Oriol Cardona consigue la segunda medalla en los Juegos: "He acabado que no podía más, tenía dolor de cabeza"

Oriol Cardona ha hecho historia en estos Juegos Olímpicos de invierno de Milán-Cortina 2026. El esquiador de Banyoles, de 31 años, se ha colgado otra medalla después del oro conseguido el pasado jueves en la final de esprint y ha logrado el bronce con Ana Alonso en los relevos mixtos. "Estoy abrumado. Un poco fastidiado, pero hemos luchado mucho. He acabado que no podía más, tenía dolor de cabeza", ha reconocido justo antes de subir al podio por segunda vez en dos días.

En este sentido, ha explicado que "el otro día ya corrimos, pero no deja de ser emocionante. Estoy muy bien y muy emocionado. He vivido muchas emociones y me he exprimido al máximo, que es lo que nos gusta". Cardona ha demostrado tener una fuerza brutal para remontar y no tener que pagar la pequeña penalización de tres segundos de Ana Alonso mientras se ponía las pieles en los esquís: "He visto que hacía el cambio fuera de la zona y he salido a intentar darlo todo por lo que pudiera ser la penalización, y así subir al podio. Hemos conseguido el tercer puesto y los suizos no han quedado muy lejos, eso es bueno".

Cardona, que ha reconocido que "ha sido una carrera muy disputada hasta el final", se ha quedado con la espinita de obtener también el oro en los relevos mixtos. "Nos queda el oro en los relevos. Espero que dentro de cuatro años volvamos a estar aquí para buscarlo", ha advertido.

Noticias relacionadas

Como no podía ser de otra manera, el de Banyoles ha recordado que "hay mucha gente detrás de todo esto. Gente que está en nuestras vidas y gente que ha dejado de estarlo, es gracias a todos ellos". Y también se ha quedado con "toda la gente que se ha reunido para vernos. Sea desde donde sea, se han reunido para vernos y eso para mí es lo más bonito de todo. Es indescriptible. Nos llena de energía tener a tanta gente con nosotros". Desde las instalaciones del CN Banyoles seguro que familiares, amigos y conocidos se han dado por aludidos mientras volvían a abrir el cava para celebrar la nueva medalla de Cardona.

Suscríbete para seguir leyendo