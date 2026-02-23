A Nadal le sale una nueva pretendienta: "Tenemos que hacerlo juntos"

Para la gran mayoría de deportistas la retirada supone un soplo de aire fresco en sus vidas diarias. Muchos de ellos aprovechan para pasar tiempo con su familia o empezar proyectos empresariales que no habían podido acometer durante su trayectoria profesional. Ese el caso, por ejemplo, de Rafa Nadal. La leyenda del tenis ha reconocido en alguna ocasión que ha cogido la raqueta una o dos veces después de retirarse. Sin embargo sí se ha podido ver al manacorí ejerciendo la labor de 'profesor' en su academia o asistir a más eventos sin estar pendiente de la agenda.

En otro orden de cosas los deportistas profesionales en muchas ocasiones no pueden realizar actividades deportivas de riesgo como ir en moto, por ejemplo. Tanto que en algunos deportes o clubes esta cláusula queda reflejado en los contratos de los deportistas. Algo que Nadal ya ha superado y por lo que ha podido volver a hacer una actividad casi tres décadas después.

A sus 39 años Rafa Nadal sigue siendo una persona activa tal y como demuestran sus publicaciones en redes sociales. El manacorí ha aprovechado los últimos días para disfrutar de la nieve. "Después de 26 años, que sensación volver a esquiar de nuevo", acompañaba Nadal su imagen en Instagram.

Ahora si Rafa Nadal puede ser un gran profesor de tenis, él también puede ser un gran alumno para una leyenda del esquí. La mismísima Lindsey Vonn, que se recupera de su grave lesión en los Juegos Olimpicos de Invierno de Milán-Cortina, ha replicado a Nadal con una oferta.

"Tenemos que esquiar juntos cuando esté recuperada", ha escrito Vonn en la imagen que Nadal ha posteado en Instagram. ¿Le enseñará unos trucos para ir más rápido en la nieve? Los fans de uno y otro ya están esperando la imagen de ambos esquiando.