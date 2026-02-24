El equipo de A-Ball de UPV IN abre sus puertas a nuevos jugadores

El equipo de A-Ball de UPV IN ofrecerá una oportunidad única para integrarse en su plantilla durante la celebración del Trofeo UPV, que tendrá lugar el martes 24 de febrero en las instalaciones deportivas de la Universitat Politècnica de València.

La sesión de fútbol en silla de ruedas está programada de 16:30 a 17:30 horas en el Pabellón UPV, dentro de una jornada que reunirá distintas disciplinas deportivas. Durante ese tiempo, el conjunto realizará una exhibición con entrenamiento abierto y una prueba de nuevos jugadores, dirigida a quienes deseen conocer de cerca este deporte y unirse al equipo para futuras competiciones.

Cabe recordar que desde esta temporada la entidad participa en la histórica Liga PRIM, la primera donde compiten seis conjuntos a nivel nacional y que ha permitido jugar al fútbolk de manera federada por primera vez a personas con movilidad reducida.

El evento, organizado por la Universitat Politècnica de València, tiene como objetivo fomentar la participación, la convivencia y la integración a través del deporte. A lo largo de la tarde se celebrarán también encuentros de pádel, pilota valenciana, frontenis, tenis y una sesión de entrenamiento con los integrantes del equipo de baloncesto para personas con discapacidad intelectual.

Horarios

Pádel → 15:00–16:00 h (pistas outdoor)

⚽ A-Ball → 16:30–17:30 h (Pabellón UPV)

🔥 Exhibición + entrenamiento + prueba de nuevos jugadores

♿ BDI → 17:30–18:30 h (Pabellón UPV) – entrenamiento

🏐 Pilota Valenciana → 18:00–19:00 h (Trinquet – Pascual y Toni)

🎾 Frontenis → 18:00–19:00 h (Trinquet)

🎾 Tenis → 19:00–20:00 h (pistas outdoor)