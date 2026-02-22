Leonard Kipkgeno Bor y Keleltu Kayamo Hariso triunfan en el Marató bp Castelló

Marató bp Castelló ha celebrado este domingo 22 de febrero su decimosexta edición y atletas y público han podido disfrutar del running castellonense por todo lo alto. A las 9:17 se ha dado el pistoletazo de salida de la prueba, que ha registrado más participantes que la edición anterior.

Han estado presentes en la salida, la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Castellón, Maica Hurtado y el Director General de Deportes de la Generalitat Valenciana Luís Cervera, representante de la Diputació de Castelló Sergio Toledo; Eva Andrés, bp Castellón, Rafael Ferrer, de FACSA; Juanma Medina, director de carrera e Iracema Cambronero, presidenta del Club ´AtletismeRunning Castelló han dado la bienvenida a los y las atletas.

El keniano Leonard Kipkgeno Bor ha sido el primero en cruzar la meta con una espectacular marca de 2:07:36. El podium lo han completado el etíope Dereje Bayisa Dida con una marca de 2:12:02 y el corredor etíope Bedru Sirur Muktar en tercer lugar, con una marca de 2:13:29.

En categoría femenina también se ha demostrado un altísimo nivel, empezando por la carrera de la atleta etíope Keleltu Kayamo Hariso, que ha cruzado la meta en 2:31:41, consiguiendo ser la primera clasificada. La segunda corredora en cruzar la meta ha sido la atleta estadounidense Lucy Chepoghon Chelele, con una marca de 2:33:57 y, en tercera posición, la etíope Meseret Tafa Gemechu, con un tiempo de 2:35:53.

En cuanto a la clasificación autonómica, los ganadores de esta edición han sido, en categoría masculina Fernando Ruiz, con un tiempo de 2:27:32 quien ha sido, además, el primero a nivel local y, en categoría femenina Carmen Mari Pérez con un tiempo de 2:57:38. A nivel local, en categoría femenina Clara Chinchilla, con un tiempo de 3:09:07.

Récord Europeo en el 10K FACSA

10k FACSA Castelló ha celebrado esta mañana su decimotercera edición, en la que hadestacado el plantel de atletas de élite y la presencia de corredores y corredoras internacionales con objetivo de mejorar sus marcas en un circuito conocido por su rapidez.

La carrera, igual que en años anteriores, gracias a su circuito llano y sin muchas curvas, ha registrado una alta densidad de corredores, catorce de ellos entrando en meta por debajo de los 28 minutos.

A las 9:00 ha arrancado la prueba desde la Avenida Vila Real bajo un clima de emoción. Begoña Carrasco, Alcaldesa de Castellón, Maica Hurtado, concejala de Deportes, Sergio Toledo, en representación de la Diputación de Castellón, Luís Cervera Director General de Deporte, junto a Eva Andrés de bp y Rafael Ferrer de FACSA, acompañados de patrocinadores y colaboradores han dado la bienvenida a la prueba, que en menos de 27 minutos entraban los cuatro primeros corredores por la línea de meta. El atleta ugandés Harbert Kibet ha sido el primero en cruzar la meta con una espectacular marca de 26:39, y situándose en la cuarta mejor marca mundial. El podium lo han completado el francés Yann Schrub (26:43) quien ha batido el récord europeo masculino y, en tercer lugar, el sueco Andreas Almgren (26:45). En la categoría femenina, la atleta keniana Caroline Makandi Gitonga ha conseguido parar el crono en 29:34. La segunda clasificada ha sido la keniana Nelvin Jepkemboi, con una marca de 29:45 y en tercera posición la atleta etíope Chaltu Dida Diriba, parando el cronoen 29:50.

En cuanto a la clasificación autonómica, los ganadores de esta edición han sido, en categoría masculina, Alejandro Pérez Castellote (29:27) y, en categoría femenina Lorena Noelia Juan Pastor (33:47). En la clasificación local, el ganador de la 10k FACSA Castelló en categoría masculina ha sido Adrián Escrig Romero (31:52) y en categoría femenina Mullunes Porteiro de Loño (37:38).

Ismael Allagui, ha bajado su marca en Castellón, pasando de una marca de 30:52 a 30:04. La carrera ha albergado diferentes récords nacionales, destacando el de Puerto Rico masculino y Eslovaquia.

