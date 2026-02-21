Éxito absoluto en el duatlón de Mediterránea Triatlón en València

Resultado inmejorable en el duatlón de Mediterránea Triatlón en València. El circuito arrancó este 21 de febrero a las 09:00 horas desde el Puente de las Flores de València, y lo hizo con cerca de 800 duatletas tomando salida en supersprint: individual y parejas, y en doble supersprint. Las parejas volvieron a ser protagonistas en Mediterránea Triatlón, ya que un total de 150 que competirán en formato mixto o bien mismo sexo. El València Duatlón by MTRI otorgará 500 puntos extra en el ranking final del circuito Mediterránea Triatlón que en esta edición volverá a entregarse en MTRI Castellón. Sin duda los deportistas vuelven a demostrar con estas cifras el interés por el deporte de las transiciones, por sumar nuevos retos deportivos y por disfrutar compartiendo en pareja o en familia, como sucede con el duatlón familiar.

FOTOS | Búscate en el duatlón de Mediterránea Triatlón en València / FERNANDO BUSTAMANTE