Servigroup Playas de Benidorm bloquea al Léleman Conqueridor

El Servigroup Playas de Benidorm bloqueó en el quinto set al Léleman Conqueridor. El derbi de la Comunitat Valenciana se decantó en esta segunda vuelta de Superliga para los alicantinos por 2-3 (21-25/21-25/25-18/25-17/12-15). Los locales no pudieron completar la remontada tras rehacerse de dos sets y acabaron de nuevo derrotados en el último partido antes de la Copa del Rey.

La primera manga fue un fiel reflejo de lo que está siendo la temporada para el conjunto de Nou Moles. Servigroup Playas de Benidorm se puso rápidamente con tres arriba y Zanini tuvo que volver a pedir tiempo muerto desde el 2-5, como ya ocurriera contra CV Melilla. A los alicantinos no le frenó la pausa que terminaron doblegando en el marcador por 5-10, Esta vez el tiempo muerto sí que tuvo reacción gracias al saque de Pernambuco que logró recortar distancias hasta el 8-10 provocando los nervios de los visitantes. En el banquillo de Benidorm pedía tiempo muerto y el regreso a pista fue imparable llegando a marcharse de siete (15-22). Pernambuco volvió a pista para recuperar terreno pero no fue suficiente y Benidorm acabó llevándose el primer set con mucha superioridad.

No mejoró la situación en el segundo para el Conqueridor que continuaba sumergido en un bloqueo mental. Los valencianos seguían remando con el marcador en el contra y cuando lograban igualar, el Servigroup Playas de Benidorm se rehacía con mucha facilidad para estirar de nuevo el marcador (8-13). Las acciones ofensivas cada vez eran más complicadas de convertir en puntos y una polémica arbitral provocó que el equipo se fuera del set con la tarjeta roja del árbitro. Maxi salía del banquillo para poner algo de equilibrio y ajustaba el marcador hasta el 19-23. Cuando el argentino erró el saque, los alicantinos ya solo estaban a una bola de rematar el set que acabó con otro 21-24.

El Conqueridor aprovechó el momento de relajación del rival que ya había hecho lo más complicado en Nou Moles. Los locales no querían regalar todos los puntos y la cara empezó a cambiar. El equipo jugaba con mayor seguridad y tomaba por primera vez la delantera con un 10-7, la máxima diferencia para los locales en lo que llevaba el partido. Los bloqueos de Manu Furtado y Facu Funes aumentaban la ventaja en un set que se terminó cerrando con un contundente 25-18. Los locales continuaron progresando en un cuarto set que presagiaba la recuperación definitiva del equipo de Zanini. El capitán Javier Monfort se hacía fuerte al saque para encarrilar el set con una diferencia que ya estaba abierta con el 15-8.

Noticias relacionadas

Los locales igualaron un partido al que parecían haberle dado la vuelta y el golpe fue todavía más duro en el quinto set. Servigroup Playas de Benidorm tomaba la delantera con dos puntos de diferencia que lograron recortar los valencianos con Javier Monfort haciendo daño al saque. Al otro lado de la red, los puntos de Miguel Ángel Martínez y Dos Santos seguían abriendo brecha hasta llevarse el partido en el quinto set por 12-15.