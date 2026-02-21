Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Éxito absoluto en el duatlón de Mediterránea Triatlón en València

Cerca de 800 duatletas llenaron las calles de la capital del Turia en una edición emocionante y triunfante

Imágenes del duatlón de Mediterránea Triatlón en València

Redacción SD

Jaume Puig

València

Resultado inmejorable en el duatlón de Mediterránea Triatlón en València. El circuito arrancó este 21 de febrero a las 09:00 horas desde el Puente de las Flores de València, y lo hizo con cerca de 800 duatletas tomando salida en supersprint: individual y parejas, y en doble supersprint. Las parejas volvieron a ser protagonistas en Mediterránea Triatlón, ya que un total de 150 que competirán en formato mixto o bien mismo sexo. El València Duatlón by MTRI otorgará 500 puntos extra en el ranking final del circuito Mediterránea Triatlón que en esta edición volverá a entregarse en MTRI Castellón. Sin duda los deportistas vuelven a demostrar con estas cifras el interés por el deporte de las transiciones, por sumar nuevos retos deportivos y por disfrutar compartiendo en pareja o en familia, como sucede con el duatlón familiar.

FOTOS | Búscate en el duatlón de Mediterránea Triatlón en València

FOTOS | Búscate en el duatlón de Mediterránea Triatlón en València / FERNANDO BUSTAMANTE

