El FACSA Playas de Castellón cierra el Nacional de Lanzamientos con una jornada brillante y diez medallas en total

El FACSA Playas de Castellón ha puesto el broche final al Campeonato de España de Lanzamientos Largos – Nacional de Invierno 2026, celebrado en Castellón, con su mejor jornada del campeonato y un balance global de diez medallas: cinco oros, tres platas y dos bronces, confirmando su dominio en casa y su condición de referencia nacional en las especialidades de lanzamientos.

Oro y récord para Rafa Mahíques

En la jabalina Sub23 masculina, Rafa Mahíques cumplió los pronósticos y se proclamó campeón de España, firmando además un nuevo récord del campeonato, en una actuación que refrenda su progresión y consolida su liderazgo nacional en la categoría.

También en jabalina, Alia Ezragainatte logró el oro en Sub18 femenina, estableciendo además mejor marca personal, confirmando el excelente momento de la cantera del club.

Andrea Sales culmina un campeonato sobresaliente

Uno de los nombres propios del campeonato ha sido Andrea Sales. Tras lograr en la segunda jornada la medalla de plata en martillo absoluto, la lanzadora Sub23 completó su gran actuación proclamándose campeona de España Sub23 en martillo femenino, confirmándose como una de las grandes realidades del panorama nacional.

Bronce para Javier Sales y actuaciones destacadas

En disco Sub20 masculino, Javier Sales consiguió la medalla de bronce, sumando un nuevo metal al medallero del club.

Muy cerca del podio quedaron otros atletas del Playas. Adriana Fabregat firmó una meritoria cuarta posición en martillo Sub20 femenino, logrando además su mejor marca personal, mientras que Carmen Jiménez alcanzó un disputado cuarto puesto en jabalina Sub23 femenina.

Balance final del campeonato

El FACSA Playas de Castellón cierra el Campeonato de España de Lanzamientos Largos 2026 con un balance global de:

5 medallas de oro

3 medallas de plata

2 medallas de bronce

A lo largo de las tres jornadas, el club ha logrado:

Oro absoluto en martillo con Kevin Arreaga .

. Plata absoluta en jabalina con Rafa Mahíques (Sub23 compitiendo en absoluta).

(Sub23 compitiendo en absoluta). Oro absoluto en disco y récord del campeonato con Diego Casas .

. Oro Sub18 en disco y récord de España Sub18 con Hugo Casañas .

. Bronce Sub16 en jabalina con Unai Soto .

. Plata absoluta en martillo con Andrea Sales .

. Oro Sub23 en jabalina y récord del campeonato con Rafa Mahíques .

. Oro Sub18 en jabalina con MMP para Alia Ezragainatte .

. Bronce Sub20 en disco con Javier Sales .

. Oro Sub23 en martillo con Andrea Sales.

Un campeonato que ha combinado récords, marcas personales, medallas absolutas y éxitos en categorías de formación, evidenciando la solidez estructural del proyecto deportivo del club.

Castellón, epicentro nacional del atletismo

La excelente organización del campeonato en el Estadio Gaetà Huguet y en las instalaciones de la Universitat Jaume I ha vuelto a situar a Castellón como referencia en la celebración de grandes eventos atléticos.

Con este resultado, el FACSA Playas de Castellón no solo consolida su liderazgo competitivo en los lanzamientos, sino que reafirma su capacidad organizativa y su papel como el mejor embajador deportivo de la ciudad a nivel nacional.