La Nucía “repite” como sede de las Iberdrola Skate Serie 2026

El Skate Park de La Nucía albergará la prueba final de las Iberdrola Skate Series en la modalidad park en 2026. Será el fin de semana del 20 al 22 de noviembre, de nuevo el mejor skate nacional en “La Nucía, Ciudad del Deporte”, por tercer año consecutivo. En las últimas temporadas, el circuito ha contado con la presencia de deportistas olímpicos y referentes internacionales, reflejo del crecimiento deportivo del skate español.

Participantes

Entre los participantes destacan nombres como Egoitz Bijueska, actual número uno del ranking mundial masculino de Park de World Skate y ganador de pruebas internacionales de máximo nivel, o Naia Laso, una de las grandes figuras del panorama internacional. Todos los aficionados y aficionadas del Skate de La Nucía y comarca podrán ver en directo a los mejores skaters nacionales, que ahora están en el Top mundial, en directo, el próximo mes de noviembre, en la parada final de las Iberdrola Skate Series.

La Real Federación Española de Patinaje (RFEP) ha confirmado oficialmente la temporada 2026 de las Iberdrola Skate Series, el circuito nacional de referencia del skateboarding en España, consolidando un modelo competitivo que integra alto rendimiento, deporte base y proyección internacional.

10.000 euros en premios

En cuanto a premios, el evento cuenta con un prize pool de 10.000€ para las categorías Absolutas (repartido equitativamente entre masculino y femenino) y premios en material para los y las Sub-12 de la mano de Jart Skateboards. La competición se podrá seguir en directo a través del canal de FEP.TV

Málaga y La Nucía

El calendario 2026 de las Iberdrola Skate Series en la modalidad park serán dos grandes citas:

● 10 al 12 de abril en el Skatepark Rubén Alcántara (Málaga)

● 20 al 22 de noviembre en el Skatepark La Nucía

Será la cuarta vez que “La Nucía, Ciudad del Deporte” albergue las Iberdrola Skate Series: 1 prueba en 2025 y 2 pruebas en 2024.