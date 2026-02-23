Repsol emociona a Óscar Casas regalándole su moto de Ídolos

El estreno en cines de Ídolos, la nueva película inspirada en el universo de MotoGP, ha venido acompañado de una sorpresa inesperada para su protagonista, Óscar Casas. La compañía Repsol le ha regalado una réplica de la moto que conduce en el filme, decorada con los míticos colores del equipo Repsol Honda Team.

Oscar Casas junto a Ana Mena en la presentació de Ídolos / EFE

La película

En la película, Casas interpreta a un joven piloto que sueña con llegar a MotoGP mientras trabaja como repartidor de comida a domicilio. Para ello, se mueve a los mandos de una Honda CBR 125 R con la icónica decoración naranja, roja y blanca de que durante décadas ha sido sinónimo de éxito en el Mundial de Motociclismo. Esos colores, asociados al histórico Repsol Honda Team, no solo representan una de las etapas más laureadas del campeonato, sino que también simbolizan una filosofía basada en la ambición, el esfuerzo y la superación constante.

La sorpresa de Repsol

La sorpresa llegó días después del estreno, en plena gira promocional. Durante una entrevista, y tras responder a varias preguntas sobre su experiencia dando vida a un piloto del campeonato del mundo, un repartidor irrumpió en la sala con una enorme caja. En su interior se encontraba la motocicleta réplica utilizada en el largometraje.

Visiblemente emocionado, el actor recibió una unidad idéntica a la que más utilizó durante el rodaje. No se trataba de la moto original empleada en la película, ya que esa fue sorteada entre los aficionados de la comunidad Box Repsol. Sin embargo, al conocer el apego que Casas había desarrollado hacia “su moto”, la energética española decidió localizar el mismo modelo y regalárselo como recuerdo del proyecto.

Historía Repsol

Con este gesto, Repsol vuelve a demostrar que su compromiso con el motociclismo va mucho más allá del patrocinio. La compañía no solo ha marcado una era en el Campeonato del Mundo junto al Repsol Honda Team, sino que ha construido un legado basado en la innovación, el talento y la pasión por la competición.

Noticias relacionadas

Sus colores, protagonistas de algunos de los capítulos más brillantes de MotoGP, trascienden generaciones y continúan inspirando tanto dentro como fuera de los circuitos. Ahora, gracias a Ídolos, ese espíritu también salta a la gran pantalla. Más que un regalo, el detalle con Óscar Casas simboliza esa manera de entender el deporte: apoyando historias, impulsando sueños y manteniendo viva una identidad que ya forma parte de la historia del motociclismo.