañana el Estadi Olímpic Camilo Cano recibirá a 479 atletas de veinte clubs de la provincia en el Campeonato Provincial Individual Sub-14 JECV. Este certamen albergará las pruebas masculinas y femeninas de las modalidades de: salto longitud, lanzamiento de peso, salto altura, 60m vallas, salto pértiga, 60m lisos, triple salto, 2000m lisos, 500m lisos, 1000m lisos, 300m lisos y 2000m marcha.

El Club Atletismo La Nucía competirá en este campeonato con la siguiente relación de atletas: David Molina, Yanely Mendraña, Kira Krylova, Nicolás Montoya, Dani Alcázar, Juan Compans, Luis Compans, Mar Such, Martina Alcaraz, Alisa Ubach, Luisa Ubach, María Mayor, Sofia Monsalve, Marria Kadi, Sergio López, Miguel López y Mikel Úbeda.

Controles Sub-16

El mismo sábado, tanto por la mañana como por la tarde se realizarán controles, tanto masculino como femenino, para la categoría Sub-16, albergando varias modalidades de lanzamientos, saltos y velocidad. Unos controles que albergarán 444 atletas de la provincia.

Por parte del Club Atletismo La Nucía participarán: Dea Koycheva (salto pértiga), Erik Falquet (salto pértiga), Nain Sánchez (300 m lisos), Aitana Alcázar (1.000 m lisos), Aitana Tor (1.000 m lisos), Lucía González (60 m vallas), Ander Moreno (2000m marcha), Manuel E. Llinares (lanzamiento de peso), Nathan Fraile (1.000 m lisos) e Isaac Limongi (600m lisos).