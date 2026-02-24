Naia Laso prepara el Mundial de Sao Paulo en La Nucía

La skater olímpica Naia Laso (4ª del Ranking Mundial) y Taiga Gimeno (35º Ranking Mundial) han vuelto a elegir La Nucía como lugar de entrenamiento para preparar el Campeonato del Mundo de Sao Paulo (Brasil) de la próxima semana. Realizaron un stage de 3 días en el Skate Park de la Ciutat Esportiva Camilo Cano, que es Centro de Tecnificación de Skate de la Real Federación Española de Patinaje (RFEP).

Las características del Skate Park de La Nucía hacen que se convierta en una instalación para preparar competiciones internacionales, ya que es muy parecida a los “Parks” de mundiales o Copa del Mundo, por este motivo es uno de los parques elegidos por la élite nacional del skateboarding.

Naia y Taiga en La Nucía

Los skaters nacionales Naia Laso y Taiga Gimeno estuvieron en La Nucía entrenando y preparando su próximo gran reto deportivo: Campeonato del Mundo de Street y Park 2026 que se disputará en Sao Paulo (Brasil) del 4 al 8 de marzo. Los entrenamientos se realizaron el pasado fin de semana en la instalación nuciera, bajo la supervisión del seleccionador Alain Goikoetxea. Ambos conocen bien la instalación homologada por la Real Federación Española de Patinaje y uno de los puntos de referencia en entrenamientos y concentraciones de la selección española

Campeonato del Mundo

El seleccionador español de skateboarding, Alain Goikoetxea, dio a conocer a finales de enero la lista de convocados de la selección española para el Campeonato del Mundo de Street y Park 2025 que se disputará en Sao Paulo del 4 al 8 de marzo. El equipo nacional viajará a Brasil con 9 riders de Park y 6 riders de Street, la mayor presencia hasta la fecha en un Mundial.

Del 1 al 3 de marzo se realizarán los entrenamientos oficiales, el 4 y 5 de marzo arrancarán las clasificatorias y el 6, 7 y 8 de marzo se disputarán las eliminatorias finales. Cabe recordar que Egoitz Bijueska y Naia Laso, son primero y cuarta del ranking de World Skate respectivamente en la actualidad.

La selección española viajará a Brasil con los siguientes deportistas

PARK: Danny León, Egoitz Bijueska, Alain Kortabitarte, Peio González, Taiga Gimeno, Naia Laso, Julia Benedetti, Gadea Moja y Cecília Rendueles.

STREET: Daniela Terol, Natalia Muñoz, Valentina Krauel, Abbie Burns, Adrián Moreno y Daniel Moragues.