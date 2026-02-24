El Circuito de Carreras RunCáncer 2026 by Diputació de València arranca en Rafelbunyol

El circuito RunCáncer, organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia y que cuenta con el apoyo principal de la Diputació de València, da un paso más en su consolidación como el mayor movimiento deportivo y solidario contra el cáncer en la provincia de Valencia.

En su 12ª edición, pone en marcha el Circuito de Carreras RunCáncer by Diputació de València. Una nueva iniciativa, impulsada junto a la institución, que se integra dentro del calendario de marchas y carreras del circuito y que dota de entidad propia a las pruebas competitivas celebradas en los municipios.

Aunque RunCáncer ha incluido carreras desde sus primeras ediciones, nunca hasta ahora habían formado parte de un circuito estructurado dentro del propio calendario solidario. Esta novedad supone un impulso organizativo y deportivo que permitirá a los corredores participar en una clasificación general, reforzando el atractivo competitivo sin perder la esencia solidaria que caracteriza al proyecto.

Los corredores podrán seguir inscribiéndose carrera a carrera de forma individual, y al mismo precio por dorsal (5 euros 100% solidarios). Los participantes que completen más de la mitad de las carreras puntuables optarán a la clasificación final del circuito.

Por el momento, el calendario de RunCáncer se compone de más de 100 marchas, que se realizan caminando, y de un total de 14 carreras, a las que pueden unirse alguna más en próximas fechas.

De hecho, la primera de las pruebas competitivas del calendario se celebra estedomingo 1 de marzo en la localidad de Rafelbunyol. Ese mismo mes, el nuevo circuito también hará parada en Montserrat (día 6).

Calendario de Carreras 2026

01 de marzo : Rafelbunyol (6,5K)

: Rafelbunyol (6,5K) 06 de marzo : Montserrat (5K) 06/03

: Montserrat (5K) 06/03 26 de abril : Paterna (4,5K)

: Paterna (4,5K) 31 de mayo : Paiporta (5K)

: Paiporta (5K) 27 de junio : Alboraia (10K)

: Alboraia (10K) 05 de septiembre : L´Alcúdia (6K)

: L´Alcúdia (6K) 26 de septiembre : Torrent (5K)

: Torrent (5K) 27 de septiembre : Xàtiva (6,5K)

: Xàtiva (6,5K) 18 de octubre : Valencia contra el Cáncer (6K)

: Valencia contra el Cáncer (6K) 25 de octubre : Gandia (5K)

: Gandia (5K) 08 de noviembre : Alfafar (8K)

: Alfafar (8K) 15 de noviembre : L'Olleria (5K)

: L'Olleria (5K) 13 de diciembre : Picassent (10K)

: Picassent (10K) 27 de diciembre: Alcàsser (10K)

Calendario e inscripciones

Como en todas las pruebas de RunCáncer, el 100 % de la recaudación de los dorsales se destina íntegramente a financiar proyectos de investigación oncológica impulsados por la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia, reforzando el impacto social y sanitario de una iniciativa que moviliza cada año a miles de personas en toda la provincia y gracias a la cual ya se están desarrollando más de 50 proyectos de investigación.

Destino RunCáncer

Desde la primera edición, la Diputació de València ha creído en RunCáncer como un proyecto que va mucho más allá del deporte. Un circuito que, a través de la lucha por la investigación, une a municipios de toda la provincia en torno a la solidaridad, la vida saludable y el compromiso con la investigación.

Este año, la Diputació ha incrementado su implicación con RunCáncer impulsando, junto a la organización, este Circuito de Carreras. Pero además, la institución provincial también impulsa el turismo solidario entre municipios de la provincia de Valencia con el proyecto Destino RunCáncer, contribuyendo a que cada prueba, y cada pueblo, sea un punto de encuentro para miles de personas comprometidas con la causa.

Así, de la mano de la Diputació de València, RunCáncer, a través de Destino RunCáncer, invita a descubrir la provincia a través de sus marchas y carreras, que nos llevarán cada fin de semana a un municipio distinto, a sus calles, su entorno, su gente y su forma única de vivir la solidaridad.

Turismo, deporte y compromiso se dan la mano en un circuito que no solo suma kilómetros, sino experiencias, paisajes y apoyo a la lucha contra el cáncer.

Las empresas que apoyan a RunCáncer

El circuito 100% solidario RunCáncer, organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia, cuenta con el apoyo principal de la Diputació de València y con la colaboración y patrocinio de importantes empresas como Sklum, Power Electronics, Germaine de Capuccini, Aquaservice, Fundación Vicky Foods, Chovi, CaixaBank y la Fundación 'la Caixa', Grupo Bertolín, Cecotec, Sociedad Agricultores de la Vega de Valencia (SAV), Arroz Dacsa, Mapfre, Bollo, Fermax, Mercedes Benz-Valdisa, El Corte Inglés, Verdejo Segura, Hofmann, Cementos La Unión, SP Berner, Gabol, Vareser, Calderona Wellness, Grupo BdB, 42KRunning, Solán de Cabras y Geiser Events.

Balance RunCáncer

1.ª edición 2015: 66.245 euros y +13.000 participantes

66.245 euros y +13.000 participantes 2.ª edición 2016: 146.865 euros y +29.000 participantes

3.ª edición 2017: 252.462 euros y +59.000 participantes

4.ª edición 2018: 309.135 euros y +68.000 participantes

5.ª edición 2019: 340.885 euros y +80.000 participantes

6.ª edición 2020: 151.580 euros y +35.000 participantes

7.ª edición 2021: 231.887 euros y +55.000 participantes

8.ª edición 2022: 363.775 euros y +78.700 participantes

9.ª edición 2023: 439.300 euros y +94.000 participantes

10.ª edición 2024: 501.671 euros y +103.000 participantes

11.ª edición 2025: 564.228 euros y +113.000 participantes

Total: 3.367.137 euros y 732.292 participantes