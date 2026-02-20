El derbi de la Comunitat, última parada antes de la Copa del Rey

El Léleman Conqueridor afronta este 21 de febrero la decimoctava jornada de la Superliga. El derbi de la Comunitat Valenciana contra el Servigroup Playas de Benidorm arrancará a las 11:30 horas y también podrá verse por la televisión autonómica (À Punt). Los dos equipos llegan con muchísima urgencia tras caer derrotados en los últimos partidos y se la juegan antes del parón de la Superliga, que cederà el testigo a la Copa del Rey que se disputa en Valencia.

Los valencianos necesitan recuperar la confianza antes de esta cita y tratarán de hacerse fuertes en casa. El Conqueridor viene de perder fuera contra CV Melilla por 3-1 (25-23/25-27/25-18/25-19) y los 25 puntos en la clasficación empiezan a no ser suficientes para mantener la calma de cara a los play-off. El margen es mínimo porque acechan equipos como Pamesa Teruel (25), Cisneros La Laguna (23), Unicaja Costa de Almería (21) o UC3M Voleibol Leganés (20). La cuarta posición parece propiedad de Conectabalear CV Manacor que con 35 puntos es prácticamente inalcanzable. Precisamente los baleares fueron los últimos verdugos del Servigroup Playas de Benidorm, que con esa derrota por 1-3 cayeron a la undécima posición y vuelven a estar en riesgo de descenso.

El único precedente entre ambos equipos en la máxima categoría esta temporada favorece al Léleman Conqueridor, que se impuso por 0-3 en el Palau l’Illa de Benidorm el pasado mes de noviembre. Sin embargo, cuatro meses después, el contexto es distinto. El Servigroup Playas de Benidorm llega con mayor rodaje. A pesar de los últimos resultados, la incorporación de Matías Guidolin al banquillo alicantino ha traído consigo ese efecto en la plantilla que se refleja en el poder anotador de Miguel Ángel Martínez. El opuesto colombiano es un talento innato de hacer puntos y muestra de ello son los 415 que le amparan, promediando 24,4 por partido. Pernambuco es el máximo anotador del Léleman Conqueridor con 330 puntos y un promedio de 19,4. El duelo ofensivo en la red es uno de los grandes atractivos de esta cita en la que los valencianos parten con ligero favoritismo con el factor pista.

Puesta a punto para la Copa

Como también lo será la puesta apunto del equipo de Zanini para la Copa del Rey, donde el regreso de Manu Furtado y próximamente de Rubén López, permiten soñar con recuperar el terreno perdido. El de Cabo Verde ya tuvo ante CV Melilla su primera aparición después de varios meses lesionado y es uno de esos factores a los que se aferra el equipo en la recta final de temporada.

Aharon Gámiz entrando a pista / SD

El capitán del Léleman Conqueridor, Javier Monfort, ha hablado en la previa de un partido que será muy especial. “Benidorm llega como recién ascendido esta temporada pero nosotros tampoco llevamos mucho tiempo en Superliga. Tener a dos equipos de la Comunitat en la máxima categoría del voleibol nacional es una gran noticia y esperamos que venga mucha gente a este partido para poder disfrutar. Nosotros queremos hacer un buen partido, que nos permita coger sensaciones y confianza de cara a esta Copa del Rey que nos viene la próxima semana”.

Así llega el Servigroup Playas de Benidorm

Los de Matías Guidolin llegan en una situación límite: penúltimos con 13 puntos y obligados a sumar para no perder el pulso con el Bus Leader San Roque, que marca ahora mismo la referencia en la pelea por evitar el descenso, tras encadenar cinco derrotas consecutivas sin puntuar. El margen es mínimo y cada jornada se convierte en una batalla estratégica. “Más allá de los resultados, estamos atravesando un buen momento grupal. Tenemos que tener la mentalidad muy fuerte en estos partidos que nos quedan para lograr la permanencia”, destacó el entrenador,

El entrenador subraya que la semana de trabajo ha sido positiva y que el equipo debe centrarse en ofrecer su mejor versión: “Para nosotros es fundamental volver al triunfo. Ir set a set, pelear como peleamos ante Manacor y tratar de sumar puntos”.

La 18ª jornada presenta duelos clave tanto en la zona alta como en la baja. Mientras el líder Guaguas continúa su sólido camino en la cima, en la zona baja cada punto puede ser determinante. Una victoria benidormense permitiría tener opciones de salir del descenso y meter presión directa a San Roque.

Guidolin analiza con detalle al Léleman Conqueridor Valenccia: “Han tenido muchas bajas de centrales durante la temporada, pero recuperan jugadores como Furtado y Rubén López. Además, la incorporación de Joaquín Monteagudo les ha dado mucho”.

Además el técnico advierte de la profundidad de plantilla del Conqueridor: “Tienen una plantilla muy larga, cuatro puntas que pueden jugar tranquilamente y muchos centrales. Debemos tener alternativas previstas para cualquier instancia del juego”.

Noticias relacionadas

El encuentro será retransmitido por la televisión autonómica À Punt, permitiendo que toda la Comunitat pueda seguir este derbi clave por la permanencia y también en el canal oficial de la RFEVB en YouTube.