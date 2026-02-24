El Open de la Cerámica se prepara para celebrar su 26º edición en L’Alcora

El calendario autonómico ya tiene marcado en rojo una fecha que, año tras año, se ha ganado un lugar privilegiado en el mapa del taekwondo nacional e internacional. El próximo sábado 28 de marzo de 2026, el Polifuncional de L’Alcora será el epicentro del taekwondo con la celebración del XXVI Open Internacional 'Ciudad de la Cerámica', una cita que no deja de crecer y que promete volver a batir récords de participación consolidándose como uno de los eventos deportivos con más antigüedad de toda España y gran parte de Europa.

Organizado por el Club Deportivo Granjo, con el respaldo del Ayuntamiento de L’Alcora y la Diputación de Castellón, el Open se consolida como uno de los torneos más multitudinarios del circuito. Se esperan alrededor de 1.000 deportistas, a los que se sumarán 250 técnicos, 50 árbitros y cerca de 40 personas en la organización, cifras que convierten la jornada en una auténtica fiesta del taekwondo.

Un torneo que traspasa fronteras

La etiqueta de 'internacional' no es casual. A L’Alcora llegarán clubes de toda España, pero también delegaciones procedentes de Francia, Inglaterra y Marruecos, reforzando el carácter abierto y competitivo de un evento que cada año eleva el nivel sobre el tapiz.

El Open contará con competición de combate en horario de mañana (8:00 a 14:00) y poomsae por la tarde (15:00 a 20:00), configurando una jornada completa en la que se pondrán en juego medallas individuales y trofeos por equipos. La clasificación por equipos se decidirá mediante un sistema de puntuación acumulativa: cada medalla de oro otorgará 7 puntos, la plata sumará 3 y el bronce aportará 1 punto al casillero del club.

Todas las categorías, del futuro al presente del taekwondo

Uno de los grandes atractivos del Open de la Cerámica es su amplitud de categorías. Desde los más pequeños (prebenjamines, benjamines y alevines) hasta cadetes, junior, senior y máster, el torneo abre sus puertas a todas las edades y niveles, tanto en combate como en poomsae.

En la modalidad de combate, los más jóvenes (infantiles y cadetes) competirán en asaltos cortos y dinámicos de un minuto, mientras que junior, senior y máster lo harán con combates algo más largos, de minuto y medio, siempre al mejor de tres rounds. Por la tarde llegará el turno del poomsae, donde cada categoría tendrá definidos los ejercicios que deberá realizar en cada ronda, combinando técnica obligatoria y elección libre, en un formato pensado para que tanto los que empiezan como los competidores más experimentados puedan demostrar su evolución sobre el tatami.

Un evento que impulsa el taekwondo valenciano

Detrás del Open hay un equipo de trabajo consolidado que vuelve a asumir el desafío de organizar un evento de gran magnitud, con David Granjo al frente de la coordinación de combate y el respaldo de árbitros y técnicos especializados, situando al torneo entre los más destacados del calendario autonómico.

Además, la organización ha previsto el pesaje oficial para el viernes 27 de marzo en el Hotel Orange y también el sábado antes de cada turno de competición, garantizando así un desarrollo ágil y ordenado de toda la jornada.

La Cerámica, capital del taekwondo

Con más de un millar de competidores previstos, participación internacional y representación de todas las categorías, el XXVI Open Internacional Ciudad de la Cerámica vuelve a confirmar que el taekwondo en la Comunidad Valenciana atraviesa un momento de gran crecimiento. El 28 de marzo no será un sábado cualquiera en L’Alcora: será una jornada de combates intensos, precisión en los poomsae y emoción en cada medalla, el día en que la ciudad volverá a convertirse en el gran escenario del taekwondo.

El Open Internacional de Taekwondo ‘Ciudad de la Cerámica’ cuenta con el apoyo y la colaboración del Ayuntamiento de l’Alcora, la Diputación de Castellón, la Generalitat Valenciana, Caixa Rural, Villarreal CF y Torrecid.