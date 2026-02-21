Un duatlón de vértigo en la Comunitat Valenciana

El formato del duatlón se consolida dentro del circuito Mediterránea Triatlón, tras una 3ª edición con récord de inscritos, 1.170 participantes; tiempo inigualable tras varias semanas con temporal de viento en la provincia y sin duda; gracias a la rapidez del formato, que en menos de 18’ mostraba las primeras metas al público en distancia supersprint individual. El Paseo de la Alameda desde el Puente de la Exposición y hasta la Av. De Aragón se cubrió esta vez de duatletas en sus bicis, con una transición para los más de 1.000 inscritos en 2 tandas. La primera que incluía a los duatletas del supersprint individual y parejas, y la segunda para los participantes del doble supersprint y el duatlón familiar.

Los ganadores

El juvenil Jorge Lluch del CD Delikia se hizo con la primera posición en Supersprint con un tiempo de 17’44”, y Oihane García de Cáceres del CDT Resistentia T3 ocupaba la primera plaza, parando el crono en 22’26”. En Doble Supersprint ganaba Juan Eugenio Belandria con 35’37”, y Carmen Aparicio del CDT Resistentia T3 con 39’21”.Las Parejas también ocuparon podios masculinos, femeninos y mixtos con la mayor cifra de participantes, 149 parejas.

gran participación / FTCV

La competición convirtió el Puente de las Flores en escenario de salida y meta perfecto para el duatlón, siendo ya el referente de este deporte no solo en la ciudad de València, sino a nivel nacional e internacional. En esta 3ª edición, la Comunidad de Madrid y Cataluña han sido las dos comunidades que más duatletas han inscrito a la prueba, pero sin duda destaca el 2,7% de participación internacional. Participantes de Alemania, Chile, Ucrania, Rumanía, Rusia, Francia, Lituania, Brasil, Italia y Argentina han venido a València para competir en la prueba.

Una intensa jornada

La participación de los duatletas adultos arrancó a las 9.00h con el supersprint individual y las parejas, y finalizaba en torno a las 12h con cerca de 800 participantes. Las parejas y los inscritos en el Doble Supersprint alcanzaban la mayor participación con más de 500 registros.

La mañana de sábado se completó con el duatlón familiar, que sin duda recogió momentos para el recuerdo, con los pequeños duatletas tirando de sus familiares para darlo todo, incluso dejándolos atrás para alcanzar la meta. Queda claro que en la Comunitat Valenciana hay futuro del duatlón con esa base escolar trabajada desde la Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana, e impulsada con pruebas como esta.

Primera cita de la temporada

Mediterránea Triatlón volverá el 16/17 de mayo en Alicante con la primera prueba de triatlón, que ya tiene abiertas inscripciones. Además la semana que viene, el 26 de febrero a las 17h se abren las inscripciones para las pruebas individuales de MTRI València y MTRI Castellón.

