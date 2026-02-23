La Comunitat Valenciana Olympic Week corona a los campeones de España de ILCA 7, IQFOIL y Formula Kite

La 11ª edición de la Comunitat Valenciana Olympic Week, regata organizada por la Federació de Vela de la Comunitat Valenciana, celebró su bloque olímpico del 19 al 22 de febrero en el Real Club Náutico de Dénia y en el CD Marina El Portet, reuniendo a más de un centenar de regatistas de vela ligera.

La cita tuvo un marcado carácter nacional al albergar el Campeonato de España de ILCA 7, el Campeonato de España de iQFoil y el Campeonato de España de Fórmula Kite. Además, para la clase ILCA 6 fue prueba puntuable de cara a la Copa Autonómica de la temporada. Todo ello ha propiciado la presencia de los mejores regatistas del país en estas modalidades olímpicas, elevando el nivel competitivo de esta edición.

"La cita representa un test deportivo en el arranque del calendario, permitiendo a los deportistas de la Real Federación Española de Vela medir su evolución técnica y competitiva dentro del proceso de preparación del ciclo olímpico", han destacado desde la RFEV.

Roberto Aguilar, campeón de España de ILCA 7

Tras nueve pruebas completadas y un gran nivel en el mar, propio de un campeonato nacional absoluto, Roberto Aguilar (CN Marítimo de Benalmádena) se proclamó campeón de España 2026 de ILCA 7. Muy difícil se lo puso su principal rival, Marc O'Connor (RCN Palma), quien finalmente se colgó la medalla de plata tras un quinto en la última prueba del campeonato. Y la medalla de bronce fue para Quim Ferrer (CN Sant Feliu de Guíxols).

Roberto Aguilar (CN Marítimo de Benalmádena) se proclamó campeón de España 2026 de ILCA 7. / G. Baixauli

"Me he sentido muy cómodo desde el principio, me he divertido compitiendo y he conseguido ganar frente a una flota de alto nivel, por lo que estoy muy contento. Dénia nos ha regalado tres primeras jornadas con condiciones perfectas para navegar, así que nos vamos con un gran sabor de boca", señalaba Roberto Aguilar tras recoger el título.

Alejandro Climent domina en el Nacional de Formula Kite

La clase Formula Kite cerró el campeonato logrando completar un total de 13 pruebas bajo unas excelentes condiciones para esta modalidad. En Dénia estuvieron presentes todos los integrantes del equipo olímpico español, convirtiendo la regata en un auténtico termómetro competitivo.

El vencedor indiscutible fue Alejandro Climent (FVCV), tras ganar 12 de las 13 mangas disputadas y, de esta forma, se proclamó campeón de España de Formula Kite 2026. Marcelo Cairo (CN Cambrils) se hizo con el subcampeonato nacional, y Leonard Collado (RCN Calpe) se colgó la medalla de bronce.

"Estoy encantado con que se haya celebrado el Campeonato de España en Dénia, ya que es un enclave que siempre ofrece condiciones perfectas para navegar en Formula Kite. Aquí hemos venido todos los integrantes del equipo olímpico español porque es una prueba fantástica para ver en qué nivel estamos de cara al siguiente evento, que es el Princesa Sofía", declaraba Alejandro Climent.

Antonio Medina, imbatible en IQFOIL

En IQFoil se disputaron siete pruebas, con condiciones de viento muy diversas en cada jornada, lo que permitió a los deportistas medirse en distintos escenarios y aprovechar al máximo la regata como preparación y entrenamiento.

Antonio Medina (RC El Candado ) firmó una actuación sobresaliente, imponiéndose en seis de los siete parciales y proclamándose campeón de España de iQFoil esta temporada. La segunda posición fue para Ángel Medina (RC El Candado) y el bronce para Guillem Segu (CN Salou).

Antonio Medina (RC El Candado ) firmó una actuación sobresaliente, imponiéndose en seis de los siete parciales y proclamándose campeón de España de iQFoil / G.Baixauli

"Hemos podido aprovechar los días de viento al máximo, sobre todo en las dos primeras jornadas. Estoy muy contento con el resultado y además hemos estado muy cómodos con la organización y las instalaciones; sin duda volveremos", afirma Antonio Medina.

Copa Autonómica para los ILCA 6 con la flota más numerosa

La clase ILCA 6 fue la más numerosa, con alrededor de 50 regatistas en competición. La prueba, puntuable para la Copa Autonómica, se cerró con siete mangas marcadas por la corriente en algunas jornadas y por el característico viento de sur de Dénia, que ha permitido ir sumando pruebas con el paso de los días.

En categoría Absoluta femenina, Sheila Martínez (CN Campello) se alzó con la victoria final. La plata fue para Marina Serrano (CN Santa Pola) y el bronce para Blanca Ferrando (RCN Valencia).

"Venía a darlo todo y eso he hecho. Además, me llevo apuntadas muchas cosas de estas jornadas, así que estoy muy contenta con el resultado", comentaba Sheila Martínez.

En la clasificación Absoluta masculina, Manuel García (C.A.R. Infanta Cristina) se proclamó vencedor, seguido por Ángel Peñalver (CN Mar Menor), que fue plata, y David Palacios (RCNT), que completó el podio con el bronce.

Con un balance deportivo de máximo nivel, presencia de los equipos nacionales y condiciones óptimas en el mar, la Comunitat Valenciana Olympic Week 2026 consolida su papel como una de las grandes citas del calendario nacional en el arranque de la temporada olímpica.