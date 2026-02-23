Resultados del fin de semana

Baloncesto

Copa del Rey: El Baskonia da la campanada y gana la Copa en el Roig Arena.

Liga ACB: La competición se para por la disputa de la Copa del Rey.

Clasificación.

Primera FEB: HLA Alicante 58-76 Hestia Menorca.

Clasificación.

Segunda FEB: Club Esportiu Bàsquet Llíria 98 -62 Class Bàsquet Sant Antoni; Proinbeni UPB Gandía 74-64 Homs U.E. Mataró; Amics Castelló 85-78 Oca Global C.B. Salou; Maderas Sorlí Benicarló 72- 84 Bueno Arenas Albacete Basket,.

Clasificación.

Tercera FEB: Grupo EA, Fundació Caixa Rural Vila-real 98-85 Picken Claret; Bauhaus Godella 66-69 Topsurface NB Paterna; BC Peñíscola 78-103 The Fitzgerald el Pilar; CB Jovens Almàssera 73-80 CB Puerto Sagunto; Socage Jovens L'Eliana 90-75 CB Morvedre; Amics Castelló B 77-70 Cemalu Aldaia; CB Tabernes Blanques Fernando Gil 71-54 Halal Food Quality Uixó Bàsquet.

Clasificación.

Grupo EB: Maristas Valencia 71-64 CA Montemar; CMG Hidráulica NB Torrent 80-88 Rigalli Alginet; Lucentum Alicante 78-93 Estudiantes Cartagena; Servigroup Benidorm 69-63 Decprocon Carolinas; ESET Ontinet 76-72 Personalhome Adesavi; CBI Elche 66-83 Velabaslet CB Sueca. Descansa: CB Jorge Juan Castelló Since 1907

Clasificación.

Primera División Masculina (Liga Foster's Hollywood)

Grupo A: Resultados y clasificación.

Grupo B : Resultados y clasificación.

Liga Endesa Femenina: Innova TSN Leganés 60-100 Valencia Basket. El Valencia Basket destroza al Innova-TSN Leganés.

El conjunto taronja protagonizó una actuación arrolladora en la pista de Innova-tsn Leganés (60-100), en la jornada 22 de la LF Endesa. Más de 50 puntos al descanso y un 50% de acierto desde el triple fueron las claves de una victoria coral en la que prácticamente todas las jugadoras aportaron en anotación. Tras una primera parte demoledora, el equipo supo gestionar la renta y volvió a apretar en el tramo final para cerrar un triunfo que le sitúa con un balance de 17-5.

Clasificación.

Liga Femenina Challenge: La Cordà NB Paterna 73-68 Alter Enersun Al-Qázeres Ext.; Oses Construcción 77-68 Fustecma Amics Castelló.

Clasificación.

Liga Femenina 2: CB Claret Benimaclet 75-67 Hierros Díaz Extremadura Miral.

Hubo celebración en el Universitario, donde el Claret Benimaclet se impuso por 75-67 a Miralvalle en un duelo importante en la lucha por el ascenso. El equipo mostró solidez colectiva y dio un paso casi definitivo hacia las eliminatorias. Sofía Afonso brilló con 14 puntos y 8 asistencias, siendo la más valorada del encuentro.

Clasificación.

Primera División Femenina (Liga Foster's Hollywood).

Grupo A: Resultados y clasificación.

Grupo B: Resultadosy clasificación.

Balonmano

Liga Nexus Energía ASOBAL: Bathco BM. Torrelavega 29- 28 Horneo EÓN Alicante. El Horneo EÓN Alicante roza la épica en Torrelavega tras un ejercicio de fe y carácter (29-28).

Clasificación.

Liga Guerreras Iberdrola: Atticgo Elche 22-18 Conservas Orbe Zendal BM Porriño; BM. Morvedre 23-26 Replasa Beti-Onak; Grafometal Sporting La Rioja 21-16 Elda Prestigio.

Triunfo del Atticgo Elche y derrotas del Morvedre y Elda Prestigio.

Regreso a la victoria del Atticgo Elche tras cuatro jornadas sin sumar, imponiéndose por 22-18 al Conservas Orbe Zendal BM Porriño en el Esperanza Lag. El encuentro tuvo alternativas y momentos complicados, especialmente cuando las gallegas lograron igualar el marcador tras el descanso. La reacción llegó desde la portería. Nicole Morales firmó una actuación determinante bajo palos, liderando un parcial que permitió recuperar el control y ampliar la renta hasta los seis goles.

Buen nivel competitivo del Balonmano Morvedre pese a la derrota ante Beti Onak en un duelo exigente de la Liga Guerreras Iberdrola. El conjunto saguntino firmó una de sus mejores primeras partes del curso, plantando cara a un rival de gran potencial y manteniendo un ritmo alto tanto en defensa como en ataque. Sin embargo, un parcial adverso tras el descanso y algunas imprecisiones en la finalización impidieron sostener el resultado. Más allá del marcador, el equipo continúa mostrando una línea clara de crecimiento y evolución competitiva en este tramo de la temporada.

Derrota en Logroño (21-16) del Elda Prestigio en un encuentro que volvió a mostrar dos versiones muy distintas del equipo. Tras una primera parte equilibrada, en la que el conjunto eldense compitió de tú a tú y se marchó al descanso con un 10-10 que dejaba todo abierto, el partido cambió por completo tras la reanudación. Solo seis goles en los últimos treinta minutos condenaron a las de Bea Escribano ante un rival directo en la lucha por evitar la zona baja. Pese al buen tono defensivo por momentos, la falta de acierto terminó marcando la diferencia en el Palacio de los Deportes de Logroño.

Clasificación.

División de Honor Oro Femenina: AD Carballal 25-27 Grupo USA Handbol Mislata.

Victoria de enorme valor en Vigo (25-27) en un duelo directo por la permanencia ante el Carballal. El conjunto dirigido por Vero Cuadrado fue capaz de levantarse tras una primera mitad complicada, en la que llegó a marcharse al descanso cinco goles abajo (15-10), para firmar una segunda parte de carácter y eficacia. El empate a 20 a falta de diez minutos reflejaba el cambio de dinámica. En el tramo final, la inercia visitante fue decisiva para cerrar el encuentro con dos goles de ventaja y sumar dos puntos que colocan al conjunto valenciano en la décima posición, con un partido todavía pendiente por disputar

Llegaba el choque tras una semana sin jugar y con la necesidad de sumar contra Carballal, otro de los equipos de la zona baja de la tabla. Y aunque empezó bien el equipo poco a poco se fue diluyendo esa intensidad. La falta de continuidad en el juego ofensivo y algunas imprecisiones hacía que las gallegas remontaran la ventaja inicial de su rival. Poco a poco Carballal se hizo dueño del ritmo de juego y del marcador. No pintaba bien el partido cuando al descanso la ventaja local era de cinco goles (15-10) pero la segunda parte fue otra historia.

No bajó los brazos el equipo de Vero Cuadrado para, con calma y defendiendo mejor, iniciar su gran remontada. Pasaban los minutos y esa diferencia se iba reduciendo. No sabía Carballal como detener el juego de su rival que en el minuto 20 de la segunda mitad ya había equilibrado el choque. El 20-20 del electrónico era el reflejo de un juego eficaz de Mislata ante la desesperación de su rival. Se convirtió el choque en un duelo nuevo y las visitantes aprovecharon la inercia para vencer en los últimos cinco minutos por dos goles de diferencia. Demostración de fe y buen juego fue la receta de un equipo que sigue mostrando su clara intención de pelear con fuerza por mantener la categoría

El Grupo USA Handbol Mislata derrotó al Carballal, un rival directo. / HANDBOL MISLATA

Clasificación.

División de Honor Plata Masculina: Barça Atlètic 24 -32 Servigroup Benidorm; Fundación Agustinos Alicante 28- 27 Bendio Sinfin Santander; Club Cisne Colegio Los Sauces 21-19 Fertiberia Puerto Sagunto.

Clasificación.

División de Honor Plata Femenina, Grupo C: Atticgo Elche 28-24 Handbol Sant Quirze; KH-7 BM. Granollers Atlètic 32-45 Handbol Onda; BM Marni Rosval 33 -26 Club Handbol Plautordera Salicru. Descansa: Club Almassora Balonmano.

Nueva victoria en casa del BM Marni, esta vez por 33-26 ante el Club Handbol Palau Tordera, para mantener el liderato. El equipo volvió a mostrarse sólido y efectivo en ambos lados de la pista, gestionando bien los momentos clave del encuentro. Este triunfo consolida su posición en lo más alto de la clasificación y reafirma la regularidad mostrada a lo largo de la temporada.

Clasificación.

Primera División masculina, Grupo E: Resultados y clasificación.

Rugby

División de Honor: Huesitos La Vila 44-27 CR Liceo Francés. El Huesitos La Vila luchará por el título.

El Huesitos La Vila ya conoce el calendario de la segunda fase de la competición en la División de Honor. El equipo de Falu Quirelli arrancará en el Pantano el 8 de marzo ante el Complutense Cisneros. Será el tercer enfrentamiento ante el equipo madrileño, ya que también se cruzaron en las semifinales de la Copa. El Huesitos disputará la segunda jornada en el campo del VRAC una semana después. Posteriormente, el equipo vilero recibirá al Alcobendas antes de viajar a los campos del Recoletas Burgos y el Liceo. Una segunda fase de alta exigencia que el Huesitos afronta con la máxima ilusión. En esta segunda fase se arrastran los puntos de la primera vuelta de cara a la clasificación y posterior play-off por el título.

Clasificación.

División de Honor Élite Masculina: FibraValencia Les Abelles 54-24 Club de Rugby Sant Cugat; Hernani CRE 21-26 Valencia RC.

Clasificación.

División de Honor B Masculina, Grupo B: Partido aplazado de la última jornada de la Liga regular. Golpe de autoridad del CAU en Barcelona ante el BUC (14-39).

CAU Valencia espera el inicio de la segunda fase, en la que luchará por el ascenso. Esta segunda vuelta contará con 8 jornadas y se ha dividido a los equipos en 4 grupos: uno de 9 equipos que jugará por el ascenso a una vuelta, en el que está el CAU Valencia, y otros 3 grupos de 5 equipos a doble vuelta que lucharán por la permanencia. Además habrá play-offs solo para el grupo del Ascenso.

Clasificación.

División de Honor B Femenina: El Rugby Turia no pudo cerrar el pasado fin de semana la segunda fase de la Liga regular al aplazarse su partido ante el Atlético Portuense.

Clasificación.

Voleibol

Superliga Masculina: Léleman Conqueridor Valencia 2 - 3 (21-25/21-25/25-18/25-17/12-15) Servigroup Playas de Benidorm.

Servigroup Playas de Benidorm bloquea al Léleman Conqueridor.

Miguel Martínez, contra el triple bloqueo del Léleman Conqueridor. / LÉLEMAN CONQUETRIDOR VALENCIA

Clasificación.

Superliga 2 Masculina

Grupo B: CV Mediterráneo Castellón 1 - 3 (19-25/14-25/26-24/22-25/0-0) Barça Voleibol; UBE L'Illa Grau 3 - 2 (25-22/22-25/21-25/25-15/15-10) Indescar Zaragoza; Cratevo Vòlei Arenys 3 - 2 (19-25/25-21/25-23/18-25/15-7) CV GEMAVI Vinaròs.

Así va la clasificación del Grupo B.

Grupo C: Conqueridor Valencia 3 - 0 (25-14/25-18/25-15/0-0/0-0) CDE Parla Vóley; AD Voleibol Rivas 0 - 3 (26-28/18-25/17-25/0-0/0-0) Familycash Xátiva Voleibol; Cox Energy CV Collado Villalba 2 - 3 (18-25/22-25/25-21/26-24/12-15) Familycash Xátiva Voleibol.

El Familycash Xàtiva voleibol de la Superliga2 masculina (liga de plata española) afrontaba un doble desplazamiento a Madrid. El sábado ganaron al AD Voleibol Rivas por 0-3 (26-28, 18-25, 17-25). En el partido del domingo doblegaron al Cox Energy CV Collado Villalba por 2-3 (18-25/22-25/25-21/26-24/12-15), sumando cinco de los seis puntos posibles.

El Familycash Xàtiva voleibol consiguió una importante victoria el pasado sábado en el pabellón CEIP José Hierro de Rivas (Madrid), en un partido que los de Borja Reyes y Daniel Mata tuvieron controlado.

Dos victorias y cinco puntos para el Familycash Xàtiva voleibol masculino en su doble partido en Madrid. / Voley Xàtiva

En la jornada del domingo viajaron al norte de Madrid, al pabellón Kike Blas de la ciudad de Collado Villalba, para disputar un partido duro e intenso, que comenzaba muy bien para los de Xàtiva, porque lograron adelantarse en dos sets a cero, liderados por el ataque de Nicolas Herencia, Guillem García y Lazaro Amoros.

Así va la clasificación del Grupo C.

Superliga 2 Femenina

Grupo B: AVK Voleibol Sant Just 3 - 0 (25-13/25-15/25-10/0-0/0-0) Grau Élite Cementos.

Así va la clasificación del Grupo B.

Grupo C: Servigroup Playas Benidorm 1 - 3 (25-21/21-25/19-25/18-25/0-0) Fedes Ascensores La Laguna; Grupo Renovak CV Sant Joan 0 - 3 (12-25/16-25/20-25/0-0/0-0) Guía CDV UFP Canarias; Camporrosso Finestrat Medsur 2 - 3 (25-22/25-16/21-25/19-25/12-15) CV Paterna Liceo.

El Servigroup Playas de Benidorm firmó un partido de gran nivel ante el potente Fedes Ascensores La Laguna, aunque terminó cayendo por 1-3 en un encuentro vibrante disputado en el pabellón Raúl Mesa. Las benidormenses ofrecieron una imagen competitiva y ambiciosa frente al segundo clasificado del grupo, pero la mayor contundencia visitante en los momentos decisivos inclinó finalmente la balanza. Las canarias llegaban como favoritas, pero desde el primer punto se encontraron con un Servigroup intenso, agresivo y decidido a defender su cuarta plaza.

El Servigroup Playas de Benidorm compite con autoridad, pero Fedes Ascensores La Laguna castiga en los finales (1-3). / Servigroup Playas de Benidorm

Por parte local, Sofía Gasé fue la máxima anotadora con 16 puntos, seguida de Paula Morón con 14. En el cuadro visitante, Emma Ordoñez lideró el partido con 19 puntos, bien secundada por Aura Suárez con 12.

Tras el partido, la entrenadora Sonia García valoró así el encuentro: “Ha sido una pena porque empezamos muy bien el primer set, con un juego impresionante, sin cometer errores y muy enchufadas. Solo nos dio para llevarnos el primero. Luego hemos tenido momentos muy buenos, sobre todo en el segundo set para habernos puesto 2-0. No ha podido ser. El rival está arriba por algo y lo ha demostrado. Pese a no puntuar, estoy contenta con el rendimiento del equipo porque hemos puesto las cosas muy difíciles”.

El Servigroup Playas de Benidorm se mantiene en la pelea por los puestos altos y continúa mostrando capacidad para competir ante cualquier rival del grupo. Ahora toca seguir trabajando, con una jornada de descanso, para consolidar el objetivo de permanecer entre los cinco primeros clasificados.

Así va la clasificación del Grupo C.

1ª División masculina, Grupo C. Consulta los resultados y la clasificación

1ª División Femenina Grupo C Subgrupo Ascenso. Mayurqa Voley Palma Anaya 3 - 0 (25-11/25-20/25-19/0-0/0-0) Ahora Vóley Xátiva.

El AHORA Vóley Xàtiva tuvo un largo desplazamiento a Baleares, para jugar en la cancha del líder: Mayurqa Voley Palma Anaya, el pasado sábado en el pabellón Campus Esport - Universitat Islas Baleares. Un conjunto mallorquín imbatido y líder indiscutible del grupo de ascenso. Las de Rafa Mora, Javier Martínez y Pablo Tatay no lograron puntuar, pese a que lucharon lo indecible, aunque no encontraron su lugar en la pista en los primeros momentos de juego.

Clasificación.

Hockey hierba

Selección española: Compromisos de las selecciones españolas. Las RedSticks viajarán a Hobart (Australia) para disputar, del 20 al 24 de febrero un doble enfrentamiento contra las selecciones de Australia y China, corresponiente a la FIH ProLeague. Las RedSticks lograron ante Australia una victoria de mucho mérito en su quito partido de la FIH ProLeague. La selección Absoluta femenina cayó 3-0 ante China en el sexto partido de esta FIH Pro League.

Los Redsticks ganan a India en su segundo encuentro de la FIH Pro League 2025-26 en Hobart.

Competición de Liga: Se cerró la primera fase en la División de Honor B Masculina y la División de Honor B Femenina.

En la competición femenina, el CD Giner de los Ríos jugará la Fase de Ascenso a Liga Iberdrola por primera vez en su historia, en una fase en la que también estará el Valencia CH. Por la permanencia lucharán el Universitat d'Alacant - Atlético San Vicente y el Xaloc.

El Valencia Club de Hockey, encaminado hacia el ascenso a la Liga Iberdrola .

En la masculina, el CH Carpesa jugará por el ascenso a la máxima categoría del hockey español. Mientras, el Universitat d'Alacant - Atlético San Vicente y el CD Giner de los Ríos jugarán por la permanencia en esta categoría de plata.

La Fase Final comenzará a mediados de marzo de 2026.

Hockey patines

Liga OK: Igualada Rigat HC 3-0 AITEX PAS Alcoi. Así fue el partido.

Clasificación.

Liga OK Plata Sur: Corredor Mató Plafrugell 6-0 Sporting Alcoi Erum.

Clasificación.

Liga OK Plata Femenina: La 16ª jornada se jugará el 28 de febrero de 2026.

Clasificación.

Liga OK Bronce Masculina Sur: Club Deportivo Santa María del Pilar 4-3 Club Promoción Patín Raspeig.

Descansa: PAS Alcoi

Clasificación.

Fútbol sala

Primera División: Jaén Paraíso Interior 4-4 Servigroup Peñíscola; Family Cash Alzira 2-1 Viña Albali Valdepeñas.

Clasificación.

Segunda División: Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda FS 2-4 Levante UD FS.

Así va la clasificación.

Segunda División Femenina: En el Grupo 2: Feme Castellón CFS 1-1 CN Caldés.

Así va la clasificación.

Segunda División B: Grupo 2, FS Picassent 1-1 Sala Quinto CD.

Así va la clasificación del Grupo 2.

Grupo 3, Illes Balears Palma Futsal 4-4 CFS Bisontes de Castellón; Colegio Santo Ángel CCR Baixud de Castelldefels A 4-2 Futsal Ibi Jypal Hogar; Ye Faky FS 4-1 Club Natació Sabadell; Nunsys El Pilar 3-2 Industrias Santa Coloma.

Así va la clasificación del Grupo 3.

Grupo 4, CD Sporting La Nucía 2-2 CD Albacete FS.

Así va la clasificación del Grupo 4.

Bádminton

Top10 Iberdrola: Astures 4-3 San Fernando Valencia; Recreativo IES La Orden 7-0 Alicante Intercity.

Clasificación Grupo A

Waterpolo

Primera División Masculina, Grupo A: La Segunda división española masculina vivió el pasado fin de semana la disputa de la última jornada de la Primera Fase. La Segunda Fase se iniciará para el Waterpolo Turia, inmerso en el Grupo D, el 7 de marzo de 2026 a las 16:00 horas cuando reciba al CN Premià.

Primera División Femenina, Se cerró la Fase 1 de la competición. El Club Waterpolo Elx Manolet iniciará la Segiunda Fase, en el Grupo C, con la visita al CN Barcelona el 28 de febrero a las 16:30 horas. Por su parte, el Waterpolo Turia, en el Grupo D, recibirá al Waterpolo Málaga el 28 de febrero a las 18:00 horas.

Segunda División Masculina. Se cerró la primera fase en la Tercera categoría del waterpolo masculino español. En la Segunda Fase, el Club Waterpolo Elx Selecte, en el Grupo C, visita al AR Concepción Ciudad Lineal el domingo 1 de marzo a las 17:30 horas. En el Grupo D, el Club Nou Godella Natación visita al Urbat IKE el sábado 28 de febrero a las 20:15 horas.

Fútbol americano

La Liga Nacional Femenina de Fútbol Americano (LNFA Femenina) 2025-2026: L'Hospitalet Pioners 6-25 Valencia Firebats.

La cuarta jornada de la Liga Nacional Femenina de Fútbol Americano confirmó la candidatura al título de Valencia Firebats, que se impusieron en el duelo de invictas a L'Hospitalet Pioners por 6-25. Con este triunfo, las valencianas se sitúan en solitario al frente de la clasificación con un balance de 4-0. Únicamente Barberà Rookies, segundas con un partido menos y también invictas (3-0), parecen en disposición de poder discutir el liderato a las valencianas. Ambos equipos se verán las caras en Barberà del Vallès durante la sexta jornada en un duelo que será decisivo para decidir la primera plaza de la tabla.

Resultados y clasificaciones.

XXXII Liga Nacional de Fútbol Americano (LNFA): Badalona Dracs 38-25 Valencia Firebats.

Badalona Dracs puso fin a la imbatibilidad de Valencia Firebats.

La igualdad sigue marcando la presente edición de la Liga Nacional de Fútbol Americano (LNFA), que este fin de semana cerró la primera vuelta con una apasionante quinta jornada marcada por la intensidad y la emoción en todos los encuentros.

Resultados y clasificaciones.

Otros eventos

Copas de Baloncesto y Voleibol, Gay Games, Circuito Premier Pádel... 2026 llega cargado de deporte en València .

Este es el calendario del Proyecto FER 2026 .

La Nucía presenta en FITUR una gran agenda deportiva para 2026.

Duatlón : València Duatlón by MTRI. Un duatlón de vértigo en la Comunitat Valenciana El Juvenil Jorge Lluch del CD Delikia se hizo con la primera posición en Supersprint con un tiempo de 17'44", y Oihane García de Cáceres del CDT Resistentia T3 ocupaba la primera plaza, parando el crono en 22'26". En Doble Supersprint ganaba Juan Eugenio Belandria con 35'37", y Carmen Aparicio del CDT Resistentia T3 con 39'21".

Otro de los podios. / TRICV

Salida. / TRICV

Uno de los podios del València Duatlón by MTRI. / TRICV

Atletismo : Marató bp Castelló y 10K FACSA Castelló. Leonard Kipkgeno Bor y Keleltu Kayamo Hariso triunfan en el Marató bp Castelló.

. 30ª Meridiano Media Maraton Internacional y 10K Aguas de Alicante. Nuevo récord de participación en su 30ª edición al reunir en esta ocasión a 7.200 corredores, superando así en casi 2.000 los inscritos con respecto al año pasado. Yegor Martynenko (MakeMeTri) ganó la 10K y el alemán Jan Lukas Becker, la Media Maratón.

La carrera, organizada conjuntamente por el Club Atlético Montemar y la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Alicante, con el patrocinio de Aguas de Alicante y Meridiano Seguros, se celebró ayer desde el Muelle 12 del Puerto de Alicante en circuito de 21.970 metros y 10.000 metros, los de la 10K, siendo ambos homologados por la Real Federación Española de Atletismo.

Consulta AQUÍ los resultados.

.Campeonato de España de Lanzamientos Largos de Invierno. El FACSA Playas de Castellón cierra el Nacional de Lanzamientos con una jornada brillante y diez medallas en total

. XXI Mitja Marató de Xátiva. Consulta las CLASIFICACIONES.

LA NUCIA 21-02-26 Campeonato Provincial Sub-14 + Control Sub-16 ST JECV Alicante. Tres medallas nucieras en el Campeonato Provincial de Atletismo Sub-14.

LA NUCIA 21-02-26 VI Control ST Tipo B Alicante

VALENCIA L.PUIG 21-02-26 Campeonato Autonómico Master ST 2026

VALENCIA L.PUIG 21-02-26 Campeonato Autonómico Sub-18 ST 2026. El atleta vallero Vicent Ferreres se proclama campeón autonómico Sub-18 en longitud y 60 m vallas

VALENCIA L.PUIG 20/21-02-26 Control Sub-16 Combinadas FACV ST + Control S16

VALENCIA TURIA 21/02/2026 Campeonato Provincial S12 ST JECV Valencia

VALENCIA TURIA 22-02-26 Campeonato Provincial Sub-14 ST JECV Valencia

Ciclismo : XL Volta La Marina 2026. Etapa 4

. Hero Costa Blanca Calpe-Benisa. La Costa Blanca fue el escenario de un estreno exigente para la HERO UCI Cross-country Marathon World Cup, con una primera cita que confirmó el guión previsto en cuanto a dureza. La carrera se disputó sobre un recorrido de 82 kilómetros y 2.700 metros de desnivel positivo entre Calpe y Benissa, en un día soleado ideal ideal para el MTB. Dominio de Wout Alleman en la prueba masculina y la exhibición en solitario de Anna Weinbeer en la femenina, con David Valero firmando un destacado podio en su debut mundialista y Natalia Fischer confirmándose como aspirante a todo en la general.

. Marcha BTT Torrente. Consulta las CLASIFICACIONES.

. Challenge de la Plana 2026 - 4ª EtapaClasificación de la etapa.

. Copa CV BMX San Vicente Cree en tí,

Open BTT-XC - I Trofeo BTT Masía La Safranera

. Castellón Gravel Race. La tercera edición de la Castellón Gravel Race Orbea confirmó su crecimiento deportivo con un cartel de primer nivel y un desenlace a la altura de las expectativas. El francés Romain Bardet y la argentina Sofía Gómez firmaron la victoria en Llucena tras una jornada marcada por el ritmo elevado desde los primeros kilómetros y un recorrido selectivo que volvió a marcar diferencias.

Top 10 masculino. / CASTELLÓN GRAVEL RACE

Motor : Porsche Sprint Challenge Southern Europe. Doblete de Marczak en la Porsche Sprint Challenge Southern Europe en el Ricardo Tormo.

Natación : El Nados Castellón y el Ferca fueron claros dominadores por clubes este fin de semana el Campeonato Autonómico Júnior y Absoluto, disputado en la piscina Esperanza Lag (50m) de Elx y en el que han participado 452 nadadores de 45 clubes.

Vela : Winter Series J80 RCNV. Solgreen se afianza en lo más alto de la Winter Series J80 en València. En la quinta prueba de los monotipos J80 del RCN Valencia, disputada durante dos jornadas, se completaron un total de siete pruebas: cuatro el sábado y tres el domingo. En esta ocasión, Sailing For Us logró posicionarse en segundo lugar con 12 puntos, a solo tres del líder Solgreen, mientras que Ferilís ocupó la tercera posición con 22 puntos.

El gran protagonista fue Solgreen, de Manuel de Tomás, que firmó un fin de semana casi perfecto. El sábado logró un pleno absoluto con cuatro primeros puestos y, el domingo, sumó dos terceros y un segundo, consolidando su liderazgo provisional. La ausencia del alicantino Dorsia Sailing (RCR Alicante) solo aumentó su ventaja sobre la flota.

En cambio, su rival directo, Moner Joyeros ARS Sonum, de Javier Moner, tuvo un fin de semana complicado. Sus resultados en esta quinta prueba —6-4-6-10-1-11-7— lo relegaron a la 6ª posición con 34 puntos, dejando claro que Solgreen no está dispuesto a ceder terreno.

El podio de la jornada lo completó Sailing For Us, liderado por Mª José Algarra, que terminó segundo con 12 puntos, solo tres menos que el líder. Tras ella, Fertilis y el holandés Red Herring (HJC) de Jan Van Berne sumaron 22 y 24 puntos, respectivamente. También destacó el balear Sal, de Cati Darder (CN S'Arenal), que finalizó quinto con 28 puntos.

Tras esta quinta prueba el Sogreen manda en la general provisional con 30 regatas disputadas en estas cinco pruebas que se han celebrado desde el pasado 18-19 de octubre.

El J80 de Manuel de Tomás en la segunda prueba de hoy domingo. / ©Pep Portas-RCNV

. Comunitat Valenciana Olympic Week. La 11ª edición de la Comunitat Valenciana Olympic Week, regata organizada por la Federació de Vela de la Comunitat Valenciana, celebró su bloque olímpico del 19 al 22 de febrero en el Real Club Náutico de Dénia y en el CD Marina El Portet, reuniendo a más de un centenar de regatistas de vela ligera. Roberto Aguilar (ILCA 7), Alejandro Climent (Formula Kite), Antonio Medina (IQFoil) y Sheila Martínez y Manuel García (ILCA 6) se imponen en la 11ª edición.

Podio ILCA 7. / G.Baixauli

Podio Fórmula Kite. / G.Baixauli

Podio IQFoil. / G.Baixauli