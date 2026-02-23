Tres medallas nucieras en el Campeonato Provincial de Atletismo sub14

El pasado sábado 21 el Estadi Olímpic acogió el Campeonato Provincial Individual Sub14, con 479 atletas. En él participaron varios atletas del Club Atletismo La Nucía CAB, que compitieron a un gran nivel “en casa y ante su afición”, logrando tres medallas. Además, en esta jornada de atletismo también hubo controles sub 16, tanto por la mañana como por la tarde. Esta prueba provincial y los controles sub16 hicieron que más de 900 jóvenes atletas estuvieran en La Nucía.

Este Campeonato Provincial Individual Sub14 fue organizado por el Club de Atletismo La Nucía, la FACV (Federació d’Atletisme de la Comunitat Valenciana) y JECV (Jocs Escolars de la Comunitat Valenciana), con la colaboración de la Diputación de Alicante y Generalitat Valenciana. Durante la jornada Bernabé Cano, alcalde de La Nucía y Sergio Villalba, concejal de Deportes estuvieron presenciando la competición, a la que también asistieron María José Orugo, presidenta FACV y José Antonio Brotons, responsable Club Atletismo La Nucía.

Tres medallas nucieras

El Club Atletismo La Nucía consiguió cosechar 3 medallas en este campeonato: Miguel López medalla de plata en 60 metros vallas, Mikel Úbeda medalla de Oro en Salto con pértiga y Yanely Mendaña medalla de Oro en 2000 metros lisos. La delegación nuciera estuvo representada por los atletas: David Molina, Yanely Mendraña, Kira Krylova, Nicolás Montoya, Dani Alcázar, Juan Compans, Luis Compans, Mar Such, Martina Alcaraz, Alisa Ubach, Luisa Ubach, María Mayor, Sofia Monsalve, Marria Kadi, Sergio López, Miguel López y Mikel Úbeda.

El Estadi Olímpic Camilo Cano recibió a 479 atletas de veinte clubs de la provincia en el Campeonato Provincial Individual Sub14 JECV. Este certamen albergó pruebas masculinas y femeninas de varias modalidades de atletismo: salto longitud, lanzamiento de peso, salto altura, 60m vallas, salto pértiga, 60m lisos, triple salto, 2000m lisos, 500m lisos, 1000m lisos, 300m lisos y 2000m marcha.

Controles Sub16

El mismo sábado, tanto por la mañana como por la tarde se realizaron controles, femenino y masculino, para la categoría sub16, realizándose varias modalidades de lanzamientos, saltos y velocidad. Estos controles reunieron a 444 atletas de la provincia.

Por parte del Club Atletismo La Nucía participaron en estos controles: Dea Koycheva (salto pértiga), Erik Falquet (salto pértiga), Nain Sánchez (300 m lisos), Aitana Alcázar (1.000 m lisos), Aitana Tor (1.000 m lisos), Lucía González (60 m vallas), Ander Moreno (2000m marcha), Manuel E. Llinares (lanzamiento de peso), Nathan Fraile (1.000 m lisos) e Isaac Limongi (600m lisos).