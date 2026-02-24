Abierto el plazo de candidaturas para los Premios del Deporte de la Ciudad de València 2025

El Ayuntamiento de València ya ha abierto el plazo de presentación de candidaturas para la nueva edición de los Premios del Deporte de la Ciudad de València, que estará abierto hasta el lunes 16 de marzo, con el objetivo de reconocer los mejores resultados deportivos logrados en el 2025 y poner en valor la tarea que desarrolla la sociedad de València en favor del deporte. Entidades, clubes, federaciones o ciudadanos podrán presentar candidatura propia o de terceros a través de los canales habilitados.

La convocatoria distingue dos grandes bloques de galardones. Por un lado, los Premios al Mérito Deportivo de la Ciudad de València, centrados en el deporte de competición oficial y alto nivel. De otra, los Premios Fundación Deportiva Municipal de València, dirigidos a reconocer el impulso del deporte en edad escolar, el deporte popular y el voluntariado deportivo.

Premios al Mérito Deportivo

En el ámbito del alto nivel, se incluyen reconocimientos al deportista más destacados, tanto en categoría absoluta como con discapacidad; al mejor equipo o club, al hecho deportivo o mejor resultado internacional y a la trayectoria deportiva más relevante. Igualmente, se premiará el apoyo al deporte desde los medios de comunicación y las entidades patrocinadoras.

La convocatoria incluye también el premio València Ciudad del Running, vinculado a la iniciativa impulsada por la Fundación Trinidad Alfonso y el Ayuntamiento en 2014, que premia el acontecimiento o hecho más destacado relacionado con la carrera celebrada en 2025 en la ciudad.

Otro de los reconocimientos singulares es el premio Amorós al Mérito Deportivo Ciudad de València, que rinde homenaje a Francisco Amorós y Ondeano, considerado uno de los fundadores de la educación física moderna. Este galardón premia la trayectoria de toda una vida dedicada de manera relevante al desarrollo y promoción del deporte en València.

Premios Fundación Deportiva Municipal

En el ámbito del deporte en edad escolar se premiará a jóvenes menores de 16 años, entrenadores y entidades educativas o deportivas que destacan por el compromiso con la promoción deportiva. El bloque de deporte popular reconocerá deportistas, clubes y colectivos que fomentan la participación ciudadana en pruebas y acontecimientos celebrados en los barrios de la ciudad. También habrá distinciones específicas para el voluntariado deportivo y por aquellas entidades que impulsan la igualdad de género y la diversidad en la práctica deportiva.

Además, se concederá un Premio a la Nobleza o Juego Limpio, destinado a personas o entidades que hayan protagonizado gestos ejemplares o contribuido a la erradicación de la violencia en el deporte.

Presentación de candidaturas

Podrán presentar propuestas federaciones, clubes, entidades vinculadas al deporte, medios de comunicación, universidades y deportistas, entre otros agentes relacionados con la realidad deportiva local. Además, cualquier ciudadano podrá enviar las propuestas, que serán analizadas por el Servicio de Deportes y la Fundación Deportiva Municipal, a través del correo electrónico premisesportvalencia@fdmvalencia.es.

Para presentar una candidatura o para conocer al detalle la información del trámite, bases y categorías, consultar el enlace.

Noticias relacionadas

Con esta nueva edición, València reafirma su apuesta por el reconocimiento del talento, el esfuerzo y el compromiso que hacen del deporte uno de los grandes motores sociales de la ciudad.