Andrea Sales: "Lo ocurrido en Castelló me da mucha moral y fuerza para el resto de la temporada”

Andrea Sales (FACSA Playas de Castellón) es una de las grandes promesas del atletismo español en la modalidad de lanzamientos. El martillo está en buenas manos y así se ha demostrado durante el Campeonato de España de invierno de lanzamientos largos, celebrado el pasado fin de semana en Castelló de la Plana.

Dos medallas

La atleta FER acumuló dos medallas: oro en el torneo Sub-23 y plata en el concurso Absoluto. “El balance del fin de semana es muy satisfactorio, por supuesto. El sábado, en el torneo Absoluto, disfruté mucho de la competición. Quedé muy contenta con la regularidad mostrada y por estar cada vez más cerca de mi admirada Laura. El domingo, en el concurso Sub-23, no calenté demasiado bien. De hecho, en esa previa, no hice ningún tiro válido. Pero curiosamente, nada más empezar la competición, entré muy activa. Mi primer lanzamiento ya fue buenísimo, 66,74m. En ese momento, supe que tenía una muy buena oportunidad. Y así fue. Por fin, pude superar, y por bastante, los 67 metros. Además, lo logré en mi ciudad, con mi gente y mi familia como espectadores. Estoy muy contenta con mis prestaciones durante estos dos días, por haber roto la frontera de los 67 metros y por ver que no dejo de crecer. Lo ocurrido este fin de semana en Castelló me da mucha moral y fuerza para el resto de la temporada”, comentó Andrea en declaraciones al Proyecto FER.

Hace apenas un mes, la embajadora FER había proyectado el martillo hasta unos apreciables 66 metros y 39 centímetros, un registro que suponía marca personal. Durante este pasado fin de semana, en ese concurso Absoluto, propulsó el artefacto hasta los 65,71m, lanzamiento inferior a los 67 metros exactos alcanzados por Laura Redondo. Horas más tarde, en la competición Sub-23, se superó a sí misma y llegó más lejos que nunca, 67,51m. Es decir, con esta marca, se hubiera proclamado campeona Absoluta. Su progresión es incesante.

Próximas cita

Superado el gran torneo nacional de cada época invernal, Sales ya se centra en la Copa de Europa de lanzamientos, que se celebra en Chipre en apenas tres semanas (13-15 de marzo). En principio, la atleta castellonense afrontará el concurso Sub-23, en el que, como mínimo, espera mejorar la sexta plaza firmada en la edición de 2025. Con posterioridad, ya llegará la temporada de aire libre, en la que volverá a tener una nueva oportunidad para destronar a Laura Redondo, y en la que, sobre todo, soñará con la clasificación para el Campeonato de Europa de Birmingham. «No es un objetivo perentorio, no me lo marco como una obligación. Dicho esto, tampoco lo descarto. Es difícil, porque he de rozar los 70 metros, pero tampoco es ninguna utopía”, señaló Andrea Sales, la lanzadora del futuro.