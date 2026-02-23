La igualdad sigue marcando la presente edición de la Liga Nacional de Fútbol Americano (LNFA), que este fin de semana cerró la primera vuelta con una apasionante quinta jornada marcada por la intensidad y la emoción en todos los encuentros.

LG OLED Black Demons Las Rozas, en la Conferencia Oeste, y Terrassa Reds, en la Conferencia Este, lograron mantener su condición de invictos y continúan al frente de la clasificación, aunque les tocó sufrir. Los roceños tuvieron que remontar en un exigente encuentro a domicilio frente a Zaragoza Hurricanes para imponerse finalmente por 20-28, mientras que el conjunto egarense también tuvo que emplearse a fondo para superar a unos combativos L'Hospitalet Pioners (19-12).

En el resto de la jornada, Badalona Dracs puso fin a la imbatibilidad de Valencia Firebats en un duelo vibrante que se resolvió con triunfo catalán por 38-25, mientras que Camioneros de Coslada logró la primera victoria de la temporada al superar a un Gijón Mariners que compitió hasta el final y no bajó los brazos en ningún momento (21-14).

La crónica de Valencia Firebats en la LNFA

En la Conferencia Este, Valencia Firebats perdió la imbatibilidad en campo de Badalona Dracs, donde cedieron por 38-25 tras un duelo trepidante. Valioso triunfo para los badaloneses, que tras caer ante Reds no podían fallar en casa para mantenerse en la lucha por las posiciones de “playoff”.

Firebats inauguró el marcador con una gran acción ofensiva liderada por su «quarterback» estadounidense, McCallum Foote, quien conectó con Roque Alarcón para establecer el 0-7. La reacción local no tardó en llegar. Pol Singleton encontró desmarcado a Eric Gracia para firmar el primer «touchdown» de Dracs. Además, los catalanes lograron la conversión de dos puntos, anotada por Eloi Soler, para situar el 8-7 antes de finalizar el primer cuarto.

El intercambio de golpes continuó en el segundo periodo. Daniel Díaz, tras pase de McCallum Foote, devolvió la ventaja a Firebats, que también sumó los dos puntos adicionales por mediación de Pablo Estellés (8-15). Sin embargo, la respuesta de Dracs fue inmediata. En el «kickoff» posterior, el estadounidense Edward Mangun, reciente incorporación del conjunto badalonés, protagonizó un brillante retorno hasta la «end zone» para ajustar el marcador (14-15).

Dracs intentó nuevamente la conversión de dos puntos, pero perdió el balón en la jugada y Willem Jore-Sastre lo recuperó para añadir dos puntos al casillero valenciano (14-17). Antes del descanso, el equipo catalán logró voltear el marcador gracias a un pase profundo de Pol Singleton hacia Eloi Soler (20-17). La conversión de dos puntos, materializada por Eric Gracia, estableció el 22-17 con el que se llegó al intermedio.

Tras la reanudación, Eloi Soler amplió distancias con una carrera que abrió una brecha significativa (28-17). Eric Gracia sumó dos puntos más para situar el 30-17. No obstante, Firebats no lanzó la toalla y, lejos de bajar los brazos, volvieron a meterse en el encuentro en el último cuarto. McCallum Foote conectó con Pablo Estellés para anotar un nuevo «touchdown» y, tras la conversión de dos puntos lograda por Daniel Díaz, los valencianos se situaron a solo cinco puntos (30-25).

El desenlace se resolvió en los dos últimos minutos, donde Dracs certificó la victoria con el tercer «touchdown» en la cuenta particular de Eloi Soler, esta vez por vía terrestre (36-25). David Martínez, con una nueva conversión de dos puntos, firmó el definitivo 38-25.

Resultados de la jornada en la LNFA. / FEFA

LNFA Femenina: Valencia Firebats sigue intratable

La cuarta jornada de la Liga Nacional Femenina de Fútbol Americano confirmó la candidatura al título de Valencia Firebats, que se impuso en el duelo de invictas a L'Hospitalet Pioners por 6-25. Con este triunfo, las valencianas se sitúan en solitario al frente de la clasificación con un balance de 4-0. Únicamente Barberà Rookies, segundas con un partido menos y también invictas (3-0), parecen en disposición de poder discutir el liderato a las valencianas. Ambos equipos se verán las caras en Barberà del Vallès durante la sexta jornada en un duelo que será decisivo para decidir la primera plaza de la tabla.

Las chicas del Valencia Firebats siguen lanzadas. / Valentina Ovchynnikova

L’Hospitalet Pioners intentó presentar batalla, pero no logró detener el potencial ofensivo de las valencianas. Firebats siempre llevó la iniciativa en el marcador y llegó al descanso con una ventaja de 0-13 gracias a dos «touchdowns» de Paula Martínez.

Tras la reanudación, la propia Paula Martínez amplió la diferencia con su tercera anotación del partido (0-19). Pese a la desventaja, Pioners mantuvo su espíritu competitivo y logró recortar distancias con un «touchdown» de Carol Costanza Castillo (6-19). No obstante, la reacción local no tuvo continuidad y, en el tramo final, Cristina Aulló cerró el marcador con el definitivo 6-25.

Resultados de la LNFA femenina. / FEFA

En otro de los encuentros de la jornada, Osas Rivas logró su primera victoria de la temporada con una actuación muy sólida ante Cenes de la Vega Valkirias, que continúa sin conocer el triunfo (0-4). El partido quedó sentenciado en la primera mitad. Adriana Martín lideró el ataque de Rivas con tres «touchdowns». Además, Elisabeth Collado (2) y Elena Popa completaron el resto de las anotaciones para sellar el contundente 40-0.

El duelo más igualado de la jornada enfrentó a Barcelona Búfals y Zaragoza Hurricanes. Las aragonesas se adelantaron en el primer cuarto con una anotación de Saadia Yasmine Hammadi (0-6) y mantuvieron esa mínima ventaja hasta el último periodo.

Noticias relacionadas

A 3:17 del final, Barcelona Búfals lograron el empate con un «touchdown» de Claudia Lozano (6-6), manteniendo la emoción hasta los instantes finales. Sin embargo, dos intercepciones retornadas para «touchdown» de Daniela Granito en los últimos dos minutos sentenciaron el choque a favor de Hurricanes, que se sitúan con un balance de 2-2 en la cuarta plaza de la clasificación.