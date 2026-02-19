RunCáncer visitará en 2026 más de 100 municipios reforzando su compromiso con la investigación oncológica

El circuito RunCáncer Valencia, organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia y que cuenta con el apoyo principal de la Diputació de València, da el pistoletazo de salida a su 12ª edición reforzando su compromiso con la investigación oncológica.

Consolidado como el mayor circuito de marchas y carreras 100% solidarias contra el cáncer de Europa, RunCáncer inaugurará su calendario el próximo domingo 1 de marzo con una marcha en Tavernes Blanques y Almiserà, y con marcha y carrera en Rafelbunyol. Las inscripciones, con un coste de 5 euros íntegramente destinados a investigación, ya están disponibles en www.runcancer.com.

Más de 100 municipios en 10 meses

A estas primeras citas les seguirán más de un centenar de municipios valencianos a lo largo de los próximos diez meses. Todas las localidades acogerán marchas solidarias y, al menos catorce, también carreras. Calendario 2026

Estos datos se han dado a conocer en el acto de presentación de esta nueva edición, que ha tenido lugar en el Hospital La Fe de Valencia, referente en investigación oncológica.

El acto ha contado, entre otras autoridades, con la asistencia de la directora general de Salud Pública, Begoña Comendador, la Diputada de Bienestar e Inclusión Social y Salud Pública, Immaculada González, el Diputado de Turismo y Deportes, Pedro Cuesta, y el gerente del Hospital La Fe de Valencia, el doctor José Luis Poveda, que han acompañado al presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia, Tomás Trenor, en esta jornada.

Tampoco han faltado, como cada año, los representantes de las empresas patrocinadoras y colaboradoras, de las Juntas Locales de la Asociación y de los Ayuntamientos de las localidades de la provincia de Valencia, que formarán parte de esta nueva edición del circuito de marchas y carreras 100% solidarias.

La fuerza de la sociedad valenciana

Durante su intervención al inicio del acto, Tomás Trenor, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer, ha asegurado que hoy presentamos algo más grande que la 12ª edición del circuito RunCáncer Valencia, “presentamos la fuerza de una sociedad que no mira hacia otro lado Cada dorsal simboliza un paso más en el compromiso colectivo por no dejar a nadie solo frente al cáncer. Tras varios años de cifras récord de participación y recaudación, la Asociación afronta esta nueva edición con ilusión renovada y mayor responsabilidad”.

Cabe destacar que en estos 11 años, RunCáncer ha superado los 3,3 millones de euros recaudados gracias a las más de 700.000 personas que han caminado o corrido en sus pruebas. Esta recaudación ha hecho posible que desde la Asociación se hayan puesto en marcha más de 50 proyectos de investigación en cáncer.

Solidaridad, deporte y turismo

Desde la primera edición, la Diputació de València ha creído en RunCáncer como un proyecto que va mucho más allá del deporte. Un circuito que, a través de la lucha por la investigación, une a municipios de toda la provincia en torno a la solidaridad, la vida saludable y el compromiso con la investigación oncológica.

Este año, la Diputació ha incrementado su implicación con el circuito a través del impulso al turismo solidario entre municipios de la provincia de Valencia con el proyecto Destino RunCáncer y con su respaldo al Circuito de Carreras RunCáncer, contribuyendo a que cada prueba siga siendo un punto de encuentro para miles de personas comprometidas con la causa, y ayudando a consolidar un calendario que recorre la práctica totalidad de la provincia.

Al respecto, el diputado de Turismo y Deportes de la Diputació de València, Pedro Cuesta, ha justificado el aumento del apoyo de la corporación afirmando que este circuito “es una auténtica joya que entre todos tenemos que seguir reforzando y consolidando. Ver a lo largo del año cómo más de 100.000 personas se implican recorriendo más de 100 municipios de nuestra provincia, nos produce una gran satisfacción. Estamos hablando de un circuito que vertebra nuestra provincia, con paradas en todos los rincones de Valencia”.

#YoSoyLaCura

Durante la presentación se ha dado a conocer la imagen de esta 12ª edición, que se centra, sobre todo, en difundir la importancia de invertir en investigación: la razón de ser del circuito. Así, con el hashtag #YoSoyLaCura se quiere hacer ver que todos los participantes son “la cura” contra el cáncer porque “todos ellos hacen posible que podamos seguir investigando en cáncer”, ha señalado Trenor.

En este contexto, el gerente del Hospital La Fe, el doctor José Luis Poveda, ha destacado la importancia de iniciativas como RunCáncer para el avance científico: “La investigación oncológica es una de las grandes herramientas que tenemos para seguir mejorando la prevención, el diagnóstico y los tratamientos contra el cáncer. Cada euro recaudado se traduce en oportunidades para desarrollar nuevos proyectos, impulsar ensayos clínicos y ofrecer más esperanza a los pacientes”.

“Detrás de cada dorsal hay un gesto de compromiso con la vida. Animamos -ha continuado- a toda la sociedad valenciana a sumarse, porque participar no solo es apostar por la salud a través del deporte, sino también contribuir de forma directa a que la investigación siga avanzando desde centros de referencia como La Fe”.

Balance RunCáncer:

1.ª edición 2015: 66.245 euros y +13.000 participantes

2.ª edición 2016: 146.865 euros y +29.000 participantes

3.ª edición 2017: 252.462 euros y +59.000 participantes

4.ª edición 2018: 309.135 euros y +68.000 participantes

5.ª edición 2019: 340.885 euros y +80.000 participantes

6.ª edición 2020: 151.580 euros y +35.000 participantes

7.ª edición 2021: 231.887 euros y +55.000 participantes

8.ª edición 2022: 363.775 euros y +78.700 participantes

9.ª edición 2023: 439.300 euros y +94.000 participantes

10.ª edición 2024: 501.671 euros y +103.000 participantes

11.ª edición 2025: 564.228 euros y +113.000 participantes

Total: 3.367.137 euros y 732.292 participantes

Apoyo de empresas a RunCáncer

El circuito RunCáncer, organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia, cuenta con el apoyo principal de la Diputació de València y con la colaboración y patrocinio de importantes empresas como Sklum, Power Electronics, Germaine de Capuccini, Aquaservice, Fundación Vicky Foods, Chovi, Grupo Bertolín, Cecotec, Sociedad Agricultores de la Vega de Valencia (SAV), Arroz Dacsa, Mapfre, Bollo, Fermax, Mercedes Benz-Valdisa, CaixaBank, El Corte Inglés, Verdejo Segura, Hofmann, Cementos La Unión, SP Berner, Gabol, Vareser, Calderona Wellness, Grupo BdB, 42KRunning, Solán de Cabras y Geiser Events.

Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia

La Junta Asociada Provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer de Valencia lleva más de 70 años como entidad de referencia en Valencia en la lucha contra el cáncer: desde el apoyo a pacientes y familiares, la prevención y la promoción de los hábitos saludables y el soporte a la investigación con más de 50 proyectos financiados para avanzar frente a la enfermedad. La Asociación está formada por más de 300 personas entre trabajadores y voluntarios a los que se les unen más de 7.000 colaboradores en toda la provincia y más de 41.000 socios.

